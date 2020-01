Pokémon Go Eggs et comment les faire éclore plus rapidement

Source: iMore / Rene Ritchie

Pokémon Go ne consiste pas seulement à attraper – l’éclosion est également une grande partie du jeu. Vous obtenez des œufs Pokémon Go en faisant tourner des Pokéstops et des cadeaux d’amis, les incuber, les faire marcher pendant 2 km, 5 km, 7 km ou 10 km, puis faire éclore des Pokémon du commun à l’hyper-rare. Quels Pokémon sont dans quels Œufs Pokémon? Et quel est le meilleur – lisez: le plus rapide! – moyen de les faire éclore? Voici la liste mise à jour avec quelques trucs et astuces – et peut-être une triche ou deux!

Quel genre d’oeufs Pokémon existe-t-il dans Pokémon Go?

Outre les œufs de chance très différents, disponibles dans la boutique, il existe six types d’oeufs Pokémon dans Pokémon Go:

2 Oeufs KM avec des taches vertes.

Oeufs 5 KM (standard) avec des taches jaunes.

Oeufs 5 KM * (Fitness hebdomadaire 25 KM) avec des taches violettes.

7 KM Oeufs jaunes à taches roses

Oeufs 10 KM (standard) avec des taches violettes.

Oeufs 10 KM * (Fitness hebdomadaire 50 KM) avec des taches violettes.

Chaque type d’oeuf Pokémon peut éclore différents types de Pokémon et les Pokémon potentiels changent périodiquement, ainsi que les taux auxquels ils éclosent.

Récompense de remise en forme hebdomadaire Les œufs sont visuellement identiques aux œufs standard de 5 km et 10 km reçus de Pokéstops, mais ont un pool de Pokémon potentiel beaucoup plus petit.

Quels sont les niveaux de rareté des œufs Pokémon dans Pokémon Go?

Après avoir documenté 5 945 éclosions d’oeufs Pokémon depuis Halloween, The Silph Road partage:

L’espèce d’oeufs est déterminée en fonction de “ niveaux ” de rareté cachés qui ne sont pas les mêmes que les niveaux de distance des œufs (c’est-à-dire 2 km, 5 km, 7 km, 10 km).

En anglais simple, cela signifie que toutes les espèces d’oeufs de 10 km ne sont pas plus rares que les espèces d’oeufs de 2 km ou les espèces d’oeufs de 5 km. Un exemple simple de cela est que Dratini est actuellement une éclosion très commune, bien qu’elle se trouve dans des œufs de 10 km. Il est actuellement plus facile d’acquérir un œuf de 10 km avec un Dratini à l’intérieur qu’un œuf de 2 km avec un Machop à l’intérieur.

Les niveaux semblent suggérer qu’il existe un rapport 1: 2: 4: 8 pour les niveaux. Cela signifie que vous êtes deux fois plus susceptible d’obtenir un œuf commun qu’un œuf rare, deux fois plus susceptible d’obtenir un œuf rare qu’un œuf rare, et deux fois plus susceptible d’obtenir un œuf rare qu’un œuf ultra-rare.

Bien que les niveaux de rareté semblent s’appliquer à tous les œufs récupérés de Pokéstops, les œufs de récompense de remise en forme hebdomadaire semblent avoir une chance égale d’éclore l’un des six Pokémon qu’ils peuvent contenir.

Quel genre de Pokémon éclosent de chaque type d’oeuf?

Veuillez noter que tout Pokémon marqué d’un astérisque * a le potentiel d’être brillant.

Depuis octobre 2019, les Pokémon suivants peuvent être trouvés dans chaque niveau d’oeufs dans Pokemon GO:

Oeufs 2 KM

Magikarp *

Wailmer *

Swablu *

Luvdisc *

Turtwig *

Chimchar *

Piplup *

Snivy

Tepig

Oshawott

Patrat *

Lillipup *

Dérober

Venipede

Dwebble

Oeufs 5 KM

Ponyta *

Farfetch’d * (Asie uniquement)

Grimer *

Cubone *

Kangaskhan * (Australie)

Faucille*

Pinsir *

Tauros * (Amérique du Nord)

Évoli*

Gligar *

Heracross (Amérique du Sud, Amérique centrale, Mexique, sud de la Floride et Texas)

Corsola (Autour de l’équateur)

Skarmory *

Volbeat (Europe, Asie et Australie)

Illumise (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique)

Carvanha *

Torkoal (Asie occidentale / du sud-est)

Zangoose * (Europe, Asie et Australie)

Seviper * (Amérique du Nord, Amérique du Sud et Afrique)

Lunatone * (Europe, Asie et Australie)

Solrock * (Amérique du Nord, Amérique du Sud et Afrique)

