Plus qu’une semaine pour gagner 50 000 points en bonus sur la carte Marriott Bonvoy Bold

La tête haute! Nous partageons des conseils judicieux sur les achats et les finances personnelles pour mettre de l’argent supplémentaire dans votre portefeuille. Android Central peut recevoir une commission du réseau d’affiliation Points Guy. Veuillez noter que les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

Si vous avez attendu pour récupérer une carte de crédit co-marquée Marriott, le moment est peut-être venu de faire le saut. L’offre de points bonus de 50K de Marriott sur la carte de crédit Marriot Bonvoy Bold, qui est revenue après avoir disparu de la carte depuis son lancement et sa meilleure offre de bienvenue, n’est disponible que pour une semaine de plus.

Lorsque Marriott a lancé la carte de crédit Marriot Bonvoy Bold l’année dernière, elle a introduit la première carte de crédit de marque Bonvoy sans frais annuels. Il a également lancé l’introduction de la carte sur le marché avec un bonus de bienvenue vraiment impressionnant pour une carte de sa catégorie.

Maintenant, cette offre est de retour. Les nouveaux titulaires de carte peuvent à nouveau gagner 50 000 points bonus après avoir dépensé 2 000 $ en achats au cours des 3 premiers mois suivant l’ouverture du compte. L’offre précédente vous obligeait uniquement à dépenser 1 000 $ sur une période de 3 mois, mais la récompense était plafonnée à 30 000 points bonus bien inférieurs. Le Points Guy évalue actuellement les points Bonvoy à 0,080 $, ce qui signifie que cette offre de lancement vous rapportera environ 400 $ de séjours à l’hôtel, une excellente offre pour une carte sans frais annuels.

Le programme de récompenses de la carte continue de simplifier les choses. Les titulaires de carte gagnent 3X points Bonvoy dans plus de 7 000 hôtels, 2X points sur d’autres achats de voyage (des billets d’avion aux taxis et aux trains) et 1X point sur tous les autres achats. La carte donne également 15 crédits de nuit Elite par an, ce qui vous donne droit au statut Silver Elite et à des avantages supplémentaires comme une ligne téléphonique dédiée pour les réservations et les départs tardifs. Les autres avantages incluent l’assurance retard de bagages, le remboursement des bagages perdus, le remboursement des retards de voyage, la protection des achats et le service de conciergerie Visa.

Bien que la carte n’obtienne pas plus de récompenses premium comme la carte Marriott Bonvoy Boundless ou la carte Marriott Bonvoy Brilliant ™ American Express®, vous obtenez beaucoup des mêmes types de récompenses et utilisez-la sachant que vous n’avez jamais à payer de frais annuels.

L’offre de points bonus de 50 000 points sur la carte expirera le 4 mars 2020.