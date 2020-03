Pixar & # 039; Le plus récent film & # 039; En avant & # 039; Arriver sur les plateformes numériques aux États-Unis ce soir, en streaming sur Disney + 3 avril

Le nouveau film d’animation de Disney et Pixar “Onward” suit la tendance récente des films arrivant tôt sur les plateformes numériques au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours.

À partir de ce soir aux États-Unis, le 20 mars à 17 h PT, “Onward” sera disponible à l’achat sur des plateformes de vente au détail numériques comme iTunes pour 19,99 $ (via Variety).

Après cela, le film sera diffusé pour les abonnés Disney + à partir du vendredi 3 avril. “Onward” est sorti dans les salles il y a deux semaines, juste au moment où la pandémie de coronavirus commençait à se propager aux États-Unis.

#PixarOnward arrive aux États-Unis ce soir en téléchargement numérique et sera diffusé sur #DisneyPlus le 3 avril. pic.twitter.com/4j9xI6JZPZ

– Pixar (@Pixar) 20 mars 2020

De nombreux studios lancent maintenant des films au début du numérique, car aller dans un cinéma n’est plus possible pour la plupart des Américains. À partir d’aujourd’hui, des films Universal comme “The Invisible Man”, “The Hunt” et “Emma” sont disponibles à la location pour 19,99 $ sur iTunes et d’autres plateformes. Tags: Disney, Pixar

Cet article, “Le plus récent film de Pixar & # 039; En avant & # 039; Arrivant sur des plateformes numériques aux États-Unis ce soir, Streaming sur Disney + 3 avril” est apparu pour la première fois sur MacRumors.com

Discutez de cet article dans nos forums

.