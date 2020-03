Pokémon Go présente Landorus aux récompenses Raids et Go Battle League

Alors que mars approche de sa fin, Niantic a annoncé le prochain boss de raid légendaire: Landorus! Landorus, connu sous le nom de Pokémon Abondance et Gardien des Champs, est un Pokémon légendaire trouvé à l’origine dans la région Gen Unova. Il est le maître du Trio Forces of Nature, qui comprend également Tornade et Thundurus, ayant mis un terme à leurs voies destructrices et remplacé leurs tempêtes par des récoltes abondantes dans toute la région. Landorus est un type Sol et Vol avec deux formes différentes, bien que seule sa forme Incarnée semble venir à Pokémon Go en ce moment.

À partir du mardi 31 mars 2020, à 13 h 00 HNP, Landorus donnera le coup d’envoi à Thundurus. Il reprendra les raids Legenday Five Star et deviendra une rare rencontre de récompense Pokémon Go Battle League. Vous devez être au moins de rang quatre pour rencontrer Landorus, mais avec les récents changements apportés à la Go Battle League, les joueurs n’ont plus besoin de marcher pour gagner leurs ensembles de bataille. Il vous suffit d’ouvrir l’application et de jouer! Landorus ne sera disponible que pendant trois semaines, se terminant le mardi 21 avril 2020, à 13 h 00 HNP, moment auquel un autre légendaire prendra sa place.

Êtes-vous ravi d’ajouter Landorus à votre liste? Quel Pokémon légendaire aimeriez-vous voir ajouté à Pokémon Go ensuite? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous, et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go pour que vous puissiez vous aussi devenir un maître Pokémon!