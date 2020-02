Pokemon Home pratique à télécharger sur iOS, Android et Nintendo Switch

Pokemon Home, l’application de service cloud est désormais disponible sur iOS, Android et Nintendo Switch, dans le monde entier. Pokemon Home est et fonctionne comme la Pokemon Bank, la seule différence serait le fait que Pokemon Home est un service basé sur le cloud. Le service permet également aux entraîneurs de stocker leurs monstres pour les transférer facilement entre les titres.

Le Pokemon Home est proposé de deux manières: l’une est le plan gratuit et l’autre est le plan premium. De plus, le support de Pokemon Go sera ajouté ultérieurement.

Les Pokémon de tous les jeux principaux peuvent être gérés à l’aide de cette application de service cloud, et si le besoin s’en fait sentir, cela permet également aux utilisateurs de les transférer vers Pokemon Sword & Shield sur Nintendo Switch. L’application Pokemon Home sur Android et iOS permet aux utilisateurs d’échanger leurs Pokémons dans le monde entier à l’aide de Global Trade Station.

De plus, les mouvements et les capacités des Pokémons seront affichés pour la commodité des utilisateurs. Les bonnes fonctionnalités de l’application ne s’arrêtent pas là. Pokemon enverra des cadeaux mystères à ses utilisateurs sur tous les appareils Android et iOS. Ce qui est le plus excitant à propos de la maison, c’est que le service offre un Pikachu à tous les utilisateurs de la maison dans le cadre des cadeaux mystères.

La version mobile, qui est également désormais en ligne, permet aux joueurs de choisir entre Charmander, Squirtle et Bulbasaur. Le démarreur Kanto que vous choisissez sur mobile aura une capacité cachée.

Cependant, pour profiter des avantages, l’utilisateur doit associer un compte Nintendo à Pokemon Home.

L’application Pokemon Home est téléchargeable gratuitement pour les appareils iOS et Android. Le plan Premium commence à 2,99 $ pour un mois, 4,99 $ pour trois mois et 15,99 $ pour un an sur iOS.

L’application présente également une nouvelle version du professeur Oak. Cette nouvelle version du professeur Oak a les cheveux longs et des lunettes funky et s’appelle Grand Oak.