Pokémon Home: Comment transférer des Pokémon de Pokémon Bank vers Pokémon Home

Je stocke mon meilleur Pokémon depuis des années maintenant, d’abord sur mes différents Game Boys et plus tard dans Pokémon Bank lorsque j’ai obtenu une 3DS. Maintenant que Pokémon Home a été lancé, il est temps de les déplacer vers le nouveau service. Si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup de Pokémon plus anciens à transférer, voici ce que vous devez faire pour y arriver.

Comment transférer de Pokémon Bank vers Pokémon Home

J’ai ma 3DS ou 2DS

Pour effectuer ce transfert, vous aurez besoin de votre Nintendo Switch et de votre 3DS à portée de main. Assurez-vous qu’ils sont tous les deux chargés et connectés au Wi-Fi. Si votre identifiant Nintendo Network (NNID) et votre compte Nintendo ne sont pas liés, vous allez vouloir le faire maintenant. Voici un guide sur la façon de procéder.

Commencez sur la 3DS / 2DS

Ouvert Banque Pokémon. S’il vous invite à une mise à jour, assurez-vous de mettre à jour vers la dernière version immédiatement. Sinon, il pourrait ne pas être en mesure de se connecter à Pokémon Home.

Appuyez sur A pour passer le menu de démarrage. Ne vous inquiétez pas s’il vous indique qu’il “n’a pas pu trouver de données compatibles avec Pokémon Bank”.

Appuyez sur A pour dépasser les avis en bas de l’écran.

Lorsqu’il dit: “Voulez-vous toujours déplacer le Pokémon de la Banque Pokémon vers Pokémon Domicile?” presse Commencez le mouvement.

La 3DS mettra quelques minutes à communiquer avec le serveur Pokémon Bank. Lorsqu’un écran apparaît montrant une 3DS et un Switch, faites défiler vers le bas et sélectionnez Commencer.

Sélectionnez le Pokémon que vous souhaitez transférer vers Pokémon Home. Si vous souhaitez tous les transférer, appuyez sur R.

Appuyez sur Y lorsque vous avez terminé de sélectionner votre Pokémon.

Sélectionner Oui.

Cet écran apparaîtra vous demandant d’entrer un code. Il est temps de tournez-vous vers votre Nintendo Switch.

Continuez sur la Nintendo Switch

Ouvert Accueil Pokémon.

Appuyez sur A pour quitter le menu de démarrage.

Dans le menu principal de Pokémon Home, sélectionnez Bouge toi icône qui ressemble à une 3DS.

Sélectionner Commencer le mouvement.

Quelques avis apparaîtront. Appuyez sur A pour les traverser.

Sélectionner Commencer.

Plus d’avis apparaîtront vous indiquant quoi faire sur la 3DS. Appuyez sur A pour les dépasser.

Sélectionner Prêt!.

Plus d’avis apparaissent. Appuyez sur A pour les dépasser.

Sélectionner Afficher.

Un code apparaîtra sur votre Switch. Il est temps de revenir à la 3DS.

Retour à 3DS

Entrer le code affiché sur le commutateur. Soyez rapide car vous n’avez que trois minutes pour entrer le code.

Sélectionnez OK.

Le Switch et la 3DS vous feront savoir que la touche de déplacement a réussi. Appuyez sur A sur la 3DS.

Une fois terminé, la 3DS reviendra au menu de démarrage de Pokémon Bank. Pour conclure, revenir à la Nintendo Switch.

Terminer sur la Nintendo Switch

Un avis apparaîtra, “La clé mobile a été entrée avec succès dans Pokemon Bank! Les préparatifs de déplacement commenceront. Appuyez sur A pour passer devant cet écran.

Pokémon Home reviendra au menu de démarrage. appuyez sur la Un bouton continuer.

Vous avez maintenant la possibilité d’organiser le Pokémon que vous avez apporté. Choisissez la méthode d’organisation que vous souhaitez utiliser.

Le service vous demandera si vous souhaitez enregistrer votre progression. Sélectionnez Oui.

Appuyez sur A pour passer devant l’écran qui dit “Vous avez enregistré votre progression”.

Cette page vous montrera combien de Pokémon vous avez actuellement dans Pokémon Home. Le transfert est terminé!

Je n’ai pas ma 3DS

Si vous ne trouvez pas votre 3DS ou si vous l’avez vendu, vous pouvez toujours transférer des Pokémon associés à votre compte bancaire Pokémon tant qu’ils partagent le même compte Nintendo. Voici comment procéder.

Ouvert Accueil Pokémon sur votre Nintendo Switch.

Appuyez sur A pour quitter le menu de démarrage.

Dans le menu principal de Pokémon Home, sélectionnez Bouge toi icône qui ressemble à une 3DS.

Sélectionner Pas de Nintendo 3DS.

Sélectionner Vérifier.

Appuyez sur A pour passer en revue tous les avis.

Sélectionner Commencer.

Il communiquera avec le serveur Pokémon Bank. Appuyez sur A pour passer en revue les avis suivants.

Il reviendra au menu de démarrage. Appuyez sur A.

Il vous dira combien de Pokémon il a trouvé dans votre compte. Appuyez sur A pour passer à travers ces écrans.

Choisissez la méthode d’organisation que vous souhaitez utiliser.

Appuyez sur A pour passer en revue les avis.

Sélectionner Oui.

Lorsque l’avis qui lit “Vous avez enregistré votre progression!” apparaît, appuyez sur A.

Cet écran apparaîtra montrant tous les Pokémon que vous avez déposés dans Pokémon Home. Le transfert est terminé.

Voilà. Vous pouvez désormais regrouper tous les Pokémon que vous avez collectés au fil des ans en un seul endroit. Une fois sur place, vous pourrez échanger avec d’autres joueurs du monde entier ou organiser vos Pokémon comme vous le souhaitez. Quoi qu’il en soit, il semble que ce service sera en place pendant longtemps et abritera les futures générations de Pokémon à mesure que de nouveaux jeux seront publiés.

