Pokémon Go annonce des changements au Pokémon Ombre de Team GO Rocket

Après que Niantic a annoncé la prochaine prise de contrôle de la fusée Team GO la semaine dernière, d’autres mises à jour ont été publiées sur le Twitter officiel Pokémon Go et le site officiel Pokémon Go lundi soir 2 mars 2020. Des rapports suggèrent que la Team GO Rocket a apporté quelques développements au processus par lequel ils transforment un Pokémon ordinaire en Pokémon Ombre. Maintenant, les Pokémon Ombres sont encore plus forts qu’auparavant, avec leurs attaques infligeant des dégâts encore plus importants. Cependant, cette force s’accompagne d’une faiblesse critique: les Pokémon Ombres subissent également plus de dégâts qu’auparavant! Bien que cela signifie que les Pokémon Shadow seront une menace encore plus grande qu’auparavant, le côté positif est peut-être que les entraîneurs peuvent également les sauver de Team GO Rocket plus rapidement.

En plus de faire et de recevoir plus de dégâts, tant qu’un Pokémon reste un Pokémon Ombre, cela coûtera moins de Poussière d’étoiles et de Bonbons pour l’allumer et lui enseigner une Attaque Chargée supplémentaire. Il y aura même des moments précis où les TM chargés fonctionneront sur les Pokémon Ombres, permettant à leur frustration de mouvement spécial d’être remplacée par une autre attaque chargée plus puissante. Ces changements promettent également de faire du Boss de la Rocket Legendary Shadow Pokémon Team GO, Giovanni a également été obligé de le servir encore plus puissant!

Est-ce que cette augmentation d’activité de la Team GO Rocket vous encouragera à sauver et à purifier encore plus de Pokémon Ombre? Ou bien, la promesse d’une puissance accrue aux dépens de votre Pokémon vous tentera-t-elle de garder votre Pokémon Ombre sous cette sombre affliction? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go pour que vous aussi puissiez devenir un maître Pokémon!