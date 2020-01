Perfectionnez vos photos avec le tout nouveau Luminar 4

L’un des secrets pour être un meilleur photographe est d’avoir logiciel d’édition haut de gamme. Luminar 3 a remporté le prix du meilleur logiciel d’imagerie au TIPA 2019 et Luminar 4 a amélioré presque tous les aspects. Il existe une liste complète de nouvelles fonctionnalités, et avec un code promotionnel exclusif d’Autorité Android, vous pouvez économisez 10 $ supplémentaires.

La principale mise à niveau de Luminar 4 est l’utilisation améliorée de Technologie IA. Il rend l’édition un jeu d’enfant lorsque vous pouvez remplacer le ciel ou corriger les imperfections de la peau en quelques secondes. L’ensemble du module d’édition a été repensé pour simplifiez votre processus d’édition aussi. La modification parfaite de vos photos peut être difficile, mais l’intelligence artificielle de pointe de Luminar signifie que ce n’est pas obligatoire.

Remplacez le ciel ou corrigez les imperfections de la peau en quelques secondes.

Les détails sont importants et les améliorations de Luminar 4 vous aideront à repérer clairement chaque pouce. Il y a un nouvel outil de contraste intelligent qui améliore le contraste sans endommager aucun des détails clés.

Vous pouvez même faire réglages prédéfinis avec la nouvelle fonctionnalité Looks à modifier en un clin d’œil. Tout ce qui n’est pas nouveau a été amélioré, à commencer par les filtres. Ils sont plus faciles à appliquer et à contrôler que jamais.

Luminar 4 en bref:

Effectuez des ajustements précis de l’IA sans sélections ni masques.Utilisez de nouveaux outils incroyables pour améliorer les portraits avec rapidité et précision.Ajoutez des looks luminaires adaptatifs et des styles de couleurs créatifs.Éliminez facilement les imperfections indésirables ou surprenez les invités.Optimisez vos modifications avec l’IA pour plus de rapidité et de simplicité.

La valeur au détail de Luminar 4 est 138 $, mais il y a un prix de lancement promotionnel de 89 $ sur la page d’accueil de Luminar. Avec notre code promo exclusif AALUMINAR4, vous économisez 10 $ supplémentaires et vous ne payez que 79 $ pour le programme et le module complémentaire Inspiration Looks.

Le code promo fonctionne sur le packages mis à niveau vous pouvez également aller jusqu’à un plan de 159 $ qui comprend des looks d’inspiration, California Sunsets pack, et une licence pour Éditeur de photos Aurora HDR.

Nous ne savons pas combien de temps durera notre code promotionnel. cliquez sur le widget ci-dessous pour vérifier Luminar 4.

79,00 $

Bundle Luminar 4 Utilisez le code de l’offre: AALUMINAR4

Économisez 59,00 $

Achetez-le maintenant

Utilisez le code de l’offre: AALUMINAR4

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.