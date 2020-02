Pokémon Day arrive et apporte un nouveau Pokémon Mythique!

Grâce à une publication sur le site officiel des Pokémon japonais, nous avons la confirmation qu’un tout nouveau Pokémon Mythique arrive bientôt. Ce nouveau Pokémon Mythique sera présenté dans le prochain film Pokémon: Pokémon The Movie: Coco. Le 23e film Pokémon, Pokémon The Movie: Coco sera présenté en avant-première le vendredi 10 juillet 2020, mais vous n’aurez pas à attendre jusque-là pour rencontrer le plus récent Pokémon Mythique. Pour célébrer le Pokémon Day, l’anniversaire de la sortie des premiers jeux Pokémon, The Pokémon Company présentera ce nouveau Pokémon Mythique dans Pokémon Sword and Shield. Assurez-vous donc de vous connecter le 27 février 2020 lorsque The Pokémon Company publiera tous les détails sur cette nouvelle créature passionnante!

En plus de présenter le plus récent Pokémon Mythique, l’épée et le bouclier Pokémon auront des batailles Max Raid spéciales exclusivement le jour Pokémon. Les jeux mobiles Pokémon Go et Pokémon Masters proposeront également des événements spéciaux dans le jeu pour célébrer l’occasion. Dès que plus de détails sur les festivités seront disponibles, nous serons là pour les partager avec vous!

Êtes-vous aussi excité que nous à propos de ce nouveau Pokémon Mythique? Avez-vous des suppositions sur le type de ce que ce sera? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous! En attendant, assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, nos nombreux guides d’épée et de bouclier Pokémon et nos nombreux guides de Pokémon Go pour que vous puissiez vous aussi être un maître Pokémon!