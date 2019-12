Philips Hue Play HDMI Sync Box Review: synchronisez vos lumières, la plupart du temps

Source: Nirave Gondhia / Android Central

Philips Hue est l'un des meilleurs systèmes d'éclairage intelligents que vous puissiez acheter, offrant une reproduction précise des couleurs et une compatibilité avec une série d'accessoires tels que des gradateurs et des détecteurs de mouvement. Cependant, son plus grand concurrent, LIFX, a un avantage clé en ce qu'il permet de montrer facilement votre gamme d'éclairage intelligent et peut utiliser le microphone de votre téléphone pour synchroniser le rythme avec des effets d'éclairage.

Pour les utilisateurs de Hue, à moins que vous ne contrôliez la source d'entrée via votre ordinateur et l'application Sync, il n'y avait aucun moyen de faire changer dynamiquement vos lumières en fonction de la source lue … jusqu'à présent. La boîte de synchronisation HDMI Philips Hue Play vous permet de débrancher votre ordinateur de votre téléviseur et de faire en sorte que vos lumières changent dynamiquement en fonction de ce qui est joué à l'écran. Cela fonctionne comme vous vous y attendez, mais avec quelques mises en garde grâce à certains choix que l'entreprise a faits.

Si vous avez une grande collection de lampes Philips Hue, voici pourquoi vous devez ajouter la Hue Play Sync Box à votre configuration de divertissement à domicile.

Philips Hue Play Sync Box Ce que j'aime à ce sujet

La Philips Hue Sync Box dispose de 4 ports HDMI pour connecter tous vos appareils.

J'ai utilisé des lampes LIFX derrière mon téléviseur pendant des siècles, mais elles ne sont pas faites pour se plier dans les coins et elles sont relativement peu fiables. Jusqu'à présent, ils se sont révélés être le seul moyen d'ajuster vos lumières en fonction de ce que vous regardez, bien qu'elles utilisent le microphone de votre téléphone plutôt que de se synchroniser avec ce qui est affiché à l'écran.

La Hue Play Sync Box vous oblige à acheminer toutes vos entrées à travers la boîte plutôt que de les connecter directement au téléviseur, mais cela lui permet de vraiment refléter ce qui est à l'écran. Branchez la boîte, connectez vos lumières, configurez votre espace de divertissement et vous avez votre propre théâtre immersif. C'est vraiment efficace et le résultat est des lumières qui peuvent élever votre expérience d'une manière unique.

Prenez Avengers: Endgame comme exemple. Le regarder en 4K est génial, mais le regarder en 4K avec des lumières constamment ajustées autour de lui est entièrement à un autre niveau. Il y a une grande variété dans la façon dont les lumières s'adaptent à ce qui est à l'écran, et l'effet est fascinant et beaucoup plus immersif que tout ce que j'ai essayé.

Si vous avez de l'éclairage de chaque côté de votre salle de théâtre (je le fais à droite dans ma cuisine), vous pouvez également devenir vraiment créatif. C'est là que la teinte brille: vous pouvez connecter jusqu'à 10 lumières à la boîte de synchronisation Hue Play, vous permettant de construire votre salle de théâtre exactement comme vous le souhaitez.

La Hue Play Sync Box est si bonne qu'elle remplace la configuration LIFX derrière mon téléviseur.

J'ai actuellement trois barres Hue Play installées sous mon téléviseur qui rayonnent derrière le téléviseur, mais elles peuvent être montées de différentes manières. Il y a aussi la gamme Signe Hue, qui vous donne des quantités incroyables de lumière et permet des possibilités créatives infinies. Je souhaite que Signify, la société derrière Philips Hue, ait créé une version du LIFX Beam que j'apprécie tellement, mais dans l'ensemble, il existe de nombreuses façons d'intégrer l'éclairage Hue dans votre espace de divertissement.

