Podcast AC 467: Conséquences de la fusion; LG V60; OnePlus8 Pro; Produits phares 2020

Daniel et Jerry sont rejoints par Adam Doud! Il est producteur de podcasts et animateur de «Benefit of the Doud». Ils s’assoient de manière socialement distante pour une conversation sur les conséquences de la fusion Sprint / T-Mobile. Ils discutent également de l’accès à Internet et des performances de l’infrastructure, car de nombreuses personnes à travers le monde s’abritent sur place.

Adam partage ses réflexions sur le V60 de LG, et l’équipage discute également de OnePlus 8 Pro, des produits phares de 2020 et de la culpabilité canadienne concernant l’échec de BlackBerry.

