Plus de preuves suggèrent que cette fuite est la nouvelle conception folle de Sony sur PS5 – .

L’événement de lancement de la PlayStation 5 pourrait avoir lieu dans des semaines ou des mois. Nous ne savons pas quand cela se produira à ce stade, car Sony n’a encore rien dit. Et aucune des rumeurs et fuites les plus récentes sur la PS5 n’a mentionné de détails sur la prochaine annonce de Sony sur la PS5. Cependant, l’une des fuites que nous venons de voir suggère que la conception de la PS5 que quelqu’un a accidentellement découverte l’année dernière pourrait être la vraie chose. Maintenant, un deuxième rapport axé sur le prix de la PlayStation 5 comprenait également un petit détail qui nous fait penser que cette conception de la PS5 divulguée pourrait être la vraie affaire.

Une révélation de brevet de Sony il y a quelques mois a conduit de plus en plus de développeurs à divulguer des images comme celle qui suit. Voilà à quoi ressemble la console du kit de développement PS5, et c’est ce que les studios utilisent depuis quelques mois pour créer des jeux pour la nouvelle console. Le dispositif prototype contient le même matériel que la PS5 finale qui sortira avant les vacances de cette année, afin que les développeurs puissent profiter de l’expérience PS5 complète tout en construisant leurs nouveaux jeux.

Pendant longtemps, nous avons pensé que la conception du kit de développement n’avait pas de sens, car la version commerciale de la PS5 serait très différente. Mais ce qui nous a fait réfléchir à deux fois, c’est l’immense effort qui a été consacré à la conception et à la fabrication de cette chose. Ce n’est pas seulement une boîte fade qui peut exécuter des jeux PlayStation, comme les kits de développement de la génération précédente. C’est un design audacieux, que Sony a même pris la peine de breveter, ce qui est une décision étrange pour un kit de développement qui ne verra jamais le jour.

Dans cet esprit, il semble que la version finale de la PS5 pourrait ressembler beaucoup à ceci, et nous avons déjà vu des fuites il y a quelques jours suggérant que la PS5 aura en effet une forme de “V” inversé.

La conception en V sert à deux fins. Tout d’abord, c’est une indication que vous regardez la PS5, avec “V” étant le chiffre romain pour 5. Deuxièmement, l’architecture en V pourrait aider au refroidissement. Toute cette conception élaborée semble favoriser une prise d’air rapide, qui traverserait l’appareil et refroidirait le matériel haut de gamme. Il devrait également aider à dissiper la chaleur plus efficacement.

Nous savons par l’annonce surprenante de la Xbox Series X par Microsoft à la mi-décembre que la Series X sera aussi cool que la Xbox One X, et que Microsoft a beaucoup réfléchi à cet aspect particulier de la console. Voici ce que le patron de Microsoft, Phil Spencer, en disait à l’époque:

Ce que l’équipe a fait et vous [see] à travers la grille supérieure, nous sommes allés avec un ventilateur central dans la conception. Ce que fait cette conception, avec la taille du ventilateur que nous avons construit, c’est qu’elle nous permet de faire correspondre à quel point la Xbox One X est silencieuse avec toute cette puissance à l’intérieur de la boîte.

La série X ressemble beaucoup à une tour PC, et si vous me demandez, c’est un design parfait pour un appareil de jeu. Pendant ce temps, Sony pense clairement que la PS5 devrait avoir un design unique et révolutionnaire. Le kit de développement qui a déjà fui tant de fois en est la preuve. Vous voudriez en savoir plus sur ce truc sous le téléviseur si vous ne saviez pas que c’était une PlayStation 5. Alors, la PS5 va-t-elle ressembler à la plate-forme de développement?

Nous n’avons aucun moyen de le savoir avec certitude, mais revenons sur un détail important d’une récente histoire de Bloomberg qui disait que Sony avait des difficultés avec les coûts de fabrication de la PS5 – soulignons le nôtre:

La plupart des composants de la console ont été verrouillés, ont déclaré les gens, notamment le système de refroidissement, qui est exceptionnellement cher à quelques dollars par unité. En règle générale, les entreprises dépensent moins d’un dollar, mais Sony a choisi de faire plus pour s’assurer que la dissipation de chaleur des puces puissantes logées à l’intérieur de la console n’est pas un problème.

Pourquoi le nouveau système de refroidissement de la PS5 pourrait-il être «exceptionnellement cher»? C’est peut-être à cause de la forme unique du nouveau boîtier de la PlayStation 5 et des composants qu’il contient. De plus, si Sony est prêt à dépenser le meilleur prix pour refroidir la PS5, cela signifie que la nouvelle console générera beaucoup de chaleur, tout comme la série X. Après tout, les deux arborent les mêmes spécifications. Cela doit également signifier que Sony a beaucoup réfléchi à la circulation de l’air. Et la conception du kit de développement PS5 ressemble certainement au type de PC puissant qui aide à promouvoir une circulation d’air plus efficace.

De plus, en fournissant aux développeurs des prototypes PS5 qui ressemblent beaucoup à la version commerciale, Sony serait en mesure de tester et de surveiller tout ce qui concerne la console, y compris les performances de refroidissement trop importantes.

Ce ne sont que des spéculations basées sur les fuites les plus récentes de la PS5, et je suis peut-être hors de piste. Mais il semble que nous ayons beaucoup de raisons de croire que la conception finale de la PS5 ressemblera étroitement au prototype du kit de développement.

