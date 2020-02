Pinterest: une application de médias sociaux inspirante ruinée par les publicités

Pinterest est la plus grande plateforme de médias sociaux dont personne ne semble parler. Bien qu’il existe depuis 2010 et possède une base d’utilisateurs actifs de plus de 300 millions d’utilisateurs mensuels, il n’a jamais craqué le zeitgeist de la même manière que Facebook, Twitter et Instagram.

Mais même si Pinterest a réussi à éviter bon nombre des grandes controverses qui affligent les autres plates-formes, ce n’est pas sans problèmes. Autrefois un lieu d’idées, c’est maintenant une plate-forme axée sur la publicité qui essaie de pousser les produits avec chaque épingle.

Ce qui rendait Pinterest génial au début

À sa sortie, Pinterest s’est démarqué des autres plateformes de médias sociaux parce que c’était un endroit pour trouver l’inspiration. Vous pouvez créer et gérer vos propres tableaux sans interagir avec les autres, ou vous pouvez suivre des amis et échanger des idées. Mieux encore, vous ne pouvez suivre que des tableaux spécifiques.

Par exemple, si vous aviez un ami avec un excellent goût dans la décoration intérieure mais qui épinglait beaucoup trop de gâteaux à votre goût, vous pourriez ne pas suivre leur planche à desserts. Cela a abouti à un flux d’accueil qui était adapté à vos intérêts, mais qui vous permettait toujours de découvrir des choses nouvelles et intéressantes. Beaucoup de ces options sont toujours disponibles aujourd’hui, mais grâce aux changements d’algorithme et à un flux d’annonces constamment constant, le flux d’accueil est méconnaissable.

Au début, la découverte de produits n’était pas l’objectif principal. Pinterest était une plaque tournante pour les loisirs et les idées – jardinage, cuisine, projets de bricolage, conception graphique, voyages et plus encore. Les communautés, grandes et petites, se sont formées autour de ces intérêts, quelle que soit leur niche.

Les utilisateurs ne semblaient pas non plus être profilés par les données démographiques comme ils le sont aujourd’hui. Tout le monde a été encouragé à créer plusieurs tableaux dans différentes catégories, ce qui a rendu difficile pour les gens de voir le même contenu encore et encore.

En tant que premier adoptant, je peux attester que Pinterest n’était pas seulement des conseils de maquillage et des tableaux de recettes. Cela m’a souvent aidé à découvrir du contenu convaincant, comme des panneaux sur les couvertures de livres, des polices et des destinations de voyage peu connues dans le monde que je n’aurais pas recherchées moi-même. Cela a fait de Pinterest l’un des rares sites Web de médias sociaux sur lesquels j’ai aimé passer du temps. Mais cela n’a pas duré longtemps lorsque de nouveaux changements drastiques ont été introduits.

Où ça a mal tourné

Pinterest a toujours eu un avantage sur les autres applications de médias sociaux en matière de publicité. Avec de nombreuses personnes épinglant des tenues, du maquillage, de la décoration intérieure et planifiant de futurs achats via Pinterest, la monétisation via la publicité est un choix naturel pour la plate-forme. Malheureusement, la mise en œuvre de ces annonces s’est faite au détriment de l’expérience utilisateur globale.

Les publicités ont été introduites pour la première fois en 2013. Elles ont pris la forme d’épingles sponsorisées et n’étaient pas trop agressives. Cependant, il est presque impossible de les distinguer du contenu normal, et la seule indication qu’un post est une annonce est un petit texte «promu» sous l’image.

Mais les annonces ont considérablement augmenté en 2015. Ce fut une année charnière pour Pinterest, au cours de laquelle il a fait ses premiers pas pour devenir une plateforme de commerce électronique social. Le premier ajout a été le bouton d’achat (apparemment raisonnable). Lorsque vous ouvrez une épingle téléchargée directement par un détaillant, vous pouvez voir le prix du produit et l’acheter directement via Pinterest via un petit bouton bleu “Acheter” situé à côté du bouton Épingler. De nombreux détaillants se sont associés à la plate-forme de médias sociaux pour télécharger leurs catalogues entiers, inondant le site Web de plus en plus de produits.

Pourtant, c’est une autre fonctionnalité introduite en 2015 qui a le plus agacé les utilisateurs: Picked for you Pins. Sous prétexte de rendre votre flux d’accueil plus personnalisé, il a essentiellement effacé les petits aspects sociaux que Pinterest avait laissés. Le flux d’accueil était désormais rempli avec l’algorithme jugé pertinent, en fonction des broches sur lesquelles vous avez cliqué, des éléments que vous avez épinglés et même de votre historique de navigation. Les résultats étaient cependant loin d’être stellaires. L’algorithme a été trop agressif en recommandant le même contenu encore et encore, souvent de marques, tout en déplaçant les broches de celles que vous suivez. C’est un problème qui persiste à ce jour, sauf si vous réglez votre flux de manière significative – une option qui a finalement été introduite en 2019.

