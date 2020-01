Plusieurs compagnies aériennes proposent des tarifs ridiculement bas cette semaine, à partir de 49 $ et plus – .

Cela s’annonce comme une excellente semaine pour quiconque cherche à marquer des vols bon marché à utiliser pour ses prochaines vacances ou son voyage hors de la ville. Non seulement Southwest Airlines organise une grande vente qui se termine jeudi soir avec des tarifs aussi bas que 49 $, mais vous pouvez trouver des offres et des économies similaires avec au moins deux autres transporteurs, JetBlue et Frontier Airlines.

Comme Southwest, les deux vantent les ventes sur des tarifs pour sélectionner des villes qui sont dans le même stade que les offres que vous pouvez trouver via la vente de Southwest. Il y a des facteurs spécifiques au transporteur à prendre en compte dans chaque cas, tels que les dates de voyage valides, et nous allons plonger dans les tenants et aboutissants de chaque vente ci-dessous.

Frontière

Si vous avez déjà piloté Frontier, vous avez peut-être déjà été poussé par le transporteur à bas prix cette semaine, sous la forme d’un e-mail vous informant des dernières offres tarifaires.

Si vous vous rendez sur la page des ventes de vols de Frontier, vous verrez les offres regroupées dans des catégories qui incluent les “meilleurs tarifs” ainsi que des ventes adaptées à des régions spécifiques du pays, comme la côte ouest. Voici ce que j’ai vu en consultant la section «Meilleurs tarifs» ce matin – une poignée de vols pour seulement 50 $:

Source de l’image: Frontier

Une chose importante à noter est que les prix de certains tarifs peuvent nécessiter l’adhésion au programme Discount Den de Frontier. C’est un club d’épargne qui coûte 59,99 $ / an mais vous donne accès aux tarifs les plus bas de Frontier.

JetBlue

En attendant, passons à ce que JetBlue propose en ce moment. Sa vente printanière «Jet Away» propose des offres tout aussi solides, beaucoup dans la même tranche de 50 $ environ. Pour ceux-ci, les vols doivent être réservés avant la fin de la journée jeudi (30 janvier), et le voyage doit avoir lieu les mardis et mercredis entre le 11 février et le 29 avril. Les dates d’interdiction comprennent les 18 et 19 février, les 17 et 25 mars, et 14-22 avril.

Rendez-vous sur la page de recherche de prix de JetBlue pour voir quelles offres vous pouvez marquer, comme un tarif de Chicago à Fort Lauderdale pour 49 $ et un vol de Boston à DC pour 59 $.

Sud-ouest

Comme nous l’avons noté hier, la nouvelle vente de voyages de printemps du Sud-Ouest est maintenant en ligne (et expire demain à 23 h 59, heure du Pacifique). Vous devriez également pouvoir trouver des offres ici à partir de 49 $ – rendez-vous simplement sur la page de vente, où vous pouvez entrer votre ville de départ et voir une liste de tous les tarifs promotionnels que vous pouvez acheter jusqu’à la destination de votre choix.

Pour certains voyages sur le continent américain, les billets doivent être achetés au moins 14 jours à l’avance. Pour tous les autres voyages, il y a une obligation d’achat à l’avance de 21 jours (également, les billets ne sont pas remboursables). Les voyages à l’intérieur des États-Unis continentaux sont valables entre le 11 février et le 20 mai. Si vous voyagez vers et depuis San Juan, Porto Rico, ce voyage est valable entre le 18 février et le 5 mars, et du 14 avril au 14 mai. Les voyages internationaux sont valable pour ces deux mêmes périodes (du 18 février au 5 mars et du 14 avril au 14 mai), tandis que les voyages inter-îles à Hawaï sont valables du 18 février au 20 mai.

Source de l’image: Steve Helber / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

