Photos du Samsung Galaxy Buds Plus, surface de la boîte de vente au détail en ligne

Quelques photos du Samsung Galaxy Buds Plus et de sa boîte de vente au détail sont apparues en ligne avec moins d’une semaine avant que Samsung ne les annonce officiellement (h / t: Slashleaks). Les images ne révèlent pas une tonne de nouvelles informations, mais elles nous donnent un aperçu plus concret de ce à quoi nous attendre.

Selon les informations sur la boîte, nous pouvons nous attendre à ce que plusieurs fonctionnalités utiles arrivent sur le Galaxy Buds Plus, y compris une cote de lecture de 11 heures et une charge sans fil Qi. Nous nous attendions déjà à ce que ces écouteurs soient livrés avec une capacité de batterie améliorée, mais c’est agréable de voir un peu plus de confirmation. Découvrez les photos ci-dessous:

Les photos des écouteurs eux-mêmes rappellent pour la plupart ce à quoi nous nous attendions déjà. Nous voyons un design familier similaire aux Galaxy Buds d’origine dans un coloris blanc nacré et les nouveaux boutons intérieurs gauche / droite. Vérifie-les:

Nous nous attendons à ce que Samsung dévoile officiellement ces bébés le 11 février à Unpacked 2020. Samsung devrait également annoncer la dernière série de Galaxy S20 et peut-être le nouveau Galaxy Z Flip.

Avec le grand événement à seulement quelques jours, il y a beaucoup de choses à venir pour les passionnés de technologie, alors restez à l’écoute pour une couverture supplémentaire.