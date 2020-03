Plus de 20 jeux ont rapporté 1 million de dollars sur Oculus Quest

Un écosystème réussi est un écosystème heureux.

Le Quest est un casque VR autonome complet de Oculus et Facebook.

Il semble être assez populaire, le casque se vendant régulièrement.

Facebook a annoncé dans un article de blog que plus de 20 jeux ont dépassé le million de dollars de revenus sur la quête.

Ce revenu comprend uniquement l’argent gagné grâce à l’Oculus Quest.

L’Oculus Quest est un casque VR autonome qui utilise des caméras intégrées au casque pour offrir une expérience complète sans PC. Le succès a été prouvé, le nombre de jeux disponibles pour celui-ci augmentant rapidement. Facebook et Oculus ne se reposent pas non plus sur leurs hanches et travaillent dur pour améliorer constamment le casque avec de nouvelles mises à jour. Dans la mise à jour des nouvelles des développeurs de jeux de Facebook, nous avons maintenant quelques mesures sur la performance de la quête.

Selon le blog très instructif d’Oculusm “Plus de 20 titres ont franchi la barre des revenus de 1 million de dollars sur Quest seul”, ce qui est un exploit impressionnant, compte tenu de la durée de la quête. La publication continue de dire que plus de jeux franchiront certainement ce seuil à l’avenir, ce qui semble probable.

Il est tout aussi intéressant de savoir combien de nouvelles personnes semblent essayer la Quête par elles-mêmes. Selon le message, 90% de toutes les personnes qui ont activé les quêtes pendant la période des vacances l’année dernière étaient complètement nouvelles dans l’écosystème Oculus. Il n’y a aucun moyen de savoir combien de ces personnes étaient nouvelles en VR en général, mais le Quest est définitivement une proposition séduisante pour les fans de VR hardcore et les débutants.