Plusieurs spécifications clés de la série OnePlus 8 officiellement confirmées

Nous ne sommes qu’à deux semaines du dévoilement des derniers téléphones phares OnePus, ce qui signifie que la machine de marketing de la société est à pleine vitesse afin d’attiser l’anticipation du lancement. Dans un article publié sur le forum officiel OnePlus aujourd’hui, certaines spécifications clés ont été confirmées, notamment le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, le stockage UFS 3.0 et la RAM LPDDR5.

Rien de tout cela ne surprend autant, en partie parce que nous nous attendons à ce qu’un téléphone phare en 2020 ait ces fonctionnalités, mais aussi parce que des fuites récentes ont déjà indiqué de telles spécifications – il est difficile de garder quoi que ce soit sous silence ces jours-ci dans l’industrie des smartphones . OnePlus lui-même a annoncé qu’il utiliserait un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz plus tôt dans l’année, ce qui, selon les rumeurs, ne viendrait qu’avec le modèle OnePlus 8 Pro plus cher, et UFS 3.0 était déjà présent dans les téléphones de la série 7T, ce qui était une sorte de donné. Le Snapdragon 865 est le SoC phare de facto en 2020, et il promet 25% de meilleures performances CPU ainsi que 25% d’efficacité énergétique.

C’est la première fois que la société chinoise utilise la RAM LPDDR5 de dernière génération, ce qui devrait rendre les téléphones OnePlus 8 Pro encore plus rapides et plus fluides que sa gamme actuelle (selon une fuite précédente, la variante non Pro sera bloquée avec LPDDR4X ). Pour améliorer encore les performances de stockage, une nouvelle fonction Turbo Write sera incluse aux côtés de quelque chose appelé HPB (Host Performance Booster) qui démarrera avec une utilisation prolongée.

Nous sommes sûrs que OnePlus nous fournira plus de détails au cours des deux prochaines semaines en attendant la révélation en ligne, bien qu’il ne reste peut-être pas trop de surprises dans le réservoir. Pour ma part, je salive déjà ces coloris de lancement probables – le vert glaciaire et la lueur interstellaire, en particulier – donc le 14 avril ne peut pas arriver assez tôt.