Plusieurs violations de données Ring signalées, des milliers de clients touchés

Ring n'a pas subi de violation de données. Notre équipe de sécurité a enquêté sur ces incidents et nous n'avons aucune preuve d'une intrusion ou d'une compromission non autorisée des systèmes ou du réseau de Ring. Il n'est pas rare que de mauvais acteurs récoltent des données à partir de violations de données d'autres sociétés et créent des listes comme celle-ci afin que d'autres mauvais acteurs puissent tenter d'accéder à d'autres services.