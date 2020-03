Plague Inc. gagne un nouveau mode de jeu permettant aux joueurs de sauver le monde d’une pandémie

Plague Inc., un jeu iOS très populaire de Ndemic Creations qui a vu ses téléchargements augmenter ces dernières semaines, a annoncé une mise à jour majeure qui modifiera le gameplay de base pour permettre aux joueurs de travailler pour arrêter l’épidémie d’un virus.

Traditionnellement, l’objectif de Plague Inc. est de propager un virus infectieux à travers le monde, infectant et finalement tuant toute la population comme objectif de fin de partie.

Le nouveau mode de jeu Plague Inc. permettra aux joueurs de gérer la progression de la maladie et de stimuler les systèmes de santé, ainsi que de contrôler des actions telles que le tri, la mise en quarantaine, la distanciation sociale et la fermeture des services publics. Le nouveau mode de jeu est en cours de développement avec l’aide d’experts de l’Organisation mondiale de la santé, du Réseau mondial d’alerte et de réponse en cas d’épidémie et plus encore.

La nouvelle mise à jour sera disponible gratuitement pour tous les joueurs de Plague Inc. et Ndemic Creations prévoit de la publier dès que possible.

En plus d’ajouter une nouvelle option qui permettra aux joueurs de combattre un virus au lieu de propager un virus, Ndemic Creations a également fait un don de 250 000 $, qui est partagé entre la Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et la réponse de solidarité COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé. Fonds.

