pmdtechnologies présente son nouveau module 3D VGA ToF au CES 2020

Dans les délais prévus au CES 2020, pmdtechnologies présente son dernier module de caméra 3D Time-of-Flight, basé sur le capteur d’image ToF REAL3 ™ de 5e génération de pmd et Infineon: l’IRS2877C avec sortie de données de profondeur de résolution VGA et un pixel pmd de 5 µm nouvellement conçu coeur.

Le nouvel imageur VGA 3D est le capteur de profondeur le plus haute résolution, le plus flexible et le plus robuste jamais développé par pmd et Infineon. Avec le nouveau cœur de pixels pmd de 5 µm, l’imageur offre une résolution VGA pour fournir aux applications des données 3D plus détaillées – par ex. pour FaceID sécurisé pour le paiement et le déverrouillage, des photographies améliorées comme l’autofocus avancé et le bokeh vidéo ou des performances améliorées en basse lumière, la reconstruction 3D des visages et des objets, des expériences de réalité augmentée améliorées comme la cartographie 3D complète en temps réel et les occlusions d’objets virtuels, le rallumage photoréaliste également comme applications de contrôle gestuel et de mesure.

Avec un design miniaturisé, le nouveau module VGA est parfait pour l’intégration sur smartphone et mobile. En combinant le nouvel imageur pmd / Infineon VGA IRS2877C et le nouveau CI de pilote d’éclairage IRS9100C d’Infineon et en incorporant des fonctionnalités de puce supplémentaires, la complexité de conception, la taille du module, l’effort d’étalonnage et la nomenclature ont été réduits tout en augmentant l’efficacité.

La combinaison de la résolution la plus élevée, de la meilleure intégrabilité grâce à une conception miniaturisée et des performances 3D de référence est une étape importante dans le développement pmd et pour l’ensemble de la technologie ToF – Samuel Freywald, directeur des systèmes et des caméras chez pmdtechnologies.

Bien sûr, le nouveau module de caméra VGA 3D et l’IRS2877C intégré offrent la meilleure plage dynamique et les meilleures performances en classe grâce à la technologie brevetée dans chaque pixel (SBI) ainsi que des séquences de modulation ultra-flexibles à haute fréquence pour les meilleures performances d’application et la qualité des données.

Nous sommes passionnés par la définition de nouvelles normes – et avec le nouveau module de caméra 3D VGA, qui utilise notre imageur IRS2877C, nous l’avons fait à nouveau. Non seulement nous proposons les meilleures performances de sa catégorie, mais nous fournissons également la plate-forme de détection de profondeur la plus dédiée à nos clients pour développer leur application 3D, qu’ils peuvent obtenir sur le marché – Jochen Penne, membre du directoire et responsable du développement commercial chez pmd.