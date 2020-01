Phyn apporte une surveillance intelligente de l’eau aux tuyaux plus gros avec Phyn XL

Avez-vous déjà rencontré une fuite de tuyau, soit dans vos murs, soit dans le sol? À tout le moins, c’est un processus frustrant qui prend beaucoup de temps et, souvent, crée beaucoup de ravages dans votre maison. Au pire, cela pourrait causer beaucoup de dégâts et coûter une tonne d’argent pour réparer une fuite, en particulier une à l’intérieur de votre maison. Les solutions de surveillance intelligente de l’eau de Phyn ont aidé de nombreuses personnes à éviter ces types de catastrophes, et la nouvelle gamme Phyn XL étend la surveillance intelligente de l’eau aux grandes maisons et aux petites entreprises.

Disponibles en deux tailles, les Phyn XL 1,5 “et Phyn XL 2” sont conçus pour gérer des tailles de tuyaux allant jusqu’à ce qui est correct dans le nom du produit. Phyn propose désormais des solutions pour toutes les tailles de tuyaux jusqu’à 2 pouces de diamètre, qui incluent souvent des maisons plus grandes et des propriétés commerciales plus petites. Le Phyn XL se connecte à votre système d’eau en ligne avec les tuyaux existants et surveille les changements de pression d’eau 240 fois par seconde. Phyn utilise ensuite l’apprentissage automatique pour analyser ces changements et les signaler à l’aide de l’application Phyn qui l’accompagne sur votre smartphone.

Obtenez deux Samsung Galaxy S10 pour le prix d’un!

Les entreprises peuvent utiliser Phyn Dashboard for Business, qui est un portail Web qui regroupe toutes les unités Phyn liées à votre compte pour une gestion facile. Phyn a adapté ce produit particulier aux gestionnaires de biens et d’actifs, ainsi qu’aux constructeurs et aux compagnies d’assurance, pour aider à mieux surveiller les problèmes d’eau avant qu’ils ne surviennent. Une surveillance et une agrégation de données puissantes signifient que ces personnes peuvent aider à prévenir les dommages coûteux aux propriétés avant que les dommages ne deviennent trop lourds, grâce aux capacités de Phyn à suivre la consommation d’eau et les tendances.

Phyn vend également une vanne d’arrêt à distance en option, qui peut aider à atténuer les catastrophes liées à l’eau avant même qu’elles ne se produisent en fermant l’eau à la source. Il peut également être utilisé pour aider à arrêter les petites fuites qui entraînent un excès d’eau, ce qui permet d’éviter des factures d’eau coûteuses lorsque les tuyaux fuient sous terre ou à d’autres endroits où ils sont moins visibles. Phyn XL 1.5 “et Phyn XL 2” devraient être disponibles à l’été 2020 et un prix sera annoncé.

Les produits Phyn précédents sont principalement conçus pour un usage résidentiel et pourraient être installés à deux endroits: le Phyn Plus est installé par des professionnels sur la conduite d’eau principale entrant dans votre maison, tandis que Phyn Smart Water Assistant est un produit de bricolage qui se fixe facilement à sous vos éviers de cuisine ou de salle de bain. Phyn Smart Water Assistant se vend 300 $ seul ou 700 $ avec le robinet d’arrêt d’eau.

Protégez votre maison

Assistant Phyn Smart Water

Aidez à prévenir les fuites et à économiser de l’argent

Phyn Smart Water Assistant est facile à installer et à configurer et aide à prévenir les fuites et la surutilisation de l’eau dans votre maison.