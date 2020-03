Pokémon Go: Guide de l’événement Drive to Investigate

Un nouveau Pokémon Mythique est arrivé. Genesect, le Pokémon Paléozoïque, est introduit dans Pokémon Go. Les formateurs qui achètent un billet pour l’événement spécial de recherche: une campagne pour enquêter, seront en mesure d’effectuer plusieurs tâches pour rencontrer ce type de bogue mythique et d’acier. À la suite de la nouvelle pandémie de coronavirus, cet événement a été ajusté par Niantic pour permettre le jeu en solo et nous avons tous les détails ici.

Le Pokémon Paléozoïque, Genesect est un Pokémon Mythique ressuscité à partir d’un fossile. Insatisfaits d’un chasseur déjà qualifié et vicieux, les scientifiques travaillant pour la tristement célèbre équipe Plasma ont apporté des améliorations technologiques à Genesect, notamment un énorme canon sur le dos. Genesect peut également prendre différentes formes selon lequel des quatre disques est dans son canon. Ces disques changent le type de son mouvement de signature: Techno Blast. Il semblerait que les différentes formes de Genesect dans Pokémon Go auront des mouvements chargés différents au lieu de Techno Blast et nous ne savons pas actuellement si les formateurs ne pourront attraper qu’une seule forme ou toutes. Pourtant, vous pouvez attraper une version de Genesect avec cet événement de recherche spécial.

Une campagne pour enquêter

À partir du 20 mars 2020, à 8 h, heure locale, si vous avez acheté votre billet pour A Drive to Investigate, vous aurez accès aux tâches de recherche spéciales suivantes. Comme pour les autres recherches spéciales, les tâches d’une étape doivent être terminées avant que la prochaine ne se débloque, mais elles sont conçues pour le jeu en solo afin de soutenir les efforts de distanciation sociale.

La première étape

Combattez un autre entraîneur cinq fois pour 1000 poussières d’étoiles.

Attrapez 25 Pokémon de type normal pour trois bonbons rares.

Offrez à votre copain Pokémon une friandise pour une rencontre avec des poubelles.

Récompenses d’achèvement: cinq passes de combat premium, une rencontre Pinsir et une casquette Genesect.

Deuxième étape

Alimentez Pokémon cinq fois pour 1000 Poussières d’étoiles.

Attrapez 25 Pokémon de type Feu pour trois bonbons rares.

Envoyez trois cadeaux à vos amis pour une rencontre avec Karrablast.

Récompenses d’achèvement: trois TM chargés, une rencontre avec Skarmory et trois super incubateurs.

Troisième étape

Transférez trois Pokémon pour 1000 Poussières d’étoiles.

Attrapez 25 Pokémon de type Eau pour trois bonbons rares.

Éclos un œuf pour une rencontre Shelmet.

Récompenses d’achèvement: trois encens, une rencontre avec Scizor et un sac Genesect.

Quatrième étape

Faites trois grands lancers consécutifs pour 1000 poussières d’étoiles.

Attrapez 25 Pokémon de type électrique pour trois bonbons rares.

Jouez avec votre Pokémon Buddy pour une rencontre avec Kabuto.

Récompenses d’achèvement: trois Fast TM, une rencontre Genesect et un module Glacial Lure.

Cinquième étape

Combattez un chef d’équipe trois fois pour 1000 Stardust.

Attrapez 25 Pokémon de type Glace pour trois bonbons rares.

Prenez trois instantanés de Genesect pour une rencontre Durant.

Récompenses d’achèvement: un macareux, dix bonbons Genesect et trois pièces étoiles.

Une question sur A Drive to Investigate?

Avez-vous des questions concernant la réalisation de l’événement spécial de recherche Une campagne pour enquêter? Déposez-les dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go pour que vous aussi puissiez devenir un maître Pokémon!