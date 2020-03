Pokémon Go: Guide de Raid Entei

Source: Niantic

Après avoir été présenté dans Raids et en tant que récompense révolutionnaire, Pokémon Go a ramené Entei, la bête légendaire de Johto. Seulement, cette fois, c’est comme un Pokémon Ombre dans la liste de Giovanni! Heureusement, les mêmes compteurs que vous utiliseriez dans un Raid fonctionneront ici et vous n’en aurez probablement besoin que d’un seul.

Qu’est-ce que Entei de toute façon?

Entei fait partie d’un trio connu sous le nom de Legendary Beasts of Johto. Basés chacun sur un gros chat, les Bêtes Légendaires étaient à l’origine trois Pokémon qui ont péri dans un incendie et se sont réincarnés par l’oiseau légendaire Ho-Oh. Ho-Oh a donné à chacune des bêtes des pouvoirs basés sur les événements de l’incendie. Entei a reçu des pouvoirs de feu pour représenter les flammes qui ont tué le trio et brûlé la tour dans laquelle ils étaient piégés.

En termes plus pratiques, Entei ne se compare pas tout à fait à Moltres ou Blaziken, mais reste l’un des meilleurs types de feu dans Pokémon Go. Avec Fire Fang et Overheat, Raikou tiendra une place solide dans votre liste lorsque vous affronterez des Pokémon de type Acier, Herbe, Insecte et Glace.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Quels sont les meilleurs compteurs?

En tant que type de feu pur avec des mouvements de type feu presque exclusifs, Entei est faible pour les types eau, roche et sol. Les types Eau et Rocher seront également résistants à ses mouvements de type Feu. Heureusement, la plupart des meilleurs compteurs sont facilement disponibles.

Kyogre

Source: The Pokémon Company

La mascotte de Pokémon Sapphire, Kyogre reste le meilleur type d’Eau du jeu malgré un movepool moins que stellaire. Il a également été disponible à plusieurs reprises dans les raids et en tant que récompense révolutionnaire, vous en avez probablement un couple dans votre liste. Pour affronter Entei, vous voudrez que votre Kyogre connaisse la cascade et la pompe hydraulique.

Kingler

Source: The Pokémon Company

Bien que Kingler ne soit pas aussi durable que Kyogre, il a de meilleurs mouvements et d’excellentes statistiques. Il peut techniquement faire plus de dégâts par seconde que le légendaire qui détient la première place, et en tant qu’évolution d’un Pokémon commun de première génération, il est beaucoup plus facile à obtenir. L’ensemble de mouvements que vous recherchez est Bubble and Crabhammer, Crabhammer étant la partie cruciale. Ce coup de signature est ce qui fait que Kingler est en compétition pour cette place de Pokémon Water numéro un!

Rampardos

Source: The Pokémon Company

Ce Pokémon fossile de génération IV n’est pas le plus facile à trouver, mais si vous l’avez, utilisez-le. Ses statistiques en font l’un des meilleurs attaquants du jeu et facilement le meilleur Pokémon de type Rock. Avec Smack Down et Rock Slide, Rampardos va dévaster Entei.

Tyranitar

Source: The Pokémon Company

Le bon vieux Tyranitar est super durable et peut infliger des dégâts de roche avec Smack Down et Stone Edge. Bien qu’il ait perdu sa place de premier type de rock contre Rampardos, Tyranitar existe depuis bien plus longtemps, tout en ayant participé à des raids et à sa propre journée communautaire, vous êtes donc plus susceptible d’avoir une équipe de Tyranitars que de Rampardos.

Gyarados

Source: The Pokémon Company

Un autre compteur facilement obtenu pour Entei, Gyarados est un excellent type d’eau. Avec Waterfall et Hydro Pump pour le moveset, Gyarados peut facilement nettoyer le sol avec Entei.

Rhyperior

Source: The Pokémon Company

Avec Smack Down et Rock Wrecker ou Stone Edge, la dernière évolution de Rhyhorn sert bien contre Entei. Assez commun avant mais après avoir obtenu sa propre journée communautaire, il n’y a aucune excuse pour ne pas avoir une équipe de Rhyperior. Ce coup exclusif de la journée communautaire, Rock Wrecker n’est pas non plus une blague!

Sauvegardes?

Si vous manquez des meilleurs compteurs, il existe de bons substituts. N’importe lequel d’entre eux fera l’affaire:

Garchomp avec coup de boue et tremblement de terre

Palkia avec queue de dragon et pompe hydraulique

Swampert avec Water Gun et Surf

Feraligatr avec cascade et Hydro Cannon

Empoleon avec cascade et pompe hydraulique

Omastar avec Rock Throw et Rock Slide

Vaporeon avec pistolet à eau et pompe hydraulique

Excadrill avec Mud Slap et Drill Run

Combien de joueurs faut-il pour battre Entei?

En ce moment, Entei est disponible en tant que Pokémon Ombre, mais lorsqu’il est disponible dans les raids, il est possible pour deux entraîneurs de niveau 40 avec les meilleurs compteurs et les conditions météorologiques favorables de le battre. En moyenne, une équipe de quatre à six formateurs devrait pouvoir affronter Entei facilement. La Météo peut avoir un impact appréciable sur cette bataille. Le temps ensoleillé / clair stimulera les mouvements de type feu d’Entei ainsi que les compteurs de type sol; tandis que le temps pluvieux augmentera les compteurs de type eau et partiellement nuageux augmentera les compteurs de roche.

Une question sur Entei?

Avez-vous des questions sur Entei? Des conseils pour les autres formateurs? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter nos autres guides Pokémon Go et notre Pokédex complet pour que vous aussi puissiez devenir un maître Pokémon!

Principale