Pokémon Go pour célébrer le poisson d’avril avec Pokémon filou

Aujourd’hui, Niantic a annoncé un événement Pokémon délicat à venir pour le poisson d’avril. Cet événement se déroulera du 1er avril 2020 à 8 h, heure locale, jusqu’au 7 avril à 22 h. Au cours de cet événement, les joueurs auront la chance de rencontrer des Pokémon connus pour être des farceurs et des maîtres du déguisement dans la nature, des œufs et des recherches sur le terrain. Le Pokémon Piège, Stunfisk, fera également ses débuts, apparaissant dans la nature, dans la recherche sur le terrain et, pour la durée de l’événement, dans des œufs de 5 km. Ditto sera également beaucoup plus courant dans la nature, alors assurez-vous d’attraper tous les Pokémon qui peuvent potentiellement être Ditto. Il y aura également des espèces supplémentaires que Ditto pourra transformer en commençant par cet événement.

Les Pokémon qui apparaîtront comprennent:

Sudowoodo et Croagunk seront également disponibles en versions Shiny.

Les Pokémon qui éclosent plus souvent à partir d’œufs de 5 km comprennent:

Aipom

Wynaut

Bonsly

Croagunk

Stunfisk

Les tâches de recherche sur le terrain exclusives à l’événement récompenseront les joueurs avec des rencontres avec les Pokémon suivants:

Sudowoodo

Croagunk

Stunfisk

L’annonce a également taquiné un nouveau photobombing Pokémon alors assurez-vous de prendre beaucoup d’instantanés!

Êtes-vous excité pour l’événement Pokémon Tricky? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous, et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go pour que vous aussi puissiez devenir un maître Pokémon!