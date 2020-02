Pixel 4 pour 15 $ / mois, 4 XL pour 20 $ / mois sur Sprint Flex Lease

Vous pouvez économiser gros sur le Google Pixel 4 ou le Pixel 4 XL cette semaine avec un Sprint Flex Lease.

L’idée d’un bail peut sembler étrange au premier abord, mais il est facile de se réchauffer grâce aux économies de Sprint. Vous ne possédez peut-être pas votre téléphone, mais cela rend la mise à niveau beaucoup plus facile la prochaine fois que vous souhaitez mettre à niveau.

Alors, combien dois-je réellement économiser avec un crédit-bail flexible?

Si vous allez vous lancer dans le pays du leasing, vous devez en conserver une bonne partie, non? Le Google Pixel 4 se vend à 799 $, ou coûte environ 33,30 $ avec des paiements mensuels. Cette offre spéciale vous fait économiser 18,30 $ par mois sous forme de paiements de factures, vous ne payez donc que 15 $ par mois pour la durée de votre bail.

De plus, le plus grand Pixel 4 XL coûte 929 $, ou coûte 38,71 $ par mois. Vous pouvez démarrer votre Flex Lease et économiser 18,71 $ par facture pour que votre Pixel 4 XL ne coûte que 20 $ par mois pour la location de 18 mois.

Tout ce que vous avez à faire pour bloquer les économies est d’ajouter l’un ou l’autre appareil à votre plan avec une nouvelle ligne. Les crédits de facture entreront en vigueur dans deux paiements.

Quels autres avantages Sprint offre-t-il?

Les nouveaux forfaits illimités sont axés sur les avantages, et Sprint propose des forfaits qui vont bien au-delà de la simple conversation, du texte et des données. Le plan Premium illimité vous permet d’ajouter Hulu, Tidal et plus d’options de streaming sans frais supplémentaires ni maux de tête.

De plus, comme vous ne possédez pas votre téléphone via un Sprint Flex Lease, il est tout aussi facile de passer à la dernière version du meilleur appareil à la fin de votre bail.

