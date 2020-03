Poco exec dit que le Poco F2 ne sera pas le Redmi K30 Pro

Le Poco X2 a été le premier téléphone Poco depuis le Poco F1 2018, mais le nouveau téléphone était en fait un Redmi K30 4G rebaptisé. On s’attendait donc à ce que le Poco F2 soit réellement basé sur le vaisseau amiral Redmi K30 Pro récemment annoncé.

Cependant, le directeur général de Poco India, Chandolu Manmohan, aurait déclaré à une réunion de passionnés de Zoom (h / t: MySmartPrice et FoneArena) que le Poco F2 ne serait pas un Redmi K30 Pro rebaptisé.

Cette déclaration intervient malgré que les développeurs XDA aient précédemment trouvé des preuves que le Redmi K30 Pro serait en effet un appareil Poco en Inde. Cela suggère que le K30 Pro pourrait être un appareil Poco mais pas le Poco F2, et que l’appareil à venir est un nouveau téléphone. Il est également possible qu’un autre téléphone soit à la base du F2 (comme le Redmi K30 5G totalisant le Snapdragon 765G).

En outre, Manmohan a apparemment déclaré à la réunion que les personnes qui attendaient un prix de Rs 20,000 (~ 265 $) pour le Poco F2 ne devraient pas attendre l’appareil et devraient plutôt obtenir le Poco X2.

Il est difficile, voire impossible, de s’attendre à un prix aussi bas pour un téléphone Snapdragon 865, car tous les signes indiquent une augmentation de prix significative pour le dernier processeur phare de Qualcomm. Poco devrait théoriquement lésiner sur le nombre et la qualité des caméras, la conception, la technologie des écrans, etc. pour atteindre un prix de ~ 265 $.

Manmohan a également déclaré lors de la réunion virtuelle que Poco lancerait une paire de véritables écouteurs sans fil en Inde, rejoignant des goûts de Samsung, Xiaomi lui-même et d’autres marques en proposant l’accessoire.

Qu’aimeriez-vous voir du Poco F2? Donnez-nous votre liste de souhaits dans la section commentaires!