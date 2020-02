Pokémon HOME: Quelle est la différence entre les plans de base et Premium?

Meilleure réponse: Un compte Pokémon HOME Premium a accès à toutes les fonctionnalités de Pokémon HOME et permet de stocker et d’échanger bien plus de Pokémon qu’un compte de base. Un compte de base n’offre que le strict minimum de fonctionnalités.

Qu’est-ce que Pokémon HOME de toute façon?

Pokémon HOME est le tout dernier service cloud offert par la société Pokémon. Pokémon HOME permet aux joueurs de déplacer leur Pokémon depuis divers jeux Pokémon de base, la Banque Pokémon et, à une date ultérieure, Pokémon Go. Pokémon HOME n’agit pas seulement comme un système de stockage pour Pokémon. Il a également plusieurs façons d’échanger votre Pokémon avec d’autres joueurs, une fonction d’évaluation, Pokémon News, des données de bataille et même ses propres cadeaux mystères. Ce service est accessible gratuitement avec un compte Basic ou moyennant des frais récurrents avec un compte Premium.

Fonctionnalités de Pokémon HOME

Pokémon HOME a plusieurs fonctionnalités disponibles pour les abonnés Basic et Premium, mais il existe quelques différences clés. Un compte de base peut être utile pour déplacer quelques Pokémon vers votre jeu actuel, ainsi que pour utiliser le système GTS et Wonder Trade. Pourtant, si vous souhaitez stocker de nombreux Pokémon, en particulier à partir de votre banque Pokémon, un compte Premium est ce dont vous avez besoin.

Compatibilité de la banque Pokémon: Alors que les comptes Premium et Basic peuvent transférer des Pokémon depuis Pokémon: Allons-y, Pikachu! et Pokémon: Allons-y, Évoli!, ainsi qu’à partir de l’Épée Pokémon et du Bouclier Pokémon, seul un compte Premium peut transférer des Pokémon depuis la Banque Pokémon. Cela signifie que tous les Pokémon auxquels vous vous êtes accroché de Pokémon Soleil et Pokémon Lune, ainsi que tous les jeux des générations précédentes ne peuvent être déplacés que vers un compte Premium Pokémon HOME.

Stockage Pokémon: L’attrait principal d’un compte Pokémon HOME est la possibilité de stocker votre Pokémon préféré en dehors des jeux de base. Avec un compte Basic, votre stockage est limité à seulement 30 Pokémon. Pour ceux d’entre nous qui ont joué à des jeux Pokémon au cours des deux dernières décennies, cela ne suffit même pas pour notre collection Pokémon Mythique, et encore moins tous nos légendaires. Avec un compte Premium, vous pouvez stocker jusqu’à 6 000 Pokémon – un nombre beaucoup plus facile à gérer.

Wonder Box: La Wonder Box est une fonctionnalité qui permet le Wonder Trading (également connu sous le nom de Surprise Trading.) Les Wonder Trades sont des métiers aléatoires, qui vous permettront de choisir n’importe quel Pokémon que vous souhaitez échanger et d’obtenir quelque chose de complètement aléatoire dans la Wonder Box d’un autre joueur. Bien que beaucoup de ces métiers soient destinés à des Pokémon très basiques, de nombreuses personnes aiment envoyer des Pokémon incroyables dans Wonder Trades. J’ai même eu la chance d’obtenir des Pokémon et des légendaires brillants via Wonder Trade. Avec un compte Basic, vous pouvez mettre trois Pokémon dans votre Wonder Box à la fois, mais avec un compte Premium, vous pouvez en avoir jusqu’à dix.

GTS: Le Global Trading System, ou GTS, est un système en ligne qui permet aux joueurs du monde entier de répertorier les Pokémon qu’ils souhaitent échanger. Les joueurs peuvent spécifier ce qu’ils souhaitent en échange et rechercher dans les listes des autres joueurs. Il s’agit essentiellement de petites annonces pour Pokémon. Avec un compte Premium, vous pouvez avoir trois Pokémon répertoriés dans le GTS à la fois, tandis qu’un compte de base ne vous permet d’en répertorier qu’un.

Commerce de chambre: Une nouvelle fonctionnalité pour Pokémon HOME est le Room Trade. Ces salles spécialisées peuvent contenir jusqu’à vingt joueurs et permettre l’échange entre n’importe lequel de ces joueurs. Ces échanges de pièces fonctionnent de la même manière que les échanges de merveilles, dans la mesure où les joueurs ne savent pas ce qu’ils recevront tant que l’échange n’est pas terminé. Les comptes de base peuvent rejoindre les échanges de chambres, mais vous aurez besoin d’un compte Premium si vous souhaitez créer des chambres.

Jugement Pokémon: Pokémon HOME a une fonction de juge qui permet aux joueurs de déterminer les IV / statistiques de leur Pokémon individuel. Ceci est comparable à divers juges de statistiques dans les jeux Pokémon de base ou aux évaluations de chefs d’équipe dans Pokémon Go. Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les comptes Premium.

Premium tout le long

Bien qu’un compte Pokémon HOME de base puisse fonctionner si vous souhaitez uniquement déplacer quelques Pokémon des jeux précédents ou si vous souhaitez utiliser Wonder Rooms ou le GTS de temps en temps, mais pour profiter de Pokémon HOME, un compte Premium est nécessaire. Que vous stockiez vos nombreux Pokémon, que vous quittiez Pokémon Bank ou que vous profitiez pleinement des autres fonctionnalités, un compte Premium vous couvrira. Et pour aussi peu que 16 $ par an, cela ne va pratiquement pas casser la banque.

