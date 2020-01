Performances de mi-temps du Super Bowl LIV sur Apple Music sous forme d’album visuel

Ce dimanche, Jennifer Lopez et Shakira seront à la tête de l’émission de mi-temps au Super Bowl LIV, et aujourd’hui la NFL a annoncé que chaque performance sera disponible pour être diffusée sur Apple Music, Spotify, YouTube Music et d’autres plateformes peu de temps après le jeu (via Billboard ).

Cela comprendra des vidéos de chaque représentation organisées en un “album visuel”. Les utilisateurs pourront également acheter l’album sur iTunes en plus de le diffuser sur ‌Apple Music‌, et les pré-commandes et les pré-sauvegardes pour l’album Live du Super Bowl LIV apparaîtront aujourd’hui.

Selon le directeur des médias et des affaires de la NFL, Brian Rolapp, l’émission sera également disponible sous forme d’album audio en direct sans vidéo.



“Avec l’abondance de la technologie dans le monde d’aujourd’hui, il était extrêmement important pour nous que nous puissions partager les performances révolutionnaires du Super Bowl avec nos fans à travers le monde après qu’elles se soient produites”, a déclaré Brian Rolapp, vice-président exécutif et chef des médias et des affaires. officier.

“Cet album visuel et audio est le premier du genre et permettra aux fans de découvrir la grandeur de la performance des artistes lors du Super Bowl Sunday à portée de main et sur plusieurs plateformes à tout moment.”

Le Super Bowl LIV sera diffusé le dimanche 2 février et se déroulera à Miami, en Floride. Outre Jennifer Lopez et Shakira, Demi Lovato interprétera l’hymne national et Yolanda Adams interprétera America the Beautiful. .