Plus de spécifications PS5 confirmées accidentellement par un grand fabricant d’accessoires – .

Février a été un mois tellement décevant pour les fans de PlayStation qui mouraient d’envie de voir l’annonce PS5 de Sony, mais l’épidémie de coronavirus est partiellement responsable de tonnes de retards et d’annulations en ce qui concerne les événements technologiques et les lancements de produits. Le géant de la technologie japonais est désormais à deux pas de Microsoft, qui a dévoilé le nom et le design de la nouvelle génération de Xbox en décembre, puis a stupéfait le monde plus tôt cette semaine avec une annonce matérielle surprise pour la Xbox Series X. Sony n’est peut-être pas prêt à faire des annonces PS5 et la société ne sera pas présente à PAX East ou GDC cette année, mais nous avons une énorme nouvelle fuite pour les fans de PlayStation 5 suite aux nouvelles d’hier que GameStop a confirmé certaines spécifications importantes de PlayStation 5: Le premier accessoire PS5 vient peut-être d’être découvert, et il semble confirmer encore plus de spécifications clés de la PS5.

Nous étudions les fuites de spécifications PS5 depuis des mois, et nous n’avons toujours pas de réponse définitive à notre plus grande question: combien de stockage la PS5 aura-t-elle? Nous savons que la PS5 comportera un SSD de nouvelle génération personnalisé de Sony qui fonctionnera à des vitesses incroyablement rapides. C’est l’une des plus grandes mises à niveau de la console, car elle réduira considérablement les temps de chargement du jeu et améliorera toute l’expérience PS5. C’est aussi le genre de spécification qui aura un impact direct sur le prix final de la console. Le bon sens veut que la PS5 ait au moins 1 To de stockage SSD, et certaines rumeurs disent que Sony a également envisagé des options de 2 Go. Mais les SSD sont toujours chers, même s’ils peuvent sembler abordables par rapport à il y a quelques années.

Grâce aux autres spécifications monstrueuses de la PS5 et de la Xbox Series X, les développeurs de jeux pourraient être tentés d’augmenter considérablement la taille des jeux, et nous vous avons déjà donné un exemple de titre de 100 Go sur le point de être lancé. Par conséquent, l’un des premiers accessoires que vous pourriez acheter pour votre PS5 sera un SSD externe, surtout si la PS5 déçoit en ce qui concerne la quantité de stockage SSD intégré. Maintenant, il s’avère qu’un fabricant d’accessoires tiers va faire la démonstration d’un tel produit qui semble avoir été spécialement conçu pour la PS5.

Il s’agit du disque SSD PCIe 3.0 Viper PXD M.2 SSD de Patriot Gaming – le nom est une bouchée, je sais, mais ces détails sont importants. Selon TweakTown, ce lecteur peut prendre en charge des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 1 Go / s sur NVMe 1.3 avec une connexion USB-C.

Patriot testera le nouveau lecteur Viper sur une PS4 chez Pax, et c’est déjà confirmé:

Le tout nouveau SSD externe Patriot PXD m.2 PCIe Type-C, la prochaine génération de solutions de stockage portable, sera présenté et testé sur la PlayStation 4 avec le jeu vidéo Spider-Man de Marvel. Cette connectivité SSD PCIe m.2 sur USB 3.2 Type-C offre une vitesse et une stabilité exceptionnelles en utilisant le contrôleur Phison E13 PCIe, des capacités de 512 Go à 2 To.

Mais voici le problème: il n’y a pas de port USB-C sur la PS4, ce qui signifie que le lecteur doit se connecter à la console via USB-A. La PS4 ne prend en charge que les transferts de données à 625 Mo / s, ce qui ne représente que 62% des capacités du PXD. Que se passe t-il ici?

Pour en revenir à la PS5, la console aurait un SSD PCIe 4.0, qui est encore plus rapide que les modèles PCIe comme le nouveau Viper PXD. Les vitesses théoriques sur PCIe peuvent atteindre de 3 Go / s à 6 Go / s. Combinez cela avec l’annonce de Patriot Gaming, et il semble que la PS5 devra comporter au moins un port USB-C à bord. C’est vrai, il est assez clair que cet appareil est censé être un accessoire PS5 plutôt qu’un simple module complémentaire PS4.

Étant donné que l’espace de stockage pourrait être une préoccupation croissante sur les consoles dans les années à venir et que certaines entreprises ciblent les joueurs avec des disques SSD uniquement pour les jeux, il serait logique que Sony utilise USB-C sur la prochaine PlayStation pour les transferts de données. J’espère que l’USB-C sera également utilisé pour la charge de la batterie DualShock 5, mais c’est un sujet entièrement différent.

