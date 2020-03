Pokémon Go: Liste complète des Pokémon brillants pour mars 2020

Source: iMore / Rene Ritchie

Introduit pour la première fois dans le cadre du Water Festival Event, avec Magikarp et Gyarados, Shiny Pokémon dans Pokemon Go a grandi pour inclure tellement de Pokémon que de nos jours, il peut être difficile de savoir quel Pokémon vous devriez vérifier. Voici la liste complète des Pokémon brillants en ce moment, et comment vous pouvez les attraper tous!

Les Pokémon Shiny dans Pokémon Go sont-ils officiels?

Elles sont! Du moins, pour certains Pokémon de toute façon. Tous les Pokémon ne peuvent pas être brillants, mais beaucoup le peuvent. Depuis Pokémon Go:

Des entraîneurs du monde entier ont signalé des observations de Magikarp doré dans la nature. Ces magikarp brillants sont extrêmement rares, alors portez une attention particulière au magikarp que vous rencontrez pendant que vous explorez le monde pour vous assurer de ne pas manquer l’occasion d’en attraper un!

Et que sont exactement les Pokémon Brillants?

Autrement dit, des variantes de couleur.

De Bulbapedia:

Un Pokémon brillant (japonais: 光 る ポ ケ モ ン Pokémon brillant), précédemment officiellement connu sous le nom de coloration alternative ou coloration rare (japonais: 色 違 い différemment coloré), et appelé Pokémon Couleur dans Pokémon Stadium 2, est un Pokémon spécifique avec une coloration différente de ce qui est habituel pour son espèce. C’est l’une des nombreuses différences qu’un Pokémon peut avoir au sein de son espèce.

Le terme “Shiny Pokémon” a été créé pour la première fois par les fans pour faire référence à l’effet sonore étincelant et à l’animation faite au début d’une rencontre avec l’un dans les jeux. Finalement, ce terme est tombé dans l’usage officiel dans la génération IV, utilisé sur le matériel promotionnel faisant la promotion de Pokémon événement brillant. Le terme Shiny Pokémon a été utilisé pour la première fois dans le jeu dans Pokémon Black and White à Nimbasa City.

Il n’y a qu’une seule variante de couleur par Pokémon. Certaines variantes sont évidentes, comme Shy Gyarados est rouge au lieu de bleu. D’autres sont plus subtils, comme Shbas Bulbasaur ou Squirtle, qui sont de la même couleur mais avec des nuances légèrement différentes. Dans les jeux principaux, chaque Pokémon a une variante brillante, mais dans Pokémon Go, les Pokémon brillants sont souvent libérés lors de la journée de la communauté ou d’autres événements spéciaux.

Quels Pokémon brillants sont actuellement disponibles dans Pokémon Go?

En mars 2020, ce sont tous les Pokémon qui peuvent être brillants dans Pokémon Go, par ordre de nombre de Pokédex:

Bulbasaur (variantes: Shedinja, chapeau de fête)

Ivysaur

Venusaur (Variantes: Clone)

Charmander (Variantes: Cubone, Party Hat)

Charmeleon

Charizard (Variantes: Clone)

Squirtle (Variantes: lunettes de soleil, Yamask, chapeau de fête)

Wartortle (Variantes: Lunettes de soleil)

Blastoise (Variantes: lunettes de soleil, clone)

Caterpie

Métapode

Sans beurre

Pidgey

Pidgeotto

Pidgeot

Rattata (Variantes: Alolan)

Raticate (Variantes: Alolan, Party Hat)

Ekans

Arbok

Pikachu (variantes: chapeau de frêne, chapeau de fête, bonnet de noel, chapeau de sorcière, chapeau de fragment, chapeau d’été, chapeau de détective, couronne de fleurs, chapeau de paille, Mimikyu, bonnet de neige)

Raichu (variantes: chapeau de frêne, chapeau de fête, chapeau de père Noël, chapeau de sorcière, chapeau de fragment, chapeau d’été, chapeau de détective, couronne de fleurs, Alolan, bonnet de neige)

Sandshrew (Variantes: Alolan)

Sandslash (Variantes: Alolan)

Nidoran♀

Nidorina

Nidoqueen

Nidoran♂

Nidorino (Variantes: Chapeau de fête)

Nidoking

Clefairy

Clefable

Vulpix (Alolan uniquement)

Ninetails (Alolan uniquement)

Jigglypuff

Wigglytuff

Zubat

Golbat

Oddish

Obscurité

Vileplume

Diglett (Variantes: Alolan)

Dugtrio (Variantes: Alolan)

