Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – Comment recruter des Pokémon et gérer des camps

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX est enfin arrivé, et les gens qui n’ont jamais joué au jeu original sur lequel il est basé pourraient ne pas comprendre comment le recrutement de Pokémon fonctionne tout de suite. Comme c’est ainsi que vous élargirez la liste de votre équipe de sauvetage tout au long du jeu, il est important d’avoir une bonne compréhension de la façon de recruter et de gérer des Pokémon. Ne vous inquiétez pas, car nous sommes là pour vous aider. Voici notre guide sur la façon dont vous pouvez commencer à obtenir plus de membres pour votre équipe de sauvetage.

Avant de pouvoir commencer à recruter un Pokémon dans votre équipe de sauvetage, vous devrez acheter des camps. Les camps sont essentiellement des endroits où votre Pokémon peut rester pendant qu’il ne part pas à l’aventure avec vous; Si vous ne possédez pas le type de camp dans lequel un Pokémon peut vivre confortablement (cela est déterminé par le type), il ne pourra pas vous rejoindre. Par conséquent, c’est une bonne idée d’acheter autant de camps que possible, dès que vous le pouvez, afin de ne pas rencontrer ce problème.

Vous pouvez acheter des camps de Wigglytuff dans sa boutique, Wigglytuff’s Camp Corner, qui est située sur le côté est de la zone de la place Pokémon. Chaque camp coûte une quantité variable de dollars Pokémon; beaucoup d’entre eux sont assez abordables, mais beaucoup d’entre eux sont également assez chers. Comme vous obtiendrez presque toujours les articles dont vous avez besoin dans les donjons, il est généralement préférable d’éviter d’acheter des choses aux frères Kecleon et de consacrer votre argent à l’achat de camps.

Trouvez Pokémon!

Une fois que vous avez acheté certains camps, vous pouvez vous rendre dans les donjons mystères pour essayer de recruter des Pokémon qui peuvent rester confortablement dans les camps que vous possédez.

Dans la plupart des cas, le processus de recrutement Pokémon est aléatoire. Chaque fois que vous battez un adversaire, il y a de petites chances qu’il s’intéresse à rejoindre votre équipe. Si vous avez un camp dans lequel ils peuvent rester, ils vous proposeront de rejoindre en permanence votre équipe de sauvetage une fois que vous aurez terminé votre expédition dans le donjon. Vous pouvez augmenter les chances que Pokémon demande à vous joindre en ayant un membre de l’équipe avec le Rare Quality Squad Up ou Friendly dans votre équipe.

Une autre façon de recruter des Pokémon est d’aider les Pokémon évanouis que vous trouvez en explorant les donjons. Si vous donnez une pomme à un Pokémon évanoui, il sera soigné et vous proposera de rejoindre votre équipe de sauvetage en guise de remerciement.

La dernière façon de recruter des Pokémon est de broyer des emplois, que vous pouvez trouver sur le panneau d’affichage à côté du bureau de poste de Peliper. Les chances qu’un client demande s’il peut se joindre à votre équipe de sauvetage sont rares, mais comme vous aurez probablement de la difficulté à travailler, c’est une bonne chose à surveiller.

Gérer les camps

Une fois que vous aurez recruté des Pokémon et que vos camps auront des résidents, vous voudrez les gérer en augmentant leur taille et en nourrissant les Pokémon en eux Gummis. Le premier vous permet de recruter plus de Pokémon pour chaque camp, tandis que le second augmentera leurs statistiques et débloquera de nouvelles qualités rares pour eux, les rendant plus efficaces dans vos expéditions.

Pour obtenir plus d’espace dans chacun de vos camps, vous devrez augmenter le rang de votre équipe de sauvetage en effectuant de nombreux travaux. Chaque travail vous donne des points de classement, mais les travaux répertoriés comme plus difficiles donnent toujours des quantités plus élevées de points de classement. Nous vous recommandons d’essayer des travaux difficiles pour voir si vous êtes à l’aise avec eux. Si vous l’êtes, vous pouvez vous concentrer sur leur broyage. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez toujours rectifier les moins difficiles, mais vous devrez le faire plus longtemps pour vous classer. Les travaux difficiles récompensent également souvent les bons articles, il est donc préférable de les faire si vous le pouvez.

Pour augmenter les statistiques des Pokémon dans vos camps, vous aurez besoin des bons objets. Vous voudrez principalement utiliser les Gummis, car ils améliorent en permanence les statistiques et ont la possibilité de débloquer des qualités rares qui donnent aux Pokémon des forces uniques au combat. Cependant, les boissons santé comme le calcium et le fer ou les aliments comme les baies de Sitrus sont également excellents, car ils peuvent fournir leurs propres augmentations de statistiques. Vous pouvez trouver des Gummis en terminant des travaux ou en débloquant des coffres au trésor qui tombent rarement des ennemis, tandis que des boissons santé et d’autres objets améliorant les statistiques se trouvent dans les emplois, dans l’exploration ou très rarement dans la boutique Kecleon. Les donjons qui sont parfois étiquetés avec une icône de coffre au trésor signifient une zone où les Pokémon transportent beaucoup de coffres au trésor, donc si vous chassez ces objets, nous vous recommandons d’explorer ces donjons lorsque vous les voyez.

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX est maintenant disponible sur Nintendo Switch pour 60 $.