Pokémon Go Gen V: tout ce que vous devez savoir

Pokémon Go Niantic a déjà déployé de nombreux Pokémon de la cinquième génération de jeux – Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2 – à Pokémon Go, mais il en reste encore beaucoup à venir. Voici tout ce que vous devez savoir!

Quel Pokémon de la génération V pouvez-vous attraper dans Pokémon Go en ce moment?

Surprise! Aucun d’entre eux! Gen V est un tout nouveau Pokémon, dont aucun n’évolue vers ou depuis des Pokémon déjà existants. C’est une distinction assez importante de Gens II et IV, qui a ajouté à la fois de nouvelles formes évolutives et des formes bébé au mélange ainsi que l’introduction de Sinnoh Stones pour faire évoluer certaines formes de Pokémon.

Cependant, il existe quelques nouvelles façons de faire évoluer votre Pokémon cette génération. Tout d’abord, il y a la pierre Unova. Contrairement à la pierre Sinnoh, la pierre Unova ne fonctionne que sur les Pokémon de génération V. Cette pierre remplace plusieurs objets d’évolution des jeux principaux. Vous pouvez en savoir plus sur la pierre Unova dans notre guide des objets d’évolution.

Trade Evolution est également une nouveauté de Pokémon Go. Dans les jeux principaux, il y a toujours eu des Pokémon qui évoluent lorsqu’ils sont échangés d’un entraîneur à un autre. Ce n’était pas un moyen d’évolution utilisé par Pokémon Go jusqu’à récemment, mais tous les Pokémon précédents qui ont évolué par le commerce peuvent maintenant être évolués gratuitement si vous les échangez. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre Trade Evolution Guide.

Qui sont les démarreurs Gen V?

Comme les générations précédentes, Gen V dispose d’un ensemble de trois Pokémon de départ avec lesquels les entraîneurs en Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2 pourraient choisir de commencer leur voyage Pokémon. Dans Pokémon Go, aucun d’entre eux n’est gratuit, mais il y aura probablement des événements spéciaux autour d’eux. Ces Pokémon sont:

Herbe: Snivy> Servine> Serperior

Feu: Tepig> Pignite> Emboar

Eau: Oshawott> Dewott> Samurott

Y aura-t-il des moyens inhabituels d’obtenir de nouveaux Pokémon dans Gen 5?

Pour le moment, nous ne savons pas. Cependant, certains Pokémon de cette génération avaient des facteurs inhabituels liés à leurs formes ou à leur évolution dans les jeux DS, il serait donc logique qu’ils aient quelque chose de spécial sur la façon dont ils fonctionnaient dans Pokémon Go. Les Pokémon suivants ont des évolutions ou des formes inhabituelles que Pokemon Go peut avoir besoin de prendre en compte:

Imprudent: Évoluant de Tranquill (qui évolue de Pidove), ce Pokémon a différentes formes visuelles en fonction de son sexe et peut apprendre différents mouvements.

Audino: Audino n’évolue pas vers ou depuis autre chose, mais il convient de noter ici que dans les jeux, il était connu pour fournir une énorme quantité d’EXP aux entraîneurs qui l’ont vaincu au combat. Il est possible que nous voyions un mécanicien similaire avec Audino en termes de poussière d’étoile ou similaire dans Pokémon Go.

Darmanitan: Darmanitan évolue normalement à partir de Darumaka, mais dans les jeux, il a une forme supplémentaire de “Mode Zen” qu’il prend lorsque ses HP diminuent, ce qui augmente sa puissance et sa capacité à prendre des coups. On ne sait pas comment cela apparaîtra dans Pokémon Go, mais comme il sortira le 24 janvier 2020, nous le saurons bientôt!

Deerling et Sawsbuck: Pokémon Noir et Blanc ont été les premiers jeux Pokémon à introduire les saisons, et Deerling et Sawsbuck ont ​​changé leur apparence et la puissance de l’un de leurs mouvements en fonction de la saison. On ne sait pas si Pokémon Go utilisera les saisons d’une manière similaire, ou si ces Pokémon changeront d’apparence en fonction d’un autre facteur, comme la météo ou la région.