Meowth (Variantes: Alolan)

Persan (Variantes: Alolan)

Psyduck

Golduck

Mankey

Primeape

Growlithe

Arcanine

Poliwag

Poliwhirl

Poliwrath

Abra

Kadabra

Alakazam

Machop

Machoke

Machamp

Tentacool

Tentacruel

Géodude (Variantes: Alolan)

Graveler (Variantes: Alolan)

Golem (Variantes: Alolan)

Ponyta

Rapidash

Magnemite

Magnéton

Farfetch’d

Seel

Dewgong

Grimer (Variantes: Alolan)

Muk (Variantes: Alolan)

Shellder

Cloyster

Gastly

Haunter

Gengar (variantes: chapeau de fête)

Onix

Drowzee

Hypno

Krabby

Kingler

Exeggutor (Alolan uniquement)

Cubone

Marowak (Variantes: Alolan)

Lickitung

Koffing

Weezing (Variantes: Galarian)

Rhyhorn

Rhydon

Chansey

Kangaskhan

Horsea

Seadra

Mr. Mime

Faucille

Jynx

Electabuzz

Magmar

Pinsir

Tauros

Magikarp

Gyarados

Lapras

Évoli (variantes: couronne de fleurs, chapeau de fête)

Vaporeon (Variantes: Couronne de fleurs)

Flareon (Variantes: Couronne de fleurs)

Jolteon (Costumes: Couronne de fleurs)

Omanyte

Omastar

Kabuto

Kabutops

Aerodactyl

Articuno

Zapdos

Moltres

Dratini

Dragonair

Dragonite

Mewtwo

Chikorita

Bayleef

Meganium

Cyndaquil

Quilava

Typhlosion

Totodile

Croconaw

Feraligatr

Sentret

Furret

Crobat

Pichu (variantes: chapeau de frêne, chapeau de fête, bonnet de Noel, chapeau de sorcière, style d’été, bonnet de neige)

Cleffa

Igglybuff

Togepi

Togétique

Natu

Xatu

Mareep

Flaaffy

Ampharos

Bellossom

Marill

Azumarill

Sudowoodo

Politoed

Aipom

Sunkern

Sunflora

Yanma

Espeon (Variantes: Couronne de fleurs)

Umbreon (Variantes: Couronne de fleurs)

Murkrow

Misdreavus

Wobuffet (variantes: chapeau de fête)

Pineco

Forretress

Gligar

Steelix

Snubbull

Granbull

Scizor

Shuckle

Sneasel

Swinub

Piloswine

Delibird

Skarmory

Houndour

Houndoom

Kingdra

Stantler (Variantes: Jingle Bells)

Smoochum

Elekid

Magby

Blissey

Raikou

Entei

Suicune

Larvitar

Pupitar

Tyranitar

Lugia

Ho-Oh

Treeko

Grovyle

Sceptile

Torchic

Combusken

Blaziken

Mudkip

Marshtomp

Swampert

Poochyena

Mightyena

ZIgzagoon

Linoone

Wurmple (Variantes: Chapeau de fête)

Silcoon

Magnifiquement

Cascoon

Dustox

Lotad

Lombre

Ludicolo

Taillow

Swellow

Wingull

Pelipper

Ralts

Kirlia

Gardevoir

Slakoth

Vigoroth

Extinction

Makuhita

Hariyama

Azurill

Sableye

Mawile

Aron

Lairon

Aggron

Méditer

Medicham

Electrike

Manectric

Peluche

Minun

Roselia

Carvanha

Sharpedo

Wailmer

Wailord

Spoink

Grumpig

Spinda (Variantes: # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 7, # 8, # 9)

Trapinch

Vibrava

Flygon

Swablu

Altaria

Zangoose

Seviper

Lunatone

Solrock

Barboach

Whiscash

Lileep

Cradily

Anorith

Armaldo

Feebas

Milotic

Castform (forme normale uniquement)

Shuppet

Banette

Duskull

Dusclops

Absol

Wynaut

Snorunt

Glalie

Clamperl

Huntail

Gorebyss

Luvdisc

Bagon

Shelgon

Salamence

Beldum

Metang

Metagross

Regirock

Regice

Registeel

Latias

Latios

Kyogre

Groudon

Rayquaza

Turtwig

Grotle

Torterra

Chimchar

Monferno

Infernape

Shinx

Luxio

Luxray

Budew

Roserade

Burmy (Variantes: Plante, Sandy, Trash)

Wormadam (Variantes: Plante, Sandy, Trash)

Mothim

Ambipom

Drifloon

Drifblim

Buneary

Lopunny

Mismagius

Honchkrow

Bronzor

Bronzong

Bonsly

Mime Jr.