Lileep *

Anorith *

Tropius (Afrique, Moyen-Orient et Méditerranée)

Clamperl *

Relicanth (Nouvelle-Zélande, Fidji, Vanuatu et Nouvelle-Calédonie)

Burmy *

Pachirisu (Canada, Russie et Alaska)

Buizel

Cherubi

Mime Jr. * (Europe)

Chatot (hémisphère sud)

Skorupi

Croagunk

Carnivine (sud-est des États-Unis)

Pansage (Asie et Pacifique)

Pansear (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde)

Panpour (Amériques et Groenland)

Roggenrola

Tympole

Maractus (sud des États-Unis, Mexique, Amérique centrale, Caraïbes et Amérique du Sud uniquement)

Déchets

Karrablast

Joltik

Shelmet

Heatmor (hémisphère occidental)

Groseille (hémisphère oriental)

Oeufs 7 KM

Sandshrew * (forme Alola)

Vulpix * (forme Alola)

Diglett * (formulaire Alola)

Miaouss * (forme Alola)

Géodude * (forme Alola)

Grimer * (forme Alola)

Pichu *

Cleffa *

Igglybuff *

Togepi *

Tyrogue

Smoochum *

Elekid *

Magby *

Azurill *

Wynaut *

Budew *

Chingling

Bonsly *

Happiny

Munchlax

Riolu

Mantyke

Oeufs 10 KM

Mawile *

Feebas *

Absol *

Shinx *

Cranidos

Shieldon

Gible *

Timburr

Throh

Sawk

Sigilyph (Egypte et Grèce)

Tirtouga

Archen

Ferroseed

Klink *

Litwick

Axew

Golett

Deino

Fitness hebdomadaire Oeufs 10 KM

25 KM:

Combee

Buizel

Bronzor *

Croagunk

Finneon

Snover

50 KM:

Dratini*

Larvitar *

Bagon *

Beldum *

Shinx *

Riolu

Comment obtenir un œuf Pokémon?

Les œufs Pokémon sont différents des œufs chanceux que vous obtenez lorsque vous atteignez un nouveau niveau important ou achetez dans la boutique. Vous ne pouvez pas acheter d’oeufs Pokémon du tout. Vous devez les collecter sur PokéStops, les recevoir en cadeaux d’amis ou les recevoir en récompense pour avoir atteint vos objectifs de remise en forme hebdomadaire. Faites un arrêt lorsque vous avez de la place pour un œuf, et il y a environ 20% de chances que vous obteniez un œuf Pokémon avec les boules, les potions et les réanimations les plus courantes.

Cela ne signifie pas pour autant que vous obtiendrez un œuf tous les cinq arrêts. Aléatoire est aléatoire, ce qui signifie que vous pourriez obtenir cinq œufs d’affilée ou pas du tout. Si vous continuez à visiter et à faire tourner des Pokéstops, vous obtiendrez éventuellement des œufs Pokémon.

Les œufs de 7 KM ne sont pas disponibles chez Pokéstops. Au lieu de cela, vous les obtenez en ouvrant des cadeaux qui vous sont envoyés par des amis. Assurez-vous d’ouvrir beaucoup de cadeaux si vous recherchez des Pokémon trouvés dans des œufs de 7 km, mais si vous êtes fatigué du même Pokémon encore et encore, vous voudrez peut-être suspendre l’ouverture des cadeaux pendant un certain temps ou vous assurer que votre Les œufs sont pleins avant de les ouvrir.

Depuis février 2019, Pokémon Go a également commencé à attribuer des œufs spéciaux de 5 km et 10 km pour avoir atteint les objectifs de remise en forme hebdomadaire via Adventure Sync. Si vous marchez 25 km en une seule semaine, vous recevrez un œuf de 5 km. Si vous marchez 50 km en une semaine, vous serez récompensé par un œuf de 10 km. Contrairement aux œufs 5 KM et 10 KM récupérés sur Pokéstops, ces œufs spéciaux n’ont que six Pokémon potentiels, chacun ayant les mêmes chances d’éclore.

Plus récemment, les joueurs ont découvert une autre récompense de niveau pour la forme physique hebdomadaire. Si vous marchez 100 km ou plus en une semaine, vous serez récompensé à la fois par un œuf spécial de 5 km et un œuf spécial de 10 km.

Où voyez-vous les œufs Pokémon lorsque vous les obtenez?

Les œufs Pokémon sont cachés, mais une fois que vous savez où ils se trouvent, vous pouvez vérifier ceux que vous avez et combien, à tout moment.

Appuyez sur le PokéBall pour afficher le menu.

Appuyez sur le Pokémon bouton.

