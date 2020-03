Pokémon Go annonce un autre événement histoire payante pour présenter Genesect

Après le succès du premier événement spécial de recherche rémunéré, A Colossal Discovery, Niantic a annoncé un autre événement spécial de recherche payant, A Drive to Investigate. Cet événement basé sur l’histoire sera bientôt disponible à l’achat pour 7,99 $ USD ou l’équivalent local, et récompensera les formateurs avec une rencontre avec le type Mythical Bug and Steel, Genesect. Genesect, le Pokémon Paléozoïque, a été ressuscité à partir d’un fossile et a reçu des améliorations technologiques par la tristement célèbre équipe Plasma. Il a été présenté dans son propre film, Genesect et The Legend Awakened.

Cette recherche spéciale sera disponible parallèlement à l’événement de week-end mystérieux annoncé précédemment. Cet événement débutera le vendredi 20 mars 2020 à 8 h, heure locale et se terminera le jeudi 26 mars à 22 h, au cours desquels:

Les Pokémon de type Normal, Feu, Eau, Électrique et Glace tels que Jigglypuff, Magnemite, Marill, Houndour et Snorunt apparaîtront plus fréquemment dans la nature.

Nincada éclosera à partir de 5 km d’oeufs et peut être brillante.

Karrablast et Shelmet éclosent à partir d’oeufs de 5 KM à des taux accrus.

Des Pokémon de type Bug et Steel apparaîtront dans les batailles de raid.

Des tâches exclusives de recherche sur le terrain comprendront des rencontres avec Scyther, Skarmory, Nincada et Shieldon.

Il y aura un bonus 2x Catch et Hatch Stardust.

Bien que ces éléments faciliteront l’achèvement de la recherche spéciale, Une campagne pour enquêter plus facilement, une fois achetés, les formateurs pourront terminer la recherche spéciale à tout moment.

En plus d’une rencontre avec Genesect, les participants seront également récompensés avec un certain nombre d’autres objets et Pokémon. Ces récompenses supplémentaires incluent:

Une médaille exclusive.

Rencontres avec Pinsir, Scizor, Skarmory, Karrablast et Shelmet.

Une rencontre avec l’exclusif régional Durant.

Objets d’avatar exclusifs sur le thème de Genesect.

Cinq passes de combat premium.

Trois super incubateurs.

Trois TM chargés.

Trois Fast TM.

Trois encens.

Trois pièces en étoile.

Un Poffin.

15 bonbons rares.

Un leurre glaciaire.

Êtes-vous excité pour cet événement mystérieux? Achèterez-vous la recherche spéciale, une campagne pour enquêter? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux autres guides Pokémon Go pour que vous puissiez vous aussi devenir un maître Pokémon!