Gible

Gabite

Garchomp

Riolu

Lucario

Snover

Abomasnow

Weavile

Magnezone

Lickilicky

Rhyperior

Electivire

Magmortar

Togekiss

Yanmega

Leafeon (Variantes: Couronne de fleurs)

Glaceon (Variantes: Couronne de fleurs)

Gliscor

Mamoswine

Gallade

Dusknoir

Froslass

Heatran

Giratina (Variantes: origine, modifiées)

Cresselia

Darkrai

Patrat

Watchog

Lillipup

Herdier

Stoutland

Yamask

Cofagrigus

Minccino

Cinccino

Klink

Klang

Klinklang

Cobalion

Meltan

Melmetal

Quelles sont les chances de trouver un Pokémon brillant dans Pokémon Go?

C’est la question du million de Pokémon. Les gens ont deviné depuis l’introduction de Shiny Magikarp et ces suppositions ont varié de 1/512 à 1/4096. Même les experts de The Silph Road doivent admettre que le taux brillant varie en fonction du Pokémon, des événements, puis de certains.

Cela dit, c’est toujours aléatoire, vous pouvez donc obtenir un Shiny immédiatement, ou cela pourrait vous prendre deux ou trois fois plus de temps que quelqu’un d’autre. C’est l’une des décisions de conception les plus controversées de Pokémon Go: le hasard absolu pour tout.

Pouvez-vous faire éclore des Pokémon Brillants dans Pokémon Go?

Ouaip. Dans la plupart des cas, le taux de Shiny semble être le même que pour les rencontres sauvages: 1/450.

Les bébés brillants semblent cependant être augmentés au 1/50.

Les Pokémon Brillants apparaissent-ils à proximité ou à voir?

Non, malheureusement. Les Pokémon apparaissent à proximité ou à voir, mais ils semblent tout à fait normaux.

Il n’est révélé comme brillant que lorsque vous appuyez dessus et accédez à l’écran de capture. Donc, si vous voyez un Magikarp ou un Pikachu normal à proximité ou des observations, ne l’escomptez pas – une fois que vous appuyez dessus, il peut s’agir d’un brillant. Et cette liste de Pokémon Shiny possibles s’allonge tout le temps, alors assurez-vous de les vérifier tous!

Les Pokémon Brillants sont-ils Brillants pour tout le monde?

Nan. Avec Ditto, une fois qu’un Pokémon est déterminé comme étant Ditto, les serveurs en font Ditto pour tout le monde. Avec Shiny, cela se fait joueur par joueur.

Cela signifie que vous et un ami pouvez attraper le même Magikarp, le vôtre pourrait se révéler brillant, et le leur … pas.

À une exception près jusqu’à présent: pour la journée communautaire de juillet 2018, Pokémon Go avait des lunettes de soleil Squirtle disponibles via Field Research et, les tâches qui avaient un Squritle de lunettes de soleil brillantes étaient brillantes pour tout le monde!

Pouvez-vous montrer des Pokémon brillants dans les gymnases?

Vous pouvez, mais avec deux mises en garde:

Shiny Legendaries ne peut toujours pas aller dans les gymnases.

Les versions Shiny ne comptent pas comme différents Pokémon, donc s’il y a déjà une version régulière dans le Gym, vous ne pouvez pas ajouter votre version Shiny.

Est-ce que Pokémon brillant apparaît dans le Pokédex?

Ils font! Pas en tant qu’entrées distinctes, mais en tant que badge sur les entrées principales, tout comme les sexes. Vous devrez vous assurer que vous utilisez la dernière version de Pokémon Go, puis:

Appuyez sur le Menu bouton (ressemble à une Poké Ball), bouton droit.

Robinet Pokédex, en haut au milieu.

Appuyez sur le Pokémon vous voulez vérifier. (Seulement Magikarp et Gyarados pour l’instant.)

Recherchez l’insigne brillant.

Bien sûr, le badge Shiny n’apparaîtra qu’une fois que vous aurez attrapé une version Shiny de ce Pokémon. Donc, si vous ne le voyez pas, allez en attraper un!

Les Pokémon Brillants ont-ils des statistiques parfaites (IV)? Mouvements spéciaux? Pouvoirs magiques?

Nan. Les Pokémon brillants ont les mêmes statistiques (IV) que les variantes non brillantes. Soit une gamme. Vous pouvez attraper un Magikarp brillant parfait, mais vous pouvez également en attraper un moins bon.