La Hue Play Sync Box n'est pas livrée avec une télécommande et n'est pas compatible avec les télécommandes universelles comme la ligne Harmony. Au lieu de cela, il bascule automatiquement entre les différentes sources que vous avez branchées. J'ai une Xbox One, une TV Roku et une Apple TV 4K branchées, et il gère assez bien la commutation automatique. Il est largement tributaire de la source elle-même, donc l'Apple TV est sans faille lors de la commutation automatique, tandis que la Xbox me demande souvent la télécommande du téléviseur. Il est également possible de modifier la source à l'aide de l'application Hue Sync, que vous devrez ouvrir chaque fois que vous souhaitez commencer à synchroniser vos lumières avec le contenu à l'écran.

Philips Hue Play Sync Box Ce que je n'aime pas

C'est là que réside l'une de mes plus grosses plaintes. J'adorerais pouvoir configurer certaines entrées pour synchroniser automatiquement les lumières. De plus, tout doit être branché dans la boîte, donc si vous avez un téléviseur intelligent et que vous comptez sur les applications intégrées, la boîte de synchronisation Hue Play ne fonctionnera pas. Il n'y a pas de solution de contournement; la conception nécessite que vous y connectiez une source. Lorsque vous souhaitez également basculer entre deux sources actives, vous devez utiliser l'application sur votre téléphone ou appuyer sur le bouton à l'avant, ce qui est gênant lorsque vous jonglez avec plusieurs télécommandes et essayez de décider quoi regarder.

La Hue Play Sync Box est livrée avec des préréglages vous permettant de modifier les effets d'éclairage prédéfinis (vidéo, musique ou jeu) pour une certaine entrée et se souvient du dernier préréglage utilisé, mais ne changera pas automatiquement en fonction de ce qui est joué. Si vous utilisez votre console pour jouer à des jeux, diffuser des vidéos et écouter de la musique, vous devrez modifier manuellement le préréglage. Bien que ce soit un grief mineur, il y a beaucoup de changements et de changements manuels lorsque vous utilisez la Hue Play Sync Box et nous ne pouvons qu'espérer que cela change à l'avenir.

La Hue Play Sync Box a beaucoup de points positifs, mais elle déçoit avec le contenu Dolby Vision et HDR10 +. Bien qu'il supporte techniquement la lecture du contenu HDR10 + et Dolby Vision, il ne synchronisera pas vos lumières avec lui. Au lieu de cela, vous devrez passer à la vanille HDR10 si vous souhaitez synchroniser vos lumières. C'est plutôt décevant car le contenu Dolby Vision est exactement le type de contenu où les astuces de la Play Sync Box peuvent vraiment briller.

Philips Hue Play Sync Box Devriez-vous l'acheter?

Dépenser 229 $ pour un récepteur à placer au milieu de votre centre de divertissement à domicile est certainement coûteux, mais c'est aussi un investissement. Si vous regardez à peine la télévision, ce n'est certainement pas un produit que vous devriez acheter, car vous n'en trouverez pas beaucoup d'utilisation. De même, vous devez être investi dans l'écosystème de Hue pour que cela fonctionne – la Hue Sync Box, le Bridge et les trois barres de jeu que j'ai coûtées juste au nord de 500 $.

4

sur 5

Cela dit, si vous avez déjà une configuration Hue et regardez beaucoup de télévision, la Hue Play Sync Box est un excellent appareil. Oui, vous devez faire des compromis, mais l'expérience offerte par la Hue Play Sync Box les compense absolument. La Hue Play Sync Box est si bonne qu'elle remplace la configuration LIFX derrière mon téléviseur.

Regardez comme jamais auparavant

Philips Hue Play HDMI Sync Box

Un incontournable si vous êtes investi dans les lumières Hue!

Si vous avez des lumières Philips Hue derrière et près de votre téléviseur, ne cherchez pas plus loin que la boîte de synchronisation HDMI Hue Play. Cela transformera votre façon de regarder la télévision.

