Pixel 4 XL, iPhone 11, plus

Il y a beaucoup à aimer dans la nouvelle série Samsung Galaxy S20: la prise en charge 5G, ce nouveau système de caméra Ultra, les écrans 120 Hz, les batteries plus grandes et bien plus encore. Mais aucun téléphone n’est parfait, et tout le monde n’a pas le même goût dans les smartphones. Si vous attendiez de voir ce que la gamme Galaxy S20 avait en stock et que vous en étiez déçu, nous avons rassemblé certaines des meilleures alternatives Samsung Galaxy S20 que vous voudrez découvrir.

1. Samsung Galaxy S10e, S10 ou S10 Plus

Celui-ci a volé sous le radar lors de l’annonce, mais la ligne Galaxy S20 a abandonné la prise casque. Vous savez ce qui a encore la prise casque? Toute la gamme Galaxy S10.

De plus, avec l’annonce de la ligne S20, Samsung a baissé le prix de la ligne Galaxy S10 de 150 $. Cela signifie que le Samsung Galaxy S10 Plus coûte 849 $, le Galaxy S10 est maintenant de 749 $ et le Galaxy S10e coûte maintenant 599 $. C’est vrai – le Galaxy S10 Plus haut de gamme peut être le vôtre pour 150 $ de moins que le modèle Samsung Galaxy S20 de niveau le plus bas. Pas mal!

Si vous voulez un téléphone Samsung phare, le Galaxy S10 Plus est maintenant une évidence

Aujourd’hui, Samsung a officiellement dévoilé la famille des smartphones Samsung Galaxy S20, notamment les Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra. La version d’entrée de gamme du Galaxy S20 commence à 999 $, mettant officiellement le…

Avec la gamme Galaxy S10, vous obtenez une fiche technique solide avec le Qualcomm Snapdragon 855, beaucoup de RAM, de grands écrans OLED, un emplacement pour carte microSD et, encore une fois, un port pour casque. Ils ont également été récemment mis à jour vers Android 10 avec One UI 2.0, donc l’expérience logicielle devrait être similaire à celle du S20.

Ce sont également tous les téléphones 4G, et le Galaxy S10 5G est encore trop cher à ce stade pour le recommander par rapport à l’un des téléphones S20.

Samsung Galaxy S10e

599,00 $ Économisez 150,00 $

Acheter maintenant Samsung Galaxy S10

749,00 $ Économisez 150,00 $

Acheter maintenant Samsung Galaxy S10 Plus

849,00 $ Économisez 150,00 $

Achetez-le maintenant

2. OnePlus 7T ou OnePlus 7T Pro

Le sujet de la «valeur» revient toujours quand un téléphone se lance pour environ 1 000 $. Je ne vais pas dire que les téléphones Galaxy S20 ne valent pas ce que Samsung leur facture, mais je volonté dire qu’il existe certainement de meilleures valeurs là-bas. Les téléphones OnePlus ont toujours offert une valeur fantastique pour les spécifications et les fonctionnalités qu’ils offrent, et les OnePlus 7T et 7T Pro sont ceux à acheter dès maintenant.

Sur le papier, les OnePlus 7T et 7T Pro se portent bien contre leurs homologues Galaxy. Ils offrent tous les deux des affichages à 90 Hz, une charge ultra rapide, un logiciel superbe et rapide, et ils reçoivent des mises à jour logicielles rapidement et fréquemment. Le 7T Pro a même une caméra selfie pop-up. Ils ont également tous les deux le SoC Snapdragon 855 Plus et beaucoup de RAM sous le capot pour continuer à bien fonctionner multitâche.

Test du OnePlus 7T | Test du OnePlus 7T Pro

Pour autant que la ligne 7T offre, vous vous attendez à ce qu’elle coûte au moins 800 $ – 900 $, non? Faux-o. Le OnePlus 7T coûte 599 $ sur OnePlus.com et peut être trouvé encore moins cher sur Amazon. Le OnePlus 7T Pro n’est pas disponible aux États-Unis, donc nos amis en Europe et dans d’autres parties du monde peuvent le récupérer sur Amazon ou OnePlus.com pour 699 £.

Il y a cependant des compromis à opter pour un téléphone OnePlus. Leurs caméras ne sont pas aussi bonnes ou aussi flexibles que celles de Samsung, il n’y a pas de charge sans fil et aucune classification IP officielle. Si vous pouvez regarder au-delà de ces défauts, nous pensons que ces téléphones sont parmi les meilleures alternatives Samsung Galaxy S20.

Performances phares du OnePlus 7T, prix avantageux

Le OnePlus 7T offre des performances étonnantes et des tonnes de fonctionnalités supplémentaires et coûte cependant beaucoup moins cher que la plupart des téléphones phares.

OnePlus 7T Pro Le meilleur OnePlus de tous les temps

Le OnePlus 7T Pro est la variante internationale du produit phare de OnePlus 2019. Il contient tout le meilleur matériel que vous pouvez trouver dans un téléphone, mais coûte plusieurs centaines de dollars de moins que d’autres téléphones avec des spécifications similaires. À ne pas manquer.

3. Google Pixel 4 XL

Les téléphones Samsung Galaxy S ont toujours eu tout les cloches et les sifflets, et cela peut être écrasant pour certaines personnes. Si vous voulez un smartphone qui ne vous bombarde pas avec trop d’extras, jetez un œil au Google Pixel 4 XL.

