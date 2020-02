Pocket Casts beta vous permet d’ignorer automatiquement les outros inutiles de certains podcasts

Étant donné que la plupart des podcasts commencent par un jingle et une petite introduction, peut-être même des publicités, plusieurs lecteurs de podcast ont mis en œuvre une fonction de saut qui vous permet d’éviter ces derniers. Vous définissez une durée spécifique par émission (de quelques secondes à quelques minutes) et l’application sautera automatiquement sur cette partie et commencera à jouer. Pocket Casts ajoute maintenant une option similaire, mais pour les outros.

Accédez à n’importe quel spectacle, appuyez sur les paramètres et recherchez la nouvelle option Ignorer la dernière. Il a été ajouté dans la dernière version bêta v7.8.1 de Pocket Casts. Vous devrez spécifier manuellement le nombre de secondes à sauter, vous devez donc commencer par surveiller les épisodes de chaque émission et voir combien de temps durent généralement les publicités finales, les recommandations, la musique, etc. Assurez-vous cependant de choisir un nombre plus petit, car vous ne voulez pas que l’application passe à un nouvel épisode (et éventuellement archive / supprime celui que vous jouiez, selon vos paramètres) avant d’écouter les dernières secondes.

La gauche: v7.8.0 stable. Milieu et Droite: v7.8.1. bêta.

QUOI DE NEUF

Cette version, nous avons passé du temps à réparer et à affiner toutes ces petites choses qui vous dérangent ou dont vous nous avez envoyé un e-mail. J’espère que vous trouverez des choses dans cette liste où votre animal de compagnie pique. Rien ne nous rendrait plus heureux que de les résoudre et de rendre votre vie encore meilleure!

– Implémentation d’une nouvelle fonction Skip Last, où vous pouvez sauter des choses comme des chansons outro dans lesquelles vous n’êtes pas dans automagically

– Voir les notes de version dans l’application pour plus de détails sur les corrections de bugs

Pour tester cela, vous devez être sur la dernière version bêta de Pocket Casts, que vous pouvez obtenir en rejoignant le programme officiel ici.