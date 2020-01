PlayStation 5: actualités, rumeurs, fuites et tout ce que nous savons sur la PS5

Source: Sony Interactive Entertainment

Bien que le développement sur la PlayStation 5 se poursuive probablement depuis des années, Sony a officiellement confirmé qu’il était en préparation et qu’il était en route pour les vacances. Voici tout ce que nous savons sur la PS5 jusqu’à présent.

PlayStation 5 Quelle forme cela prendra-t-il?

Source: @Alcoholikaust

Selon un rapport du Financial Times, des sources proches des plans de Sony ont déclaré que la PlayStation 5 “pourrait ne pas représenter un écart majeur par rapport à la PS4, et que l’architecture fondamentale serait similaire”. Mark Cerny, architecte système en chef de la console, a continué à le confirmer dans son interview avec Wired.

Cela indique que Sony ne travaille pas sur une plate-forme uniquement en streaming, bien que l’avenir semble être plus convivial pour le streaming à mesure que les vitesses et les connexions Internet s’améliorent dans le monde. PlayStation a même établi un partenariat avec Microsoft pour poursuivre ses efforts de jeu dans le cloud.

La conception du devkit ressemble à celle du chiffre romain pour 5, mais les chances sont que le produit final qui sera expédié aux consommateurs sera très différent.

PlayStation 5 Quelles sont les spécifications?

Cerny s’est entretenu exclusivement avec Wired sur ce que les fans peuvent attendre de la prochaine génération de PS5.

Catégorie

PlayStation 5

Prix

Inconnue

Dimensions

Inconnue

CPU

Basé sur AMD Ryzen 8 cœurs

GPU

Radeon Navi personnalisé (TFLOP inconnu)

Mémoire

Inconnue

Espace de rangement

Inconnue

Type de stockage

SSD

Sortie optique

Inconnue

Wifi

Inconnue

Sortie AV

Inconnue

Consommation d’énergie

Inconnue

Prise en charge de la résolution

8K

USB

Inconnue

Prise en charge PSVR

Oui

CPU PS5

Cerny est, bien sûr, l’architecte principal de la PS4, il est donc logique qu’il dirige la conception de la PS5. Selon lui, le CPU sera basé sur la ligne Ryzen de troisième génération d’AMD, avec huit cœurs de la nouvelle microarchitecture Zen 2 7 nm. Il comprendra également apparemment une unité personnalisée pour l’audio 3D.

GPU PS5

Le GPU, qui est une variante personnalisée de la famille Navi de Radeon, prendra en charge le lancer de rayons, ce qui est une énorme victoire pour Sony. Le lancer de rayons est une technique de rendu qui modélise la manière dont la lumière se déplace et interagit avec les objets virtuels. Wired note que c’est quelque chose qu’Hollywood utilise dans les films à gros budget, mais il n’a pas encore fait son chemin vers les consoles de jeux vidéo (bien que cela devienne plus courant avec les jeux PC).

Traçage des rayons PS5

Pour clarifier si le lancer de rayons serait réalisé au niveau logiciel ou via une intégration matérielle intégrée, Cerny a confirmé cette dernière. “Il y a une accélération du lancer de rayons dans le matériel GPU”, a-t-il dit, “ce qui, je crois, est la déclaration que les gens recherchaient.”

Selon Cerny, le traçage de rayons ne fournit pas seulement des avantages visuels. “Si vous souhaitez effectuer des tests pour voir si le joueur peut entendre certaines sources audio ou si les ennemis peuvent entendre les pas des joueurs, le lancer de rayons est utile pour cela”, a-t-il déclaré. “C’est la même chose que de prendre un rayon dans l’environnement.”

Disque SSD PS5

La crème de la crème est que la PS5 sera livrée avec un disque dur (SSD) par opposition à un disque dur (HDD). Les SSD sont historiquement plus puissants, plus rapides et offrent une bien meilleure expérience de jeu. Cerny a démontré que ce qui a pris 15 secondes pour voyager rapidement dans Spider-Man sur PS4 n’a pris que 0,8 seconde sur un kit de développement de nouvelle génération. Il prendra même en charge les graphiques 8K, bien que la plupart des gens auront probablement des téléviseurs qui ne fournissent qu’une résolution allant jusqu’à 4K.

