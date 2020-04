Playstation 5 vs Xbox Series X: comment ils se comparent

La Playstation 4 et la Xbox One doivent être mises à jour et leurs successeurs devraient être lancés pendant la saison des vacances 2020, vers la fin de l’année. Nous n’avons pas encore tous les détails sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X, mais les informations sont diffusées et nous sommes prêts à peser le pour et le contre. Dans cette comparaison Playstation 5 vs Xbox Series X, nous vous aiderons à trouver la console qui vous convient le mieux.

Attribution d’un nom à la console

PlayStation

Ce n’est pas important pour décider de la console à acheter, mais nous voulions aborder les plans de dénomination pour les deux appareils. Sony et Microsoft ont officiellement désigné leurs consoles à venir comme Playstation 5 et Xbox Series X, relativement. Nous sommes sûrs que ces noms resteront, à moins que quelque chose de vraiment critique ne fasse changer d’avis ces entreprises.

Conception

Playstation 5

Nous ne savons pas encore grand-chose sur la conception de la PS5, bien que les fuites du kit de développement de la console circulent sur Internet depuis des mois. Nous l’avons vu pour la première fois lorsque l’équipe de LetsGoDigital a trouvé des images de brevets en ligne. Le magasin a ensuite simulé ses propres rendus de conception basés sur ces brevets – comme on le voit dans la vidéo ci-dessus – nous donnant un meilleur aperçu du kit de développement. Quelques prétendues photos réelles ont également fait surface en ligne, nous donnant un aperçu réel de la trousse. Comme ce n’est pas le produit final, nous ne nous attendons pas à ce que la PS5 ressemble à ceci au lancement.

oui, c’est le devkit PlayStation 5. La raison pour laquelle il est grand et en forme de V est de les rendre plus facilement empilables pour les développeurs qui exécutent plusieurs tests de stress. Le refroidissement est optimisé pour expulser l’air des côtés et du centre https://t.co/pc3wJw2A6v

– Tom Warren (@tomwarren) 30 novembre 2019

En ce qui concerne la manette PlayStation 5, nous avons pu voir la manette officielle avant la console. Sony l’appelle DualSense, et c’est le plus grand écart de conception par rapport à n’importe quel contrôleur PlayStation auparavant. Vérifiez-le:

Xbox Series X

Nous avons en fait vu le design de la Xbox Series X dans la bande-annonce officielle, et c’est vraiment magnifique. La conception verticale doit non seulement avoir fière allure, mais également occuper moins d’espace dans votre centre de divertissement.

Un autre changement notable que vous pouvez vous attendre à voir sur la Xbox Series X est la nouvelle conception de la manette. Les contrôleurs de la série X seront plus ergonomiques. Ils devraient être plus petits et plus légers, avec un D-pad amélioré similaire à celui des contrôleurs Xbox Elite. Suivant les traces de Sony, Microsoft aurait également introduit un bouton de partage de capture d’écran.

Matériel et performances

PlayStation

Lors de la récente plongée en profondeur de l’architecture système de Sony, la société a révélé certains détails sur cette technologie, ainsi que d’autres détails matériels sur la prochaine console. Les spécifications de la Playstation 5 comprendront un processeur AMD Zen 2 à 3,5 GHz à 8 cœurs, un GPU AMD RDNA 2, 16 Go de RAM, un SSD de 825 Go, un support de stockage extensible et un lecteur Blu-ray 4K UHD. La Playstation 5 devrait également être capable d’exécuter de la vidéo 8K, et la société a déjà mentionné que la console prend en charge la vidéo 4K à 120 Hz.

Pendant ce temps, la Xbox Series X comprendra le processeur Zen 2 d’AMD, ainsi qu’un GPU personnalisé basé sur AMD Navi. La nouvelle console aura également un SSD personnalisé, avec des vitesses de lecture spéculées pouvant atteindre 2 Go par seconde. La console de nouvelle génération promet un rendu vidéo énorme de 120 ips, ainsi qu’une résolution de 8K. Microsoft introduit également le lancer de rayons accéléré par le matériel, qui améliorera le rendu en temps réel de la lumière et des ombres.

De bonnes spécifications ne se traduisent pas toujours par des performances supérieures.

Edgar Cervantes

Il reste à voir si l’un fera mieux que l’autre. N’oubliez pas que les bonnes spécifications ne se traduisent pas toujours par des performances supérieures. L’optimisation logicielle, le rendu et d’autres facteurs entrent en jeu. Et comme mentionné dans les paragraphes ci-dessus, les spécifications et capacités ne semblent pas trop différentes.

Disponibilité du jeu

Il a été prouvé à maintes reprises que le sort d’une console est déterminé par la disponibilité de ses jeux. Ce n’est pas bon d’avoir une console incroyable si vous n’avez pas de jeux dignes d’y jouer!

