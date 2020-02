Pokémon Go: le travail d’un professeur n’est jamais terminé

Team Go Rocket est de retour pour février 2020 et cette fois, Giovanni a capturé la bête légendaire, Raikou! En terminant la recherche spéciale: le travail d’un professeur n’est jamais terminé, vous pouvez vaincre Giovanni, sauver Shadow Raikou et purifier la bête légendaire.

Qu’est-ce que Team Go Rocket?

Basé sur les antagonistes originaux de Pokémon, Team Rocket est une organisation criminelle infâme dirigée par Giovanni. Le groupe cherche à voler des Pokémon précieux et à forcer ces Pokémon à poursuivre les efforts de Giovanni. Dans Pokémon Go, le groupe est à peu près le même, connu sous le nom de Team Go Rocket. Fondamentalement, ce sont les méchants qui ont disparu du jeu depuis le premier jour. Ils sont ici maintenant, et une fois par mois, vous pouvez effectuer une recherche spéciale pour affronter leur chef, Giovanni et potentiellement lui sauver un Pokémon Ombre Légendaire.

Puis-je commencer tout de suite?

Probablement mais, contrairement à certaines autres recherches spéciales, les joueurs doivent effectuer des recherches spéciales spécifiques pour commencer le travail d’un professeur n’est jamais terminé. Si vous n’avez pas terminé A Troubling Situation, Looming in the Shadows, A Challenging Development et The Take-Over Continue, vous devrez d’abord les terminer. Heureusement, A Troubling Situation est assez rapide, et nous avons un guide qui vous guidera rapidement. Looming in the Shadows, A Challenging Development, and The Take-Over Continue continue plus de temps. Cependant, nous avons également des guides pour vous guider à travers chacun d’eux.

Vous devez également être au moins au niveau huit pour commencer cette recherche spéciale.

Le travail d’un professeur n’est jamais terminé

Une fois que vous avez terminé la recherche spéciale Team Go Rocket précédente, vous trouverez le travail d’un professeur n’est jamais terminé dans votre liste de quêtes de recherche spéciale. Cette recherche spéciale est divisée en six étapes de trois tâches chacune.

La première étape

Faites tourner 10 PokéStops pour Sandslash Encounter

Battez 3 Team GO Rocket Grunts pour 500 XP

Attrapez 1 Pokémon Ombre pour 500 XP

Récompenses d’achèvement: 500 Stardust, 10 Poké Balls, 10 Razz Berries

Deuxième étape

Faites tourner un PokéStop 3 jours de suite pour 750 XP

Purifier 5 Pokémon Ombre pour 750 XP

Gagnez 5 raids pour 750 XP

Récompenses d’achèvement: 1 000 Stardust, 3 Hyper Potions et 3 Revives

Troisième étape

Utilisez six Atacks Carged super efficaces dans des Bottes de Gym pour 1000 XP

Gagnez trois batailles d’entraîneur de la Grande Ligue contre un autre entraîneur pour 1000 XP

Battez six Go Rocket Grunts pour 1000 XP

Récompenses d’achèvement: 1500 Stardust, 15 Great Balls et cinq Pinap Berries

Quatrième étape

Vaincre Arlo, le leader de la Rocket Go pour 1250 XP

Vaincre Team Go Rocket Leader Cliff pour 1250 XP

Vaincre Team Go Rocket Leader Sierra pour 1 250 XP

Récompenses d’achèvement: 2000 Stardust, 1 Super Rocket Radar et trois Golden Razz Berries

Cinquième étape

Trouvez le Team Go Rocket Boss pour 2500 Stardust

Combattez le Team Go Rocket Boss pour 1500 XP

Battez le Team Go Rocket Boss pour trois Silver Pinap Berries

Récompenses d’achèvement: 3000 Stardust, un Charged TM et 1 Fast TM

Étape six

Complété automatiquement pour 2000 XP

Complété automatiquement pour 2000 XP

Complété automatiquement pour 2000 XP

Récompenses d’achèvement: trois Max Revives, 20 Ultra Balls et trois Rare Candy