Balayez de droite à gauche pour voir vos œufs Pokémon.

Vous pouvez avoir jusqu’à 9 œufs Pokémon à la fois, alors assurez-vous d’avoir de la place pour les œufs avant d’en essayer un autre. Ceci est particulièrement important si vous collectez vos récompenses hebdomadaires (si vous avez réussi à parcourir 50 km en une semaine, vous ne voulez certainement pas manquer un œuf potentiel simplement parce que vous aviez déjà 9 œufs!)

Comment savoir quel Pokémon exact se trouve dans un œuf?

Tu ne peux pas. Pas avant de l’avoir éclos. Alors que Pokémon Go détermine ce que vous obtenez dans un œuf au moment où l’oeuf est accordé, jusqu’à ce que l’œuf éclot, il n’y a aucun moyen de dire avec certitude ce qu’il y a à l’intérieur.

Cela signifie que peu importe où vous êtes ou ce que vous faites après avoir obtenu un œuf. Ce qui est à l’intérieur est déjà décidé. C’est aussi pourquoi, lorsque Pokémon Go modifie les œufs pour un événement ou pour toute autre raison, cela n’affectera pas les œufs que vous avez déjà, seulement ceux que vous obtenez à partir de ce moment. Ceci est particulièrement important pour les joueurs essayant de faire éclore des Pokémon régionaux à partir d’oeufs. Si vous ne ramassez pas l’oeuf dans la région particulière où ce Pokémon peut être trouvé, il ne peut pas être dans l’oeuf.

D’accord, comment faites-vous éclore un œuf Pokémon?

Vous éclosez vos œufs Pokémon en les plaçant dans des incubateurs puis en vous promenant jusqu’à ce que vous atteigniez le nombre de kilomètres indiqué par l’œuf.

Tout le monde reçoit un incubateur “Infinite” gratuit qui vous permet d’incuber un seul Pokémon Go à la fois. Pokémon Go vous donnera également des incubateurs à trois utilisations gratuits lorsque vous atteignez les niveaux 6, 10, 15, 20, 25 et 30, et quatre gratuits lorsque vous atteignez le niveau 40. Pour les utiliser:

Accédez à votre écran Oeuf Pokémon.

Appuyez sur le Oeuf Pokémon vous voulez incuber.

Appuyez sur Commencer l’incubation.

Appuyez sur le Incubateur que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez également acheter des incubateurs à trois utilisations supplémentaires dans la boutique. Ils coûtent 150 Pokécoins et se cassent après les avoir utilisés trois fois, mais vous permettent d’incuber autant d’oeufs que vous en avez, tous en même temps.

Appuyez sur le Incubateur bouton en bas à droite.

Appuyez sur le Sac de courses bouton en bas à droite.

Appuyez sur le Incubateur bouton.

Appuyez sur le Échange contre (150 pièces).

Vous pouvez également les acheter à partir de l’écran du magasin si vous n’êtes pas déjà sur l’écran Egg. Et vous pouvez en acheter autant que vous le souhaitez en appuyant simplement sur le bouton Exchange For à plusieurs reprises. (Tant que vous avez suffisamment de Pokécoins.)

Appuyez sur le PokéBall pour afficher le menu.

Appuyez sur le Magasin bouton.

Appuyez sur le Incubateur bouton.

Appuyez sur le Échange contre (150 pièces).

Il existe également un Super Incubateur disponible à la vente pour 200 Pokecoins dans la boutique avec un taux d’éclosion de 1,5x, de sorte que vos œufs éclosent 50% plus rapidement. Comme l’incubateur ordinaire, il est livré avec trois charges.

Les incubateurs à trois utilisations et les super incubateurs apparaissent souvent dans des boîtes spéciales à des tarifs réduits. Toutes les boîtes ne sont pas une énorme affaire, et vos besoins particuliers en tant que joueur détermineront si une boîte est un bon achat. S’il vous arrive d’avoir des Pokécoins supplémentaires à dépenser, vérifiez pour voir ce que chaque boîte contient au lieu d’acheter simplement des incubateurs individuels.

Une fois que vous avez l’œuf Pokémon dans l’incubateur, vous devez marcher pour l’éclore. La distance à parcourir est corrélée à la distance de l’oeuf que vous avez.

2 kilomètres pour 2 oeufs KM (vert).

5 kilomètres pour 5 oeufs KM (jaune).

7 kilomètres pour 7 oeufs KM (jaune avec des taches roses)

10 kilomètres pour 10 oeufs KM (violet).

Certains événements peuvent réduire la distance à parcourir pour faire éclore un œuf. Vous pouvez voir la distance restante à parcourir à partir de l’écran Oeufs. Si vous remarquez un événement avec une distance plus courte pour l’éclosion des œufs, assurez-vous de marcher et d’éclore autant que vous le pouvez!

