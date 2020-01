Plus de rendus Samsung Galaxy S20 nous donnent une touche de couleur

WinFuture

La série Samsung Galaxy S20 est à moins d’un mois de sa révélation attendue, et le flux de fuites continue de fonctionner. Hier, nous avons examiné ce qui semble être des rendus officiels de Samsung, et nous avons maintenant encore plus de rendus d’apparence officielle à vérifier.

Les nouvelles images proviennent de la sortie allemande toujours fiable WinFuture, montrant le Galaxy S20 dans des couleurs apparentes gris cosmique, bleu nuage et rose nuage. Les deux dernières options en particulier semblent un changement rafraîchissant par rapport aux couleurs habituelles du téléphone gris et noir. Découvrez certaines des images du Galaxy S20 ci-dessous.

Le Galaxy S20 affiche à nouveau une découpe de perforation montée au centre, une configuration de caméra arrière triple et aucun bouton Bixby (un peu comme la série Note 10).

Nous voyons également le Galaxy S20 Plus et S20 Ultra en Cosmic Grey et Cosmic Black. Ces images montrent des caméras arrière quadruples, aucun bouton Bixby et la marque «Space Zoom 100X» sur le modèle Ultra. C’est dommage que nous ne voyions pas plus d’options de couleurs éclectiques ici. Découvrez les images ci-dessous.

La série Galaxy S20 devrait offrir un chipset Snapdragon 865 ou Exynos 990, un enregistrement vidéo 8K et des capteurs téléobjectif haute résolution. Nous nous attendons également à de grandes mises à niveau de la batterie et à une multitude de nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo.

Nous nous attendons à voir quelques fuites supplémentaires avant l’événement du 11 février de Samsung, mais il est juste de dire que la série Galaxy S20 est en train de devenir l’un des appareils les plus riches en fonctionnalités de 2020.