En ce qui concerne les versions PS5, il existe quelques titres sur lesquels nous pouvons officiellement compter, notamment Dying Light 2, Godfall, Watch Dogs: Legion, Rainbow Six: Quarantine, Starfield, Elder Scrolls 6 et Lord Of The Rings: Gollum. La rumeur veut également que les suites Horizon Zero Dawn et God of War soient lancées sur la console. Nous nous attendons également à ce que des titres comme Cyberpunk 2077, The Witcher 4 et Uncharted 5 soient lancés sur PS5, mais ce ne sont que des spéculations à ce stade.

Pendant ce temps, la Xbox Series X prend du retard dans les lancements confirmés. Nous savons que Halo Infinite et Senua’s Saga: Hellblade II arrivent. Actuellement, ce sont les deux seuls titres de lancement de Xbox Series X confirmés. Cependant, Xbox Game Studios et ses filiales travaillent sur de nombreux nouveaux jeux passionnants qui seront disponibles sur la Xbox Series X.

Cela nous indique que la Playstation 5 aura le dessus sur la disponibilité du jeu. Au moins au lancement, et à notre connaissance. Les choses pourraient changer avant la fin de l’année.

Rétrocompatibilité

PlayStation

La rétrocompatibilité est une incitation énorme à passer à une console plus récente, même si certains soutiennent que vous devriez acheter une console pour jouer à ses propres jeux. Mais avoir une bibliothèque déjà étendue de titres précédents vous occupera certainement jusqu’à ce que suffisamment de nouveaux jeux soient publiés. Sans oublier la possibilité de continuer à jouer à vos jeux déjà achetés est un énorme avantage.

Au lancement, la PS5 sera rétrocompatible avec presque tous les jeux de la bibliothèque de la PS4. Dans un récent article de blog, la société a annoncé qu’elle serait compatible avec «la grande majorité des plus de 4 000 titres PS4». Non seulement cela, mais Sony pense que de nombreux titres PS4 bénéficieront probablement de fréquences d’images plus élevées et plus stables et de résolutions plus élevées sur la PS5.

Microsoft a également confirmé que tous les jeux Xbox One seront jouables sur la Xbox Series X, y compris les jeux Xbox 360 qui sont rétrocompatibles.

Le fait que les deux nouvelles consoles soient rétrocompatibles peut certainement vous aider à décider si vous optez pour la Playstation 5 ou la Xbox Series X. Surtout si vous avez déjà une préférence dans la disponibilité des titres et des offres exclusives avec la PS4 et la Xbox One. Par exemple, je suis un grand fan de Final Fantasy, et le Final Fantasy 7 Remake est une exclusivité Playstation. Nous savons également que beaucoup d’entre vous adorent la série Halo, et cela ne va nulle part ailleurs que sur les consoles Xbox.

Prix ​​et disponibilité

Les deux consoles devraient être lancées vers la fin de 2020, pendant la période des fêtes, il n’y a donc pas beaucoup de concurrence là-bas. Le prix pourrait être un facteur plus important à considérer.

La PS4 et la PS4 Pro se sont vendues à 399 $, nous nous attendons donc à ce que la PS5 dépasse ce prix. Lors d’un appel aux résultats en février 2020, Spiel Times a rapporté que Sony n’avait pas encore décidé d’un modèle de tarification. Les rumeurs suggèrent un PDSF de 499 $.

Le prix de la Xbox Series X est un plus grand mystère. La Xbox One (fournie avec un capteur Kinect) et la Xbox One X avant son lancement avec un prix de détail de 499 $. Pourtant, compte tenu de toutes les mises à niveau matérielles, la Xbox Series X pourrait coûter plus cher. Cependant, nous ne nous attendons pas à une augmentation massive. Microsoft doit proposer un produit qui a un attrait de masse, mais aussi un produit relativement abordable. Nous n’écarterions pas non plus la possibilité de plusieurs configurations de la série X fixées à des prix différents.

Jusqu’à présent, il semble que la Playstation 5 soit au moins légèrement plus abordable que la Xbox Series X, comme cela a été le cas avec les générations précédentes. Nous ne pouvons pas dire avec certitude, cependant, car nous courons principalement sur des rumeurs et des spéculations.

Playstation 5 vs Xbox Series X: qu’obtenez-vous?

Compte tenu de tous les facteurs, choisir une console plutôt qu’une autre est principalement un sujet relatif. Vous devez tenir compte des préférences et des habitudes de jeu spécifiques. Quelque chose comme l’ergonomie du contrôleur peut changer votre point de vue, et beaucoup pensent que Microsoft fabrique une manette de jeu plus confortable.

La Playstation 5 semble également être une alternative moins chère, et jusqu’à présent, la disponibilité des jeux semble supérieure. Pendant ce temps, la Xbox Series X semble avoir une conception améliorée et des capacités de performances légèrement supérieures.

Nous continuerons à en apprendre davantage sur la Playstation 5 et la Xbox Series X à mesure que nous approchons de la date de lancement. Nous devons jusque-là prendre une décision. Mais, avez-vous déjà pensé au dilemme Playstation 5 vs Xbox Series X?