Ils n’ont pas non plus de mouvements spéciaux ni de pouvoirs d’aucune sorte. En plus d’avoir l’air génial dans les gymnases.

(Si vous faites évoluer un Community Day Shiny pendant la fenêtre de l’événement et obtenez le mouvement exclusif, le Shiny aura également ce mouvement, mais ne sera toujours pas différent d’une version régulière développée en même temps.)

Si vous faites évoluer Shiny Pokémon, obtenez-vous son évolution Shiny?

Totalement. Le statut brillant, comme le statut de chapeau de fête, reste avec un Pokémon pendant l’évolution. Si vous obtenez un Magikarp brillant et décidez d’appuyer sur le bouton Evolution, vous vous retrouverez avec un Gyarados brillant. Même chose avec Shiny Pichu ou Shiny Pikachu – c’est ainsi que vous obtenez Shiny Raichu.

Si vous attrapez un Pokémon brillant, peut-il se transformer en Idem brillant?

Non. Magikarp a été retiré des potentiels Ditto peu de temps après que Shiny Magikarp soit devenu disponible, et il en va de même pour les autres Pokémon courants depuis. Personne, pas même Pokémon Go ne voulait faire face à ce genre de douleur.

Pouvez-vous transférer Shiny Pokémon au professeur? Pouvez-vous le faire par accident? (La terreur!)

Vous pouvez transférer des Pokémon brillants, mais Pokémon Go les traitera comme s’ils étaient automatiquement favorisés.

Donc, si vous essayez de choisir un Pokémon Brillant dans le cadre d’un transfert en masse, vous ne pourrez pas le faire. Si vous essayez de transférer un Pokémon brillant séparément, vous recevrez un avertissement.

Quand plus de Pokémon Brillant arriveront-ils sur Pokémon Go?

Quand Pokémon Go les annonce!

OK, bien, dis-moi juste comment les attraper tous!

Tout d’abord, vous devez trouver autant de Pokémon que possible. Cela signifie trouver des frayères ou des nids où ces types de Pokémon sont courants. Ensuite, touchez, touchez, touchez loin et voyez si vous rencontrez un Shiny.

Pour les œufs et les bébés, rassemblez-en autant que vous le pouvez. Marchez autant que vous le pouvez. Et trappe, trappe, trappe.

Pour le Pokémon Raid, l’histoire est la même. Trouvez les raids. Battez le Raid Boss. J’espère que celui que vous obtenez est brillant.

Recherche sur le terrain. Trouvez les tâches qui vous donnent un Pokémon avec une forme brillante, puis travaillez avec votre communauté pour trouver les PokéStops donnant les bonnes tâches, puis effectuez autant de tâches que possible.

Les Pokémon Shiny Field Research ont un taux de fuite de 0%, mais pour tout le reste, souvenez-vous de vos bases:

ABC. Soyez toujours incurvé. Une fois que vous pouvez clouer Curve Ball à chaque fois, vous obtiendrez un bonus de 1,7x à chaque fois.

Maximisez vos médailles. Certains sont plus faciles à obtenir que d’autres, mais ils ne consomment pas de ressources comme les boules Great ou Ultra ou les baies Razz, donc une fois que vous les obtenez, ce 1,1x à 1,3x est automatiquement appliqué à chaque fois.

La cohérence compte. Visez la plus petite cible que vous pouvez clouer à chaque fois. Si c’est sympa, c’est sympa. Si c’est super ou excellent, c’est encore mieux. Mais mieux le bonus que vous obtenez que celui que vous manquez, et cet 1,3 à 2x supplémentaire ne consomme pas non plus de ressources et peut faire une différence.

Razz pour de vrai. Utilisez Razz Berries lorsque vous en avez besoin. Contrairement aux balles Great ou Ultra, vous ne pouvez pas manquer avec un Razz Berry et son bonus 1.5x durera jusqu’à ce que vous frappiez. Pour les nouvelles baies Golden Razz, c’est 2,5x!

Bump them Balls. Utilisez des balles Great et Ultra pour maximiser vos chances. Vous obtenez un supplément de 1,5x pour une grande balle et 2x pour une ultra balle, alors utilisez-les pour obtenir ces Pokémon super rares ou difficiles à attraper.

Pour une explication complète et bien d’autres détails:

Comment attraper des Pokémon difficiles dans Pokémon Go

Des questions sur Pokémon brillant?

Avez-vous des questions sur la capture de Pokémon Brillant dans Pokémon Go? Vous voulez montrer votre dernière prise Shiny? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go afin que vous puissiez profiter du meilleur comme personne ne l’a jamais été!