Frillish et Jellicent: Dans les jeux, Frillish et Jellicent ont adopté des colorations différentes en fonction de leur sexe. Il est probable que ce sera la même chose dans Pokémon Go.

Meloetta: Meloetta est un Pokémon Mythique qui a une seconde forme qu’il active dans les jeux en utilisant le mouvement Relic Song dans la bataille. On ne sait pas comment cela fonctionnera dans Pokémon Go.

Tornade, Thundurus, Landorus: Ces trois Pokémon légendaires ont deux formes appelées formes Incarné et Therian. On ne sait pas comment ils vont échanger entre eux dans Pokémon Go.

Reshiram, Zekrom, Kyurem: Dans Black 2 et White 2, Kyurem pourrait fusionner avec Reshiram ou Zekrom pour obtenir une nouvelle forme qui a gagné les pouvoirs de l’un ou de l’autre. On ne sait pas comment cela fonctionnera dans Pokémon Go.

Keldeo: Keldeo est un Pokémon Mythique qui a une deuxième forme déclenchée quand il apprend le mouvement Épée secrète. On ne sait pas comment cela fonctionnera dans Pokémon Go.

Qui sont les Pokémon légendaires et mythiques de la génération V?

La génération V regorge de Pokémon légendaires et mythiques, nous aurons donc du fourrage pour les batailles de raid dans les mois à venir:

Épées de justice

Les épées de la justice sont un quatuor de combats et d’autres Pokémon typés basés sur les Trois Muskateers. Dans les jeux principaux, ils connaissent des capacités basées sur des épées, telles que Swords Dance et un nouveau mouvement, Sacred Sword. Les trois premiers sont des Pokémon légendaires, tandis que leur nouveau membre est un Pokémon mythique avec deux formes.

Virizion – Herbe / Combat

Terrakion – Rock / Combat

Cobalion – Acier / Combat

Keldeo – Eau / Combat

Forces de la nature

Aussi connus sous le nom de Forces of Nature, ces trois apparaissent comme de puissants êtres humanoïdes au sommet des nuages ​​et partagent un type de vol. Ils ont également chacun deux formes: les formes Therian et Incarné, bien que l’on ne sache pas comment ils basculeront entre eux dans Pokémon Go.

Tornade – En volant

Thundurus – Électrique / Volant

Landorus – Sol / Vol

Tao Trio

Les dragons de l’intrigue principale de Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2 étaient le trio de dragons Tao de, vous l’aurez deviné, trois dragons. Chacun a un typage secondaire et selon le mythe Unovan, tous ont été créés lors d’une guerre dans la région. Kyurem peut également fusionner avec l’un des deux autres pour créer White Kyurem (lorsqu’il est fusionné avec Reshiram) ou Black Kyurem (lorsqu’il est fusionné avec Zekrom), bien que l’on ne sache pas comment cela fonctionnera dans Pokémon Go.

Reshiram – Feu du dragon

Zekrom – Dragon / électrique

Kyurem – Dragon / Glace

Meloetta

Meloetta est un Pokémon chantant mythique qui peut permuter entre deux formes en utilisant sa capacité Relic Song dans les jeux, ce qui lui confère un type Psychic ou Fighting en plus de son type Normal.

Meloetta – Normal / Psychique ou Normal / Combat

Genesect

Genesect est un Pokémon Mythical Bug / Steel qui dans les jeux peut utiliser un mouvement appelé Techno Blast qui varie dans son typage en fonction de l’objet que Genesect détient. Le joueur peut obtenir une variété de disques pour changer le typage de ce mouvement, mais on ne sait pas comment cela fonctionnera dans Pokémon Go.

Victini

Un Pokémon mythique ressemblant à un lapin trouvé uniquement dans un endroit spécial appelé Liberty Garden.

Qu’attendez-vous le plus de Pokémon Go Gen V?

Quels Pokémon, événements ou batailles de la génération V attendez-vous le plus avec impatience? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter nos nombreux autres guides Pokémon Go pour que vous puissiez vous aussi être un maître Pokémon!

