Pokémon Go Battle League: tout ce que vous devez savoir

La Pokémon Go Battle League est enfin là. Maintenant, vous pouvez combattre d’autres entraîneurs, amis et étrangers, pour gravir les échelons et gagner des prix incroyables.

Pré-saison et saisons

À l’heure actuelle, la Pokémon Go Battle League vient de conclure la première pré-saison, qui s’est déroulée du 29 janvier 2020 au 1er mars, et la première saison officielle a commencé. Cette saison a commencé le 13 mars 2020 et se terminera le vendredi 1er mai 2020. La saison sera divisée en quatre sections, deux semaines pour chaque ligue et une dernière semaine au cours de laquelle les trois ligues pourront être jouées.

Grande, Ultra ou Master League

La Go Battle League est divisée en trois ligues différentes: Great, Ultra et Master League. Ceux-ci sont configurés de la même manière que les batailles d’entraîneur et la formation de chef d’équipe avant avec des plafonds CP. Le Grand permet des Pokémon jusqu’à 1500 CP, l’Ultra League permet des Pokémon jusqu’à 2500 CP, et la Master League n’a pas de limites de CP. Chaque ligue est présentée pendant deux semaines avant de passer à la ligue suivante. Cela signifie que vous ne pouvez généralement participer qu’à une seule ligue à la fois, mais pendant la saison, vous avez la possibilité de participer aux trois ligues.

Comment entrer dans la Go Battle League

Pokémon Go Battle League a maintenant sa propre icône sur l’écran du menu principal. Cliquez Bataille et vous y êtes. Tout joueur peut participer et terminer ses cinq premières batailles gratuitement. Après avoir terminé ces cinq premières batailles, cependant, les choses deviennent un peu plus compliquées.

Gagner des ensembles Go Battle League

Pendant les 30 premiers jours de la première saison, la marche ne sera pas nécessaire pour déverrouiller les Battle Sets

Les batailles de la Pokémon Go Battle League se déclinent en cinq incréments de bataille appelés Go Battle League Sets. Le premier de ces ensembles est gratuit, mais chaque ensemble doit ensuite être gagné et / ou acheté. Pour gagner un ensemble Go Battle League, vous devez parcourir cinq kilomètres, mais vous avez également la possibilité de payer des pièces Poké pour accélérer cela. Même si vous payez tôt pour Battle, vous devez encore marcher au moins 2 km, donc les joueurs qui investissent beaucoup d’argent dans le jeu devront toujours travailler pour leurs Battle Sets.

Les joueurs peuvent gagner jusqu’à trois sets chaque jour. Cependant, chaque set nécessite de parcourir 5 km supplémentaires, donc la participation nécessite vraiment de rester actif et de jouer beaucoup. Vous pouvez voir vos progrès vers l’obtention de votre prochain ensemble dans le menu de bataille, et l’application vous avertit également lorsque vous avez gagné un autre ensemble.

Récompenses de base ou premium

Pour les joueurs qui ont des Poké Coins supplémentaires (ou qui ont une bonne réserve de Passes de combat Premium – anciennement connues sous le nom de Passes Raid Premium), il existe une option pour gagner de meilleures récompenses pour gagner des batailles. Au début de chaque ensemble Pokémon Go Battle League, vous pouvez choisir entre les récompenses de base et premium. Ces récompenses comprennent des baies, des poussières d’étoiles, des MT et des rencontres Pokémon.

Les Pokémon que vous pouvez rencontrer ne changent pas entre Premium et Basic, mais ils s’améliorent à mesure que vous vous placez. Vos premières rencontres pour certains rangs sont garanties. Metagross est votre première rencontre garantie, avec Pikachu Libre au rang dix.

Metagross

Snivy

Tepig

Oshawott

Décharné

Beldum

Skarmory

Snivy

Tepig

Oshawott

Décharné

Rufflet

Beldum

Lapras

Skarmory

Larvitar

Shieldon

Snivy

Tepig

Oshawott

Décharné

Litwick

Deino

Comme mentionné, Pikachu Libre est une rencontre garantie une fois que vous atteignez le rang dix. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Pikachu Libre est un Pikachu Cosplay spécial de Pokémon Rubis Omega et Alpha Sapphire. Elle est habillée comme un lutteur de Lucha Libre et connaît le mouvement Fighting Type Flying Press, l’un des mouvements les plus forts à venir sur Pokémon Go. Alors que Pikachu Libre sera disponible à des rangs inférieurs dans les saisons futures, pour cette saison, vous devez atteindre le rang dix pour l’obtenir. Rank Ten récompense également les joueurs avec une pose d’avatar et des objets d’avatar inspirés par le champion de la ligue Hoenn, Steven.

Rencontre légendaire et mythique à durée limitée

Pendant une durée limitée, Pokémon Go a rendu certains Pokémon légendaires et mythiques disponibles en tant que rencontres rares du rang quatre:

Darkrai du 6 mars 2020 au 9 mars.

Altered Forme Giratina du 13 mars 2020 au 16 mars.