Même ainsi, l’algorithme recommande un contenu extrêmement homogène. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, deux idées de salon presque identiques m’ont été recommandées en l’espace d’une journée. Si vous regardez de plus près, les photos ont été prises dans la même pièce, avec le même canapé et la même table, mais avec un décor légèrement différent. Le jeu de couleurs et tout le reste se ressemble fortement. C’est probablement un effet secondaire de la recherche visuelle de Pinterest, qui a été mise en œuvre en 2017 et qui essaie de recommander du contenu basé sur la similitude visuelle.

Pourtant, cela ne semble utile que si vous avez une idée extrêmement spécifique à l’esprit et que vous souhaitez en voir des implémentations légèrement différentes. Ou vous souhaitez acheter un produit spécifique. L’inspiration, en revanche, vient souvent de l’extérieur de notre zone de confort et de lieux auxquels nous ne nous attendions pas.

L’état de Pinterest aujourd’hui: des annonces à gogo

Aujourd’hui, Pinterest est une plate-forme de commerce électronique à part son nom. Le site Web a doublé ses efforts de monétisation et a introduit encore plus d’annonces et de moyens de magasiner au détriment du contenu artistique et de loisirs. En fait, selon l’agence de marketing numérique Omnicore, les deux tiers des broches de la plate-forme sont désormais liées à la marque ou au produit.

Pinterest semble fonctionner sur la présomption que vous n’êtes là que pour faire du shopping.

Ce n’est pas un hasard. S’adressant à Quartz, Jeremy King, responsable de l’ingénierie chez Pinterest, a déclaré que sa vision était que tout sur la plate-forme puisse être acheté, déclarant: «Je veux identifier chaque élément sur Pinterest et montrer où vous pouvez obtenir chacun d’eux. “

La société a poursuivi cet objectif ces dernières années avec une multitude de nouvelles fonctionnalités. Le bouton Acheter a été remplacé par les épingles Shoppable et les épingles Shop the Look. Comment travaillent-ils? Le moteur de recherche visuel essaie d’identifier tous les produits affichés dans une épingle et vous donne des liens directs vers le site Web d’un détaillant. Si ce n’est pas possible, vous recevez des recommandations et achetez des liens pour des alternatives similaires. Je ne peux pas nier que c’est une fonctionnalité utile pour certains articles difficiles à trouver, mais le problème est que Pinterest dans son ensemble semble fonctionner sur la présomption que vous n’êtes là que pour acheter.

Pinterest

Chaque nouvelle fonctionnalité est une fonctionnalité de commerce électronique. Vous pouvez désormais trouver des catalogues de marque consultables, des recommandations de produits de marque à côté de Épingles à provisions et même une fonction «Compléter l’apparence» qui recommande des éléments supplémentaires en fonction du fond et du contexte d’une image. Par exemple, sous une épingle enneigée avec des vêtements d’hiver, vous pouvez trouver des suggestions de produits de chapeau et de gant même s’ils ne sont pas affichés sur la photo elle-même. Pour le moment, la fonctionnalité ne fonctionne que dans les catégories de la mode et de la décoration intérieure, mais je m’attends à ce qu’elle fasse bientôt le saut vers d’autres contenus. Pinterest a même récemment introduit l’essai de rouge à lèvres AR en partenariat avec diverses marques de cosmétiques. Rien n’est trop dans la recherche de revenus.

Les épingles à provisions ne sont pas classées comme publicités par Pinterest.

Le plus gros problème? Les épingles achetables et similaires ne sont pas classées comme des annonces bien qu’elles comportent des liens vers des détaillants. C’est malhonnête et trompeur, et cela fait une expérience encore pire que d’être constamment bombardé par des épingles de marques populaires chaque fois que vous recherchez quelque chose.

Mais le pire, c’est que cette stratégie a porté ses fruits pour Pinterest. Il a généré plus d’un milliard de dollars de revenus en 2019 et devrait atteindre 1,52 milliard en 2020. Certes, c’est bien en deçà de certains de ses concurrents potentiels. Twitter – une plate-forme de médias sociaux de taille similaire avec environ 300 millions d’utilisateurs actifs par mois – a généré plus de 3,4 milliards de dollars en 2019, mais est beaucoup moins agressif avec ses stratégies publicitaires.

Avec tout cela à l’esprit, je dois demander: est-il temps pour Pinterest de laisser tomber le slogan «place for ideas»? La plate-forme a réussi à aliéner bon nombre de ceux qui s’intéressent au contenu de loisirs et d’art et ne peut plus s’appeler les médias sociaux. Il ressemble de plus en plus à une vitrine de jour en jour.

Même si le slogan reste, il est temps pour Pinterest de laisser tomber le semblant et de se présenter pour ce qu’il est – une plateforme de shopping.