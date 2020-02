POCO X2 n’est qu’à une journée. Voici ce qui est prévu

Le téléphone POCO F1 est le résultat de la première collaboration de l’entreprise avec Xiaomi en 2018. Après cela, ils n’ont pas lancé de produits spécifiques ensemble. Cependant, POCO sortira en tant qu’entreprise individuelle en 2020 avec son nouveau smartphone POCO X2.

POCO a récemment lancé un teaser avec le prochain POCO X2. La date de lancement initiale du smartphone est le 4 février et nous attendons beaucoup de celui-ci.

Il y a beaucoup de rumeurs concernant le nouveau POCO X2. Étant donné que le précédent téléphone Poco F1 était un favori de masse, le POCO X2 a également créé un battage médiatique parmi la foule.

Un rapport de Geekbench a précédemment montré POCO X2 qui s’est avéré avoir des similitudes extrêmes avec Redmi K30. Après que POCO a confirmé la sortie de son smartphone X2, il y a des fuites majeures sur Internet.

Spécifications possibles

Un rapport de Geekbench montre que le POCO X2 a marqué 547 points en mode monocœur, tandis que le score multicœur est de 1757. Les spéculations indiquent que le smartphone POCO aura également le processeur Qualcomm Snapdragon 730G, tout comme le Redmi K30. En outre, il peut également comporter le système de refroidissement avancé comme son prédécesseur selon les rapports.

Selon les rapports, le nouveau POCO X2 aura la variante initiale de 6 Go / 64 Go de RAM et plus tard la variante de 8 Go / 256 Go sera également incluse.

Le smartphone aura un 6,67 pouces avec une résolution FHD +. Il peut inclure un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est une bonne nouvelle pour les amateurs de jeux mobiles.

Le POCO X2 comportera également des caméras Quad comme de nombreux autres téléphones récemment lancés. Il aura la caméra arrière principale 64MP avec un capteur Sony IMX686, un 8MP secondaire avec un objectif ultra grand-angle, un 2MP pour les photos macro et un 2MP pour capturer des données sur la profondeur.

Le POCO X2 aura sûrement une excellente batterie de secours, car la société a confirmé qu’il disposait d’une batterie de 4500 mAh avec un support de charge rapide de 27 W. Le teaser affirme également que le smartphone est capable de charger jusqu’à 40% en seulement 25 minutes. Les rapports montrent également que le smartphone est équipé de NFC et d’une prise audio 3,5 mm.

Le prix du POCO X2 n’est pas encore annoncé, mais il pourrait coûter environ 18 999 INR. Le smartphone sera disponible sur Flipkart après son lancement initial le 4 février.

