Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – Comment choisir votre starter

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX sort le 6 mars 2020, mais la démo est déjà en ligne pour ceux qui veulent prendre une longueur d’avance. Bien que ce jeu soit techniquement un remake de Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team pour Gameboy Advance et Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team pour Nintendo DS, il y a beaucoup de nouvelles dans Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. Pour commencer, il y a vos entrées! Bien que les mêmes Pokémon soient disponibles pour jouer, vous pouvez choisir exactement qui vous voulez jouer et qui vous voulez pour votre partenaire sans avoir à réinitialiser et espérer que le générateur de nombres aléatoires vous donne les bonnes options dans le Quiz de personnalité. Mais quels Pokémon sont les meilleurs pour démarrer votre équipe de sauvetage?

De quel Pokémon puis-je choisir?

Bien qu’il puisse y avoir près de 900 espèces de Pokémon découvertes différentes, il n’y a que seize Pokémon différents parmi lesquels choisir pour Pokémon Mystery Dungeon. Tous les choix possibles sauf un ont un seul type et il existe de nombreux types en double.

Préparez-vous à diffuser UFC 248 en direct avec un abonnement ESPN +

Bulbasaur, un type d’herbe et de poison avec fouet de vigne, boue, matériel et bombe à graines.

Charmander, un type de Feu avec Scratch, Flame Burst, Bite et Dragon Rage.

Squirtle, un type d’eau avec Brick Break, Water Gun, Tackle et Bite.

Pikachu, un type électrique avec Fake Out, Electro Ball, Grass Knot et Iron Tail.

Meowth, un type Normal avec Scratch, Fake Out, Bite et Foul Play.

Psyduck, un type d’eau avec Scratch, Water Gun, Confusion et Zen Headbutt.

Machop, un type de combat avec Bullet Punch, Brick Break, Karate Chop et Strength.

Cubone, un type Ground avec Headbutt, Bone Club, Brutal Swing et Brick Break.

Évoli, un type Normal avec Bite, Tackle, Swift et Quick Attack.

Chikorita, un type d’herbe avec une puissance ancienne, une feuille de rasoir, un tacle et un nœud d’herbe.

Cyndaquil, un type de feu avec attaque rapide, braise, double coup de pied et façade.

Totodile, un type d’eau avec griffe métallique, pistolet à eau, croc de glace et égratignure.

Treecko, un type d’herbe avec attaque rapide, absorption, souffle du dragon et queue de fer.

Torchic, un type de feu avec attaque rapide, Low Kick, Ember et Peck.

Mudkip, un type d’eau avec Mud Bomb, Water Gun, Tackle et Mud Slap.

Skitty, un type Normal avec Fake Out, Echoed Voice, Charged Beam et Grass Knot.

Quels types sont les meilleurs?

Bien que vous puissiez simplement choisir le Pokémon que vous aimez le plus ou qui vous semble le plus cool, ce qui fait la plus grande différence dans le gameplay est le type de Pokémon. Chaque type de Pokémon a ses forces et ses faiblesses, mais Pokémon Mystery Dungeon n’est pas super équilibré. Il y a un penchant assez lourd envers les adversaires de type volant dans les différents donjons. Cela signifie qu’un type Grass ou Fighting, qui est faible pour les types Flying, va rendre le jeu plus difficile; tandis qu’un type électrique, qui est fort contre les types volants, rendra le jeu plus facile. De même, certains Pokémon ont accès à des mouvements qui sont beaucoup plus utiles contre les types auxquels vous vous heurtez, tandis que d’autres ont des mouvements qui laissent à désirer.

Donc, si vous décidez de votre Pokémon uniquement en fonction de la facilité du jeu, vous voudrez:

Même si vous êtes allé avec le démarreur le plus simple de la liste, Pikachu ne peut pas éliminer tous les adversaires que vous pourriez rencontrer. Les types de sol, comme Cubone ou Diglett, sont immunisés contre les attaques électriques et infligent des dégâts super efficaces à Pikachu. Heureusement, avant de mettre les pieds dans un donjon mystère, vous pouvez choisir un Pokémon partenaire pour former votre équipe de sauvetage. Finalement, vous pourrez convaincre d’autres Pokémon de rejoindre votre équipe, mais pour l’instant, vous voulez choisir le meilleur partenaire pour compléter votre Starter en infligeant des dégâts super efficaces au (x) type (s) pour lequel votre Starter est faible.

Les Pokémon de type normal ne sont faibles que contre les types de combat. Psyduck a accès à des mouvements de type Psychic qui sont super efficaces contre les types Fighting, mais sinon, vous voulez probablement Pikachu pour ses dégâts super efficaces aux types Flying.

Notez également que vous ne pouvez pas doubler. Ce jeu Pokémon ne permettra pas à votre Pokémon Starter et partenaire d’être du même type. Désolé si vous vouliez Charmander et Cyndaquil!

Mais j’ai vraiment besoin de ce Pokémon!

Heureusement, le Pokémon que vous pouvez choisir pour votre joueur et partenaire se trouve ailleurs dans le jeu. À deux exceptions près, ils sont également très faciles à convaincre de rejoindre votre équipe. Par exemple, si vous ne pouvez tout simplement pas imaginer passer par le jeu sans Bulbasaur, mais ne voulez pas non plus jouer au jeu en mode difficile, vous pouvez probablement convaincre un autre Bulbasaur de rejoindre votre équipe pendant que vous terminez des missions de sauvetage dans la tour joyeuse.

Il y a deux exceptions ici. Skitty est un peu moins susceptible de rejoindre votre équipe que les autres, et Pikachu a très peu de chances de rejoindre votre équipe. Même sous la forme Baby de Pikachu, Pichu est moins susceptible de rejoindre votre équipe que le reste de vos options Starter et Partner. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas convaincre un Skitty ou un Pikachu de vous rejoindre si vous ne les choisissez pas, mais ce sera plus difficile que de faire en sorte qu’un Bulbasaur rejoigne votre équipe plus tard sur la route.

L’évolution est-elle importante dans cette décision?

L’évolution est l’une des parties les plus cool du monde Pokémon. Vous obtenez une créature qui est mignonne mais dure, et elle peut évoluer en une bête super puissante et impressionnante! Donc, bien sûr, l’évolution éventuelle de votre Starter pourrait peser dans votre décision. Du lot, évolution finale de Charmander, Charizard est probablement le plus recherché de la liste; tandis que Évoli, qui est capable d’évoluer en de nombreux Pokémon différents d’une variété de types, pourrait également être extrêmement tentant.

Cependant, l’évolution ne fonctionne pas de la même manière dans Pokémon Mystery Dungeon, comme dans les jeux principaux. Dans ce jeu, vous pouvez éventuellement évoluer, mais pas avant d’avoir terminé toute l’histoire! Donc, si vous êtes vraiment excité à l’idée de jouer en tant que Charizard, vous devrez d’abord battre le jeu, et à ce stade, vous pourriez avoir trouvé un autre Charmander pour rejoindre votre équipe de toute façon.

Vous avez des questions sur votre démarreur et partenaire dans Pokémon Mystery Dungeon?

Vous avez des questions sur la façon de choisir votre Pokémon Starter et partenaire dans Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX? Vous avez une combinaison de tueur à recommander à vos collègues joueurs? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos autres guides Pokémon Donjon Mystère afin que vous aussi puissiez devenir un maître Pokémon!