Cobalion du 17 mars 2020 au 23 mars.

Lugia du 24 mars 2020 au 3 mars.

Thundurus pour toutes les autres périodes jusqu’à nouvel ordre.

Batailles

Les batailles de la Go Battle League sont organisées de la même manière que les batailles d’entraîneur et les batailles d’entraînement des chefs d’équipe. Vous sélectionnez trois Pokémon et serez mis en correspondance avec un autre entraîneur au hasard. La bataille commence avec votre premier Pokémon contre le premier Pokémon de votre adversaire, et jusqu’à ce qu’un Pokémon soit envoyé, aucun entraîneur ne sait ce que l’autre a apporté avec lui. Si vous avez de la chance, le Pokémon que vous avez choisi aura un avantage de Type, ou du moins ne sera pas faible face au choix de l’autre Entraîneur. Il y a certainement des Pokémon mieux adaptés à ces batailles que d’autres, mais il n’y a pas un seul Pokémon qui ne peut pas être contré, il y a donc pas mal de chance pour gagner ces matchs.

Pour en savoir plus sur les Pokémon sur lesquels vous devriez vous concentrer pour Pokémon Go Battle League, consultez notre Guide de préparation Pokémon Go Battle League.

Comme pour les autres batailles de Pokémon Go, vous utiliserez principalement votre mouvement rapide jusqu’à ce que vous ayez créé votre mouvement chargé, ce qui impliquera de frapper plusieurs bulles à l’écran pour déterminer la force de son impact. Chaque entraîneur aura deux boucliers qu’il pourra déployer contre n’importe quel mouvement chargé, mais esquiver n’est pas vraiment une option comme dans les raids. Quel que soit le Pokémon de l’Entraîneur qui s’évanouit le premier perd. Le gagnant montera dans le classement et obtiendra une augmentation de sa cote de matchmaking. Le perdant ne perdra pas son rang, mais dans les rangs supérieurs, vous pouvez perdre des points dans votre classement.

Augmenter le rang et la note

En parlant de rang et de classement, la façon dont vous augmentez votre classement et votre classement varie en fonction de votre classement actuel. Si vous êtes au rang un, chaque bataille que vous jouez augmentera votre rang – même si vous perdez! Une fois que vous atteignez le rang deux, perdre des batailles ne vous coûtera rien, mais seules les batailles gagnantes augmenteront votre rang. Une fois que vous atteignez le rang sept, vous pourrez voir votre classement de matchmaking. Cette évaluation est le nombre utilisé pour vous jumeler avec d’autres formateurs. Pour augmenter votre rang au-dessus de sept, vous devez augmenter ce classement et vous ne le faites qu’en gagnant. Perdre des batailles ne fera toujours pas baisser votre rang mais cela fera baisser votre classement, donc trop de pertes vous empêchent d’augmenter votre rang, même lorsque vous gagnez. Le rang le plus élevé est le rang dix. Vous pouvez continuer à vous battre après le rang dix et toujours augmenter votre cote, mais une fois que vous avez atteint le rang dix, vous êtes là jusqu’à la fin de la saison.

Formation

Pour ceux qui ont remarqué que les batailles à proximité et les batailles de chefs d’équipe ne sont plus là où elles étaient, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours combattre vos amis dans des batailles PVP et vous pouvez toujours vous entraîner contre les chefs d’équipe: Blanche, Candela et Spark. Une fois dans le menu de combat, glissez vers le bas et vous trouverez votre code QR, ainsi qu’un bouton pour Scannez un code de bataille pour une bataille à proximité et des options d’entraînement avec chacun des chefs d’équipe. Vous pouvez également combattre vos ultra et meilleurs amis à partir de leurs profils dans votre liste d’amis. Ces batailles PVP et NPC sont un excellent moyen de s’entraîner pour la vraie affaire et accordent toujours des récompenses qui leur sont propres. Cependant, votre rang et votre note ne seront pas affectés par aucune de ces batailles, et vous n’obtiendrez pas non plus les récompenses Go Battle League.

Parties de bataille

Une autre chose que vous pouvez faire pour préparer votre prochaine bataille est de définir des parties. Pokémon Go vous permet de configurer plusieurs parties pour chaque ligue (ainsi que pour les gymnases et les raids.) Cela vous permet de choisir des Pokémon spécifiques à l’avance. Lorsque vous allez à Battle in the League, le groupe que vous avez choisi sera là pour vous, vous n’aurez donc pas à parcourir vos centaines de Pokémon pour trouver le Tyranitar que vous souhaitez apporter. Ceci est particulièrement utile pour les joueurs qui ont plusieurs Pokémon du même type à des fins différentes.

Saisons précédentes

La première présaison s’est déroulée du 29 janvier 2020 au 13 mars 2020

La première saison a commencé le 13 mars 2020

Des questions?

Avez-vous des questions sur la Pokémon Go Battle League? Avez-vous des conseils à donner à vos collègues formateurs? Déposez-les dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter nos nombreux autres guides Pokémon Go pour que vous puissiez vous aussi être un maître Pokémon!

