Plus de preuves pour OnePlus 8 avec Snapdragon 865, prise en charge de Verizon

La série OnePlus 8 devrait être lancée dans les prochaines semaines, marquant les premiers téléphones phares OnePlus de 2020. Il est logique que nous voyions le chipset Snapdragon 865 dans les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, et il semble maintenant comme une entreprise l’employé peut avoir confirmé les détails clés.

Android Authority a repéré le compte LinkedIn d’un employé OnePlus, répertoriant le travail sur un appareil 5G. Plus précisément, le compte répertorie le modem Snapdragon X55 5G et le chipset SM8250 (Snapdragon 865).

Le compte LinkedIn note également que ce travail est pour Verizon. Cela correspond bien à un récent démontage du lanceur OnePlus par XDA-Developers, qui a révélé des références à une édition OnePlus 8 Verizon.

Le compte de l’employé n’indique pas explicitement qu’il s’agit d’un appareil OnePlus 8. Mais d’autres listes sur le compte pointent vers le OnePlus 7T Pro 5G McLaren (modem Snapdragon 855 plus X55) sur T-Mobile et le OnePlus 7 Pro 5G pour EE et Elisa (modem Snapdragon 855 Plus et X50). Il semble donc certainement qu’un prochain appareil OnePlus aura un chipset Snapdragon 865 et un support Verizon.

Cette nouvelle intervient également après que le PDG de OnePlus, Pete Lau, a déclaré que la firme était «all-in» sur la 5G, mais avertit que les prix ont augmenté par rapport à ses appareils 4G. Achèteriez-vous un téléphone OnePlus plus cher? Faites le nous savoir dans les commentaires!

