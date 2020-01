Peut-être que Huawei devrait abandonner Android officiel

Poste d’opinion par

C. Scott Brown

Hier, une assez grosse rumeur est tombée. Lors d’une conférence de presse, un représentant de Huawei a déclaré que la société ne poursuivrait pas l’utilisation de la version officielle d’Android avec les services Google si et quand l’interdiction de Huawei prend fin. Au lieu de cela, les ambitions Android de Huawei se concentreraient sur sa propre fourchette, Harmony OS.

Bien sûr, cela signifierait que le problème actuel de Huawei de ses smartphones n’ayant pas accès à toutes les applications Google continuerait indéfiniment.

Cette nouvelle était pour le moins surprenante. Cependant, une déclaration ultérieure de la société a semblé rejeter les réclamations du représentant des relations publiques. Bien que Huawei n’ait pas vraiment confirmé ou nié les choses, il a fortement laissé entendre qu’il apporterait avec plaisir la fourchette officielle d’Android – ainsi que des applications Google – à ses téléphones si l’occasion lui était offerte.

Peut-être que Huawei devrait s’en tenir à la déclaration d’origine. Il est peut-être temps pour Huawei de faire tapis avec Harmony OS et de faire ce qu’il peut pour apporter une alternative viable à Android et iOS.

Si quelqu’un peut le faire, Huawei peut

Avant le début de l’interdiction de Huawei en mai de l’année dernière, Huawei était en passe de devenir le plus grand fabricant de smartphones de la planète. Même maintenant, avec l’interdiction de Huawei entravant sa croissance, la société était encore en mesure de dépasser officiellement Apple en 2019 pour devenir le deuxième plus grand OEM au monde, juste derrière Samsung.

S’il y a une entreprise aujourd’hui qui a les ressources financières et le talent brut nécessaires pour proposer un troisième choix viable pour les systèmes d’exploitation pour smartphones, c’est bien Huawei.

Par exemple, le Huawei Mate 30 Pro, qui a été lancé après l’entrée en vigueur de l’interdiction de Huawei, n’est pas livré avec des applications Google à bord. Malgré ce handicap, Huawei a quand même expédié 12 millions d’unités de l’appareil. Avec plus de 1,3 milliard de consommateurs chinois habitués à ne pas avoir accès à Google, Huawei pourrait expérimenter confortablement son propre système d’exploitation sans trop se soucier de ses résultats.

Bien sûr, ce serait un investissement à long terme et il y aurait inévitablement des pertes à court terme alors que la société essaie de trouver sa place et de développer Harmony OS pour avoir sa propre identité. Mais cela empêcherait que quelque chose comme l’interdiction de Huawei ne se reproduise pour l’entreprise et renforcerait les ambitions de l’entreprise en tant que fabricant de smartphones mais également en tant que créateur de technologies.

C’est plus facile à dire qu’à faire, cependant

Évidemment, la création d’un nouveau système d’exploitation pour concurrencer Android et iOS n’est pas une mince affaire. Le jeu serait absolument empilé contre Huawei ici.

Au fil des ans, nous avons vu de nombreux concurrents essayer de briser le duopole. En fait, nous avons même un article entier consacré aux principaux systèmes d’exploitation qui ont essayé et qui ont inévitablement échoué à éloigner les consommateurs de Google et d’Apple.

Même en faisant abstraction de cela, Huawei aurait de grandes difficultés à encourager une large adoption de Harmony OS pour une raison majeure: c’est Huawei. L’interdiction de Huawei existe parce que le gouvernement américain ne fait pas confiance à Huawei et il existe de nombreuses accusations (non encore prouvées) contre l’entreprise liées à l’espionnage, au vol de propriété intellectuelle, à la fraude et même aux violations des traités internationaux.

Nous avons vu de nombreuses entreprises essayer de ne pas concurrencer Google et Apple.

Cependant, Huawei travaille déjà à nettoyer son image. Jusqu’à présent, il a consacré des milliards de dollars à la réparation de sa situation en matière de cybersécurité et d’autres pays – en particulier le Royaume-Uni – sont prêts à donner à l’entreprise le bénéfice du doute.

Huawei est déjà dans une mauvaise situation. Il va devoir se creuser hors du trou dans lequel il se trouve, alors pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour transformer les citrons en limonade et développer Harmony OS comme une troisième option viable en cours de route?

Peut-être que l’industrie a besoin d’un remaniement

Ce n’est un secret pour personne que l’industrie des smartphones est un peu en ruine. Les gens n’achètent plus autant de smartphones qu’avant et l’innovation (en dehors des pliables) stagne pour le moment. Peut-être qu’un nouveau système d’exploitation est exactement le type d’incendie dont les FEO ont besoin pour renverser le marché. Peut-être qu’une menace réelle et puissante que les milliards de personnes qui utilisent Android et iOS pourraient simplement expédier à autre chose ferait peur aux entreprises de prendre de vrais risques.

Comme je l’ai dit plus tôt, il n’y a pas trop d’entreprises en ce moment qui pourraient le faire, mais Huawei le pourrait. Dans cet esprit, 2020 pourrait être l’une des années les plus importantes de l’histoire de Huawei.

Qu’est-ce que tu penses? Est-il temps pour un troisième choix de système d’exploitation dans l’industrie des smartphones? Souhaitez-vous passer par les difficultés croissantes d’un nouvel OS avec Huawei à la barre? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.