Peu importe le type d’incubateur que vous utilisez pour chaque type d’oeuf?

N’importe quel incubateur peut être utilisé pour faire éclore n’importe quel œuf Pokémon. Cela dit, si vous voulez le plus de vos incubateurs:

Mettez d’abord 2 œufs KM dans votre incubateur à utilisation illimitée.

Mettez d’abord des œufs de 10 km dans vos incubateurs à trois utilisations.

Si vous avez des super incubateurs, utilisez d’abord vos œufs de 10 km.

Regardez-le de cette façon: si vous avez un incubateur à 3 utilisations et que vous l’utilisez pour des œufs de 2 km, il disparaîtra après 6 km. Si vous l’utilisez pour des œufs de 10 km, vous en obtiendrez 30 km, soit 5 fois la distance pour votre argent.

Pouvez-vous voir jusqu’où vous avez voyagé avec un Pokémon Go Egg?

Ouaip! Pendant que vous marchez, l’écran des œufs de Pokémon se mettra à jour pour vous montrer la distance que vous avez parcourue pour chaque œuf jusqu’à une décimale. Par exemple, si vous marchez 1,3 km, vous verrez 1,3 / 2 km, 1,3 / 5 km ou 1,3 / 10 km.

Si vous appuyez sur un œuf Pokémon, vous pouvez voir la distance jusqu’à deux décimales.

La distance est mise à jour toutes les quelques minutes, donc ne vous inquiétez pas si vous marchez un peu et ne voyez aucun changement immédiat.

À quelle vitesse pouvez-vous marcher pour faire éclore un œuf Pokémon?

On pense actuellement que la vitesse optimale pour faire éclore un Pokémon Go est de 10,5 km / h (6,5 m / h). Allez plus lentement et il vous faudra juste plus de temps pour éclore. Allez plus vite et Pokémon Go réduira la distance que vous parcourez ou, si vous allez assez vite, ignorez-le complètement.

Si vous atteignez 35 KM / H (22 MP / H), vous obtiendrez la fenêtre contextuelle de verrouillage de vitesse. À ce stade, peu ou pas de distance sera comptée.

Devez-vous marcher, ou pouvez-vous faire du jogging, courir, faire du vélo, du patin, du ski … ou conduire?

Vous pouvez voyager comme vous le souhaitez, vous ne pouvez pas dépasser 10,5 km / h si vous voulez que toute votre distance compte, ou 35 km / h si vous voulez que tout compte.

Si vous avez une excellente façon de parcourir 10,5 km / h, comme sur un scooter, des patins ou des skis de fond, foncez!

Vous devez voyager en ligne droite?

Pokémon Go mesure la distance en ligne droite en fonction du changement de position GPS. Donc, pour obtenir une distance maximale, vous devez également voyager en ligne droite.

On pense que Pokémon Go enregistre en fait la distance plus fréquemment, cependant. Quelque part entre une à quatre fois par minute. Ainsi, vous pourriez théoriquement changer de direction au bout d’une minute environ et toujours obtenir de bons résultats.

Devez-vous ouvrir Pokémon Go pendant que vous voyagez?

Plus maintenant! Avec la mise en œuvre d’Adventure Sync, vous pouvez désormais faire éclore des œufs simplement en ayant votre téléphone sur vous et allumé, sans que Pokemon Go ne fonctionne. Allez dans le menu Paramètres et assurez-vous que Adventure Sync est activé, et votre jeu suivra la distance et vous invitera à faire éclore des œufs lorsque vous ouvrirez l’application.

Tirez-vous autre chose de l’éclosion d’un œuf?

Oui! Vous obtenez également XP, Candy et Stardust. XP est toujours le même; la distance que vous avez parcourue fois 100. Donc, pour un œuf de 2 km, vous obtiendrez 200 XP, un 5 km donnera 500 XP, etc. Vous recevrez également de la poussière d’étoile (généralement plus plus l’œuf KM est élevé), et entre 5 et 40 bonbons du Pokémon, vous éclosez au hasard.

Des astuces pour faire éclore les œufs Pokémon plus rapidement?

Cependant, certains peuvent commencer ou cesser de fonctionner en fonction de la mise à jour de Pokémon Go. Ils comprennent des moyens de bénéficier de la «dérive GPS», des moyens d’obtenir plus de distance lorsque vous conduisez, et plus encore.

Vos conseils d’éclosion d’oeufs Pokémon Go?

Avez-vous des conseils, des astuces ou des astuces pour faire éclore des œufs dans Pokémon Go? Déposez-les dans les commentaires, et nous les essayerons.

