Pokémon GO étendra les batailles PvP en ligne avec une nouvelle ligue classée en 2020 (mise à jour: première saison le 13 mars)

Affrontez bientôt d’autres entraîneurs à l’échelle mondiale – la GO Battle League a commencé à se déployer!

Niantic et The Pokémon Company International commencent à déployer la GO Battle League auprès des entraîneurs du monde entier dans Pokémon GO cette semaine.

Formateurs,

La GO Battle League est en route! Cette semaine, la GO Battle League commencera à devenir progressivement disponible pour les entraîneurs en fonction du niveau de l’entraîneur. Les fonctionnalités du jeu sont déployées de cette manière afin de maintenir la stabilité. Au lancement, la première pré-saison de la GO Battle League débutera. Pendant la pré-saison, nous continuerons d’optimiser et de régler la fonctionnalité afin que la saison 1 puisse être la meilleure saison possible!

** Qu’est-ce que la pré-saison? **

La pré-saison est une période de temps avant le début d’une saison de jeu compétitif. Avec votre aide, nous pourrons optimiser et équilibrer la fonctionnalité GO Battle League pendant cette période. Nous prendrons également ce temps pour apprendre comment la GO Battle League est utilisée afin de déterminer des choses comme la durée idéale des saisons, les seuils de classement pour les rangs, etc. Dans un article de blog précédent, nous avons mentionné certains détails qui ont déjà été décidés: les batailles d’entraîneur au sein de la GO Battle League tourneront entre les trois ligues, vous pourrez vous classer contre vos collègues entraîneurs et vous gagnerez des récompenses pour le classement .

Pour la pré-saison, la GO Battle League commencera par la Great League, puis passera à l’Ultra League et à la Master League. Les ligues tourneront toutes les deux semaines. Vous pouvez toujours vous classer pendant la pré-saison, mais votre classement sera partiellement réinitialisé au début de la saison 1. Vous gagnerez toujours des récompenses pour avoir combattu et gagné, c’est donc le moment idéal pour vous entraîner et gagner également des récompenses intéressantes.

La pré-saison de la GO Battle League démarre maintenant avec la Great League. La pré-saison fera pivoter les formats vers l’Ultra League le lundi 10 février 2020, à 13h00. TVP. La Master League suivra le lundi 24 février 2020, à 13 h 00. PST, la Grande Ligue revenant à nouveau le lundi 9 mars 2020 à 13 h 00. TVP. Restez à l’écoute pour plus de détails sur la fin de la pré-saison et le début de la saison 1.

** Récompenses GO Battle League **

Nous aimerions partager des informations sur les récompenses que vous recevrez pour votre participation à la GO Battle League.

* ** Les récompenses seront déterminées par le rang et les batailles gagnées. ** Les entraîneurs seront invités à parcourir cinq kilomètres pour gagner l’entrée dans la GO Battle League et débloquer cinq matchs en ligne, et cela peut être fait jusqu’à trois fois par jour. – gardez à l’esprit que vous devrez terminer ces cinq matchs avant de pouvoir progresser vers l’objectif de cinq kilomètres pour débloquer le prochain set. Pendant que vous vous battez, vous pouvez recevoir une grande quantité de poussière d’étoile en fonction de votre rang et du nombre des cinq batailles que vous gagnez. Plus de victoires vous font gagner plus de Stardust! Vous pourrez également gagner des objets importants liés au combat (comme des bonbons rares et des MT) et des rencontres Pokémon exclusives!

* ** Pikachu Libre et les objets d’avatar qui en seront inspirés seront des récompenses de GO Battle League! ** Vêtu d’un costume sur le thème de la lutte, Pikachu Libre a été présenté pour la première fois dans _Pokémon Omega Ruby_, _Pokémon Alpha Sapphire_ et _Pokkén Tournament_. Il fera ses débuts Pokémon GO en tant que Pokémon qui peut être rencontré exclusivement via une participation à la GO Battle League. Au fur et à mesure que vous montez dans les rangs pendant la pré-saison, vous pouvez également vous attendre à des articles d’avatar inspirés de Pikachu Libre comme récompenses exclusives. Assurez-vous de vous habiller avec certains de ces objets pour montrer vos prouesses au combat, car seuls les participants à la GO Battle League peuvent les obtenir!

** Les laissez-passer de raid premium sont maintenant des laissez-passer de combat premium. ** Ce laissez-passer peut vous sembler familier: il s’agit du laissez-passer de raid premium mais avec un nouveau nom! Ce pass peut être utilisé pour participer à des batailles de raid ou pour accéder à la piste premium de la GO Battle League. Les entraîneurs pourraient trouver la victoire sur la piste premium encore plus gratifiante! Le Premium Battle Pass vous permettra de recevoir de meilleures récompenses à chaque fois que vous gagnerez, et il réduira également le nombre de victoires nécessaires pour gagner certaines rencontres Pokémon. L’utilisation d’un Premium Battle Pass n’affecte pas votre rang ou votre classement – la seule façon de les améliorer est de gagner.

* ** Utilisez Battle Now pour accéder rapidement à la GO Battle League. ** Vous venez de terminer votre marche et vous avez réalisé qu’il vous restait encore un kilomètre à parcourir avant de pouvoir combattre? La fonction Battle Now vous permet de dépenser des PokéCoins pour entrer tôt dans la GO Battle League. Le coût diminue à mesure que vous vous rapprochez de l’objectif de cinq kilomètres. Notez que vous devez encore marcher au moins deux kilomètres avant de pouvoir utiliser cette option. Rien ne remplace la sortie et la marche! Vous pouvez toujours parcourir toute la distance pour entrer dans la GO Battle League sans dépenser de PokéCoins.

Assurez-vous que vous êtes abonné pour recevoir des notifications push pour savoir quand la GO Battle League sera disponible pour tout le monde! Pour célébrer la sortie de GO Battle League, votre première série de batailles GO Battle League est à nos portes, vous n’aurez donc pas besoin de parcourir cinq kilomètres pour l’essayer! Suivez nos réseaux sociaux après le lancement de la fonctionnalité cette semaine pour rester à jour au fur et à mesure que la pré-saison progresse, et partagez vos moments de bataille préférés avec #GOBattle.

Maintenant, entraîneurs, allons-y!