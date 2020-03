Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – Devez-vous incarner le Pokémon de votre quiz sur la personnalité?

Meilleure réponse: Non. Le test de personnalité au début du jeu vous suggérera un personnage, mais vous pouvez choisir l’un des 16 Pokémon des personnages principaux. Après avoir choisi votre personnage principal, vous pourrez également choisir qui est votre copain parmi les 15 Pokémon restants.

Le quiz de la personnalité

Au démarrage de Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX sur votre Nintendo Switch, le jeu se lancera immédiatement dans un quiz. Ce sera un mélange de questions stupides et sérieuses pour avoir une idée de votre personnalité unique. Bien sûr, vous pouvez toujours répondre aux questions en fonction de ce que vous pensez qui vous atterrira sur votre Pokémon préféré. Cependant, il est plus amusant de voir simplement quel Pokémon le jeu représente le plus fidèlement qui vous êtes.

Si vous n’aimez pas le Pokémon avec lequel il vous associe, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez choisir l’un des 16 personnages principaux au lieu d’être coincé avec celui qu’il suggère. Après cela, vous pourrez également choisir qui sera votre personnage secondaire parmi les Pokémon restants. De cette façon, c’est un peu comme un double-dip. Vous pouvez choisir deux de vos favoris dans la liste.

De quel Pokémon puis-je choisir?

Il y a 16 Pokémon qui peuvent être le personnage principal et le personnage de soutien. Cependant, les choix ne proviennent que des trois premiers RPG Pokémon de base. Voici tous les Pokémon parmi lesquels vous pouvez choisir:

Bulbasaur

Squirtle

Charmander

Pikachu

Évoli

Machop

Psyduck

Miaou

Cubone

Chikorita

Totodile

Cyndaquil

Treeko

Mudkip

Torchic

Skitty

Qu’est-ce que Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX?

Il s’agit d’un remake sur Nintendo Switch des deux premiers jeux Pokémon Mystery Dungeon sortis à l’origine sur Game Boy Advance et DS en 2005. Vous menez une équipe de Pokémon dans des donjons pour terminer des missions et sauver d’autres Pokémon. Chaque fois que vous terminez une tâche, votre équipe gagne des points de sauvetage et peut augmenter le rang de votre équipe. Contrairement à d’autres jeux Pokémon, aucun entraîneur n’est impliqué dans les batailles.

Vous interagirez avec d’autres Pokémon dans un petit village et pourrez entraîner votre équipe pour les rendre plus puissants. En cours de route, vous recruterez plus de Pokémon dans votre équipe et découvrirez une histoire touchante.

