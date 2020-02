Plus de la moitié des magasins de détail d’Apple en Chine ont rouvert au milieu d’une épidémie de coronavirus en cours

Apple a maintenant rouvert 29 de ses 42 magasins en Chine, selon les sites Web des magasins Apple dans le pays qui ont été examinés par Bloomberg. De nombreux magasins Apple en Chine ont été fermés ces dernières semaines en raison de l’épidémie de coronavirus COVID-19.

La plupart des emplacements qui ont été rouverts continuent de fonctionner à des heures plus courtes, certains étant ouverts moins de huit heures par jour. D’autres magasins devraient rouvrir dès cette semaine, mais on ne sait pas quand tous les Apple Stores en Chine seront opérationnels.

La semaine dernière, Apple a déclaré que son chiffre d’affaires du trimestre de mars serait en deçà des attentes en raison de la limitation des approvisionnements d’iPhone dans le monde et de la baisse de la demande des clients pour les produits Apple en Chine due aux fermetures de magasins.

Les magasins fermés et les horaires limités ont considérablement réduit le trafic client, et bien que les usines de fournisseurs d’Apple dans des zones en dehors de la province du Hubei aient rouvert, la montée en puissance de la production complète sur les appareils a été plus lente que prévu.

Selon un deuxième rapport de Bloomberg, les ventes d’iPhone d’Apple ont commencé à baisser en janvier avec la propagation du coronavirus. Les chiffres fournis par une note de recherche UBS qui inclut des données officielles chinoises suggèrent que les ventes d’iPhone ont chuté de 28% par rapport au mois précédent, ce qui représente une baisse plus importante que la normale pour cette période de l’année.

Les chiffres des ventes de février devraient être “bien pires” en raison des problèmes d’offre et de demande liés à l’épidémie.

Apple a déclaré qu’il continuait de surveiller la situation des coronavirus et fournirait des informations supplémentaires lors de son prochain appel aux résultats trimestriels en avril.