Le Pixel 4 XL possède peut-être l’appareil photo pour smartphone le meilleur et le plus facile à utiliser du marché. Pointez, tirez et vous obtiendrez de bonnes photos presque à chaque fois. Le système de caméra n’est pas aussi flexible que le S20, vous pourriez donc manquer cette qualité grand angle des derniers téléphones de Samsung. Cependant, le téléphone de Google offre les fantastiques modes Night Sight et astrophotographie qui rendront la prise de vue dans l’obscurité beaucoup plus facile.

Séance photo: Pixel 4 vs les meilleures caméras de smartphone autour

Le Google Pixel 4 est enfin sorti et nous sommes sûrs que vous voulez savoir à quel point son nouvel appareil photo est bon. Après tout, le Pixel 4 a de grosses chaussures à remplir. Le Google Pixel 3…

Google est également l’un des premiers – sinon le premier – les fabricants à déployer chaque mois de nouvelles mises à jour Android sur ses appareils. Google, vous savez aussi, fabrique Android, donc le Pixel 4 XL sera l’un des premiers appareils à recevoir Android 11 lors de son déploiement plus tard cette année. Même si Samsung a récemment amélioré ses déploiements de mises à jour logicielles, les utilisateurs du S20 devront probablement attendre quelques mois avant que la prochaine version d’Android ne soit déployée sur leurs appareils. Ce n’est pas un problème avec les téléphones de Google.

Google Pixel 4 XL Le meilleur de Google

Le plus grand des deux téléphones Pixel 4, le Google Pixel 4 XL dispose d’une batterie de 3700 mAh et d’un écran OLED de 6,3 pouces. Le taux de rafraîchissement de 90 Hz de l’écran rend la navigation extrêmement fluide. Il existe également un radar Soli pour Motion Sense et Face Unlock.

4. LG G8X

Le Galaxy S20 a beaucoup de choses à faire, mais l’audio n’en fait pas partie. LG est l’un des derniers OEM Android qui semblent prendre l’audio au sérieux, et c’est assez clair lorsque l’on regarde le LG G8X.

Le LG G8X est l’un des meilleurs téléphones audio que vous puissiez acheter.

Tout d’abord, le LG G8X dispose d’une prise casque. Impressionnant! LG a inclus un DAC Quad Hi-Fi 32 bits avec un système audio DTS: X 3D pour aider à générer du son avec une fidélité améliorée grâce à la prise casque 3,5 mm. Le téléphone comprend également des préréglages audio réglables par l’utilisateur afin que vous puissiez personnaliser votre audio comme vous le souhaitez.

Il dispose également de haut-parleurs stéréo, où l’écouteur sert de canal et le haut-parleur de fond en bas de l’autre. Cela peut rendre le son un peu déséquilibré, mais le son diffusé via les haut-parleurs du G8X devient très fort. Enfin, Bluetooth 5 avec aptX est lancé pour faire bonne mesure.

Et ce n’est que du son. Le G8X a également un excellent écran, un bon matériel dans l’ensemble et l’option d’un accessoire fou à double affichage qui est en fait assez utile.

LG G8X ThinQ Un LG G8 révisé

Le LG G8X évite la caméra ToF 3D orientée vers l’avant au profit d’une batterie plus grande et d’un second accessoire d’écran. Sinon, vous obtenez toutes les cloches et sifflets habituels de LG, y compris un port de 3,5 mm, une résistance à l’eau et une charge sans fil.

5. iPhone 11 ou iPhone 11 Pro

Vous lisez ceci sur un site Web Android, donc je comprends que cela puisse être choquant. Mais les appareils Galaxy sont les smartphones Android les plus populaires au monde, juste derrière l’iPhone. Ne vous méprenez pas – je ne recommanderais pas l’iPhone 11 ou l’iPhone 11 Pro s’ils n’étaient pas de bons téléphones, mais ils le sont.

Google Pixel 4 XL vs Apple iPhone 11 Pro Max: Pommes vs Oh So Oranges

https://youtu.be/_YbmMBeIufU Soyons honnêtes, le Pixel 4 XL peut être un appareil Android, mais il ne se sent pas tout à fait comme un concurrent direct de ses frères sous Android. En mettant l’accent sur la simplicité et les performances de l’appareil photo par rapport aux cloches…

L’iPhone 11 est le plus abordable des deux et probablement la meilleure option pour la plupart des gens. Il commence à 699 $ – 300 $ de moins que le Galaxy S20 de bas niveau – et possède la plupart des fonctionnalités fournies avec le modèle Pro haut de gamme. Il a un nouveau système à double caméra qui peut prendre de bonnes photos la nuit, il a le nouveau SoC bionique A13 d’Apple et sa durée de vie de la batterie est fantastique.

L’iPhone 11 Pro (nous avons examiné l’iPhone 11 Pro Max) a également une bonne autonomie et un écran AMOLED de haute qualité. Ses appareils photo sont presque les meilleurs que vous puissiez acheter sur n’importe quel smartphone, même par rapport au Google Pixel 4.

Bien sûr, vous ne devriez considérer l’iPhone 11 ou 11 Pro que si, vous savez, vous aimez iOS ou souhaitez changer d’écosystème.

Apple iPhone 11 L’iPhone pour tout le monde

Apple a sorti deux téléphones en 2019, et l’iPhone 11 est le moins cher des deux. Cependant, il ne manque pas de spécifications ou de fonctionnalités – l’iPhone 11 dispose de la nouvelle configuration double caméra d’Apple et du chipset A13 Bionic d’Apple.

Il existe de nombreuses autres options qui ne sont pas répertoriées ici. Si vous pouvez penser à une autre alternative au Samsung Galaxy S20, sonnez dans les commentaires.

Plus de messages sur le Samsung Galaxy S20