Parce que des données de jeu plus simplifiées sont possibles grâce à l’utilisation d’un SSD, la façon dont les téléchargements de jeux fonctionnent différera de la PlayStation 4. Sur la PS5, les téléchargements seront plus configurables et les pièces même amovibles. “Plutôt que de traiter les jeux comme un gros bloc de données”, a déclaré Cerny, “nous permettons un accès plus fin aux données.”

Cela signifie que les joueurs peuvent choisir de télécharger la partie solo ou multijoueur d’un jeu en fonction de ce qu’ils veulent jouer, ou ils peuvent télécharger le jeu entier et en supprimer une partie, comme le mode solo.

Spécifications PS5 par rapport à Xbox Series X et PS4 Pro

Nous n’avons toujours pas de détails exacts sur les spécifications de la PlayStation 5, mais nous vous tiendrons au courant de toutes les nouvelles informations. Voici comment il se compare à la Xbox Series X et à la PlayStation 4 Pro en fonction de ce que nous savons jusqu’à présent.

Catégorie

PlayStation 5

Xbox Series X

PlayStation 4 Pro

Prix

Inconnue

Inconnue

399 $

Dimensions

Inconnue

11.81po x 6.30po x 6.30po (estimation)

11,61 pouces x 12,87 pouces x 2,17 pouces

CPU

Basé sur AMD Ryzen 8 cœurs

Processeur personnalisé basé sur AMD Zen 2 (8x à 3,6 GHz)

AMD Jaguar 8 cœurs (x86-64)

GPU

Radeon Navi personnalisé (TFLOP inconnu)

AMD Navi personnalisé (12 TFLOP)

AMD Radeon (4.2 TFLOP)

Mémoire

Inconnue

16 Go de RAM GDDR6

8 Go de mémoire GDDR5 + 1 Go

Taille de stockage

Inconnue

Inconnue

1 To / 2 To

Type de stockage

SSD

SSD

Disque dur

Prise en charge de la résolution

8K

8K

4K

USB

Inconnue

Inconnue

USB type A 3.0 (x3)

Prise en charge VR

Oui (PSVR)

Oui (pas de casque dédié)

Oui (PSVR)

Compatibilité descendante avec PlayStation 5

Cerny et le PDG de PlayStation, Jim Ryan, ont déclaré que la PlayStation 5 serait rétrocompatible. Ryan est même allé jusqu’à voir que la société prévoyait d’offrir un jeu intergénérationnel, où les joueurs pourraient commencer un jeu sur PS4, reprendre là où ils s’étaient arrêtés sur PS5 et revenir sur PS4 s’ils le souhaitaient.

“Qu’il s’agisse d’une compatibilité descendante ou de la possibilité de jouer entre les générations, nous pourrons faire passer cette communauté à la prochaine génération”, a déclaré Ryan. “Ce ne sera pas un choix binaire de savoir si vous devez être sur PlayStation 4 ou de nouvelle génération pour continuer votre amitié.”

La Xbox One dispose déjà d’un support de compatibilité ascendante remarquable, et c’est quelque chose que les fans de PlayStation attendaient de Sony. Si Sony veut rester pertinent, c’est le type de technologie dans lequel l’entreprise devrait investir. Il n’est pas clair si Sony a un plan en place qui permet aux joueurs d’accéder à leur bibliothèque numérique PS4 sur PS5.

Un brevet a également conduit les gens à croire que la prochaine PlayStation pourrait offrir une compatibilité descendante avec les jeux PS3, PS2 et même PlayStation originaux. Le brevet semble concerner un logiciel d’émulation qui permettrait à la PS5 d’imiter des consoles plus anciennes grâce à l’utilisation de plusieurs processeurs. Pour le moment, cependant, la prise en charge PS3, PS2 et PlayStation d’origine n’est pas confirmée.

Manette PlayStation 5 nouvelle génération

Source: Sony Interactive Entertainment (dépôt de brevet)

Wired a craqué que la manette PlayStation de nouvelle génération, ou du moins la conception actuelle utilisée avec son devkit, ressemble à une manette DualShock 4, par le biais de Cerny ne révélerait pas si elle s’appelait DualShock 5, déclarant “qu’elle n’a pas de nom encore. ” Il dispose d’une technologie de rétroaction haptique et de déclencheurs adaptatifs.

