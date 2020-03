Podcast AC 463: E / S Google annulées; Nouvelles fonctionnalités Pixel; Fuites OnePlus 8

Google I / O 2020 a été annulé en raison de problèmes liés à COVID-19, mais les présentations se feront toujours numériquement. À mesure que les développements avancent, de nouvelles fonctionnalités sont disponibles pour les utilisateurs de Google Pixel. Daniel Bader, Andrew Martonik et Jerry Hildenbrand détaille ce qui est bon et pas si bon. Ils touchent également à l’application de photographie populaire, Moment, supprimée du Google Play Store. Comme ils l’expliquent, c’est un problème de fragmentation et de compatibilité qui aurait pu être évité.

Il y a de nouvelles fuites et rumeurs à propos de OnePlus 8 Pro – Il prendrait prétendument en charge la charge sans fil 30 W et devrait être annoncé le mois prochain.