À cette fin, il y a deux innovations clés avec le nouveau contrôleur de la PlayStation 5. Tout d’abord, nous adoptons le retour haptique pour remplacer la technologie “rumble” présente dans les contrôleurs depuis la 5ème génération de consoles. Avec les haptiques, vous ressentez vraiment une gamme plus large de commentaires, donc s’écraser contre un mur dans une voiture de course est très différent de faire un tacle sur le terrain de football. Vous pouvez même avoir une idée de diverses textures lorsque vous courez dans des champs d’herbe ou que vous marchez dans la boue.

La deuxième innovation est ce que nous appelons les déclencheurs adaptatifs, qui ont été intégrés aux boutons de déclenchement (L2 / R2). Les développeurs peuvent programmer la résistance des déclencheurs pour que vous ressentiez la sensation tactile de dessiner un arc et une flèche ou d’accélérer un véhicule hors route à travers un terrain rocheux. En combinaison avec les haptiques, cela peut produire une expérience puissante qui simule mieux diverses actions.

Il y a un petit trou qui semble pouvoir être utilisé pour l’Assistant PlayStation à commande vocale, qui a récemment été découvert dans un brevet, mais un représentant de Sony a déclaré à Wired que la société dépose des brevets tout le temps, avec seulement certains le faisant en produits finis. Cerny a déclaré qu’ils discuteront de l’objectif de cela sur le contrôleur ultérieurement.

Le contrôleur de nouvelle génération utilisera également le chargement USB-C et sera légèrement plus lourd que le DualShock 4 actuel, bien qu’il pèsera toujours moins que le contrôleur Xbox One actuel avec des batteries.

Interface utilisateur PlayStation 5

L’interface utilisateur de la PlayStation 4 est rapide et fonctionne bien, mais elle est également statique et ne peut pas fournir une tonne d’informations. La PS5 devrait changer cela.

“Même s’il sera assez rapide de démarrer des jeux, nous ne voulons pas que le joueur doive démarrer le jeu, voir ce qui se passe, démarrer le jeu, voir ce qui se passe”, a déclaré Cerny. “Les serveurs de jeux multijoueurs fourniront à la console l’ensemble des activités pouvant être jointes en temps réel. Les jeux solo fourniront des informations telles que les missions que vous pourriez effectuer et les récompenses que vous pourriez recevoir pour les terminer – et tous ces choix seront visibles dans l’interface utilisateur. En tant que joueur, vous vous lancez directement dans ce que vous voulez. “

Compatibilité avec la réalité virtuelle PlayStation 5

Source: Android Central

Bien que vous ne devriez pas vous attendre à ce qu’un nouveau casque VR soit lancé aux côtés de la PlayStation 5, Sony a de grands projets pour la réalité virtuelle à l’avenir. Dominic Mallinson, responsable mondial de la R&D de Sony pour PlayStation, souhaite que le prochain casque soit plus léger, plus facile à mettre en place et ait moins de câbles. Un casque entièrement sans fil est difficile à mettre sur le marché actuellement car il serait plus cher pour les consommateurs, mais il pense que c’est la tendance du marché.

Mallinson est enthousiasmé par les possibilités de suivi oculaire et a déclaré qu’il s’attend à ce que la résolution double presque dans les futurs casques VR, avec un champ de vision augmenté à plus de 120 degrés.

Cerny a également déclaré: “La VR est très importante pour nous et que le casque PSVR actuel est compatible avec la nouvelle console.”

Sony a breveté un nouveau casque VR sans fil, mais vous ne devriez pas vous attendre à ce casque lors de son lancement aux côtés de la PlayStation 5.

PlayStation 5 Comment sera-t-il nommé?

Sony a confirmé que la prochaine PlayStation s’appellera en effet la PlayStation 5. Pas de conventions de nommage funky ici.

PlayStation 5 Quels sont les jeux de lancement?

Source: Counterplay Games (capture d’écran)

À l’heure actuelle, un seul titre de lancement de PlayStation 5 a été confirmé, un jeu exclusif sur console appelé Godfall. Nous savons que Bluepoint Games travaille sur un titre PlayStation 5, mais nous ne savons pas ce que c’est ou si ce sera un jeu de lancement.

PlayStation 5 Combien cela coûtera-t-il?

Encore une fois, nous ne savons pas avec certitude, mais il est sûr de dire que la PS5 coûtera probablement 400 $ ou plus compte tenu de la technologie qui peut être utilisée et des prix du matériel précédent.

PlayStation 5 Quand sortira-t-elle?

La PlayStation 5 sortira Holiday 2020. Cela coïncide avec la sortie de la prochaine console Xbox de Microsoft, Xbox Series X.

