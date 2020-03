Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – Guide Gummi

Source: iMore / Casian Holly

Comme tout autre jeu Pokémon, Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX a plusieurs façons de mettre votre Pokémon sous tension. De l’EXP gagné en batailles aux objets spéciaux qui améliorent les statistiques, ils sont tous nécessaires pour créer les meilleures équipes de sauvetage. Les gummies sont l’un des meilleurs objets que vous pouvez utiliser pour booster votre Pokémon et ils sont super faciles à obtenir et à utiliser.

Que sont les gélifiés?

Repris des précédents jeux Pokémon Mystery Dungeon, les Gummies sont des objets spéciaux qui donnent à votre Pokémon un bonus de statistiques aléatoire et une qualité rare potentielle. Contrairement aux objets comme Carbos ou Zinc qui augmentent une seule statistique spécifique, les Gummies peuvent augmenter n’importe quelle statistique au hasard. Habituellement, un Gummi n’améliorera qu’une seule statistique, mais de temps en temps, votre Pokémon recevra un boost explosif, accordant plusieurs points dans une ou plusieurs statistiques.

Il existe deux types différents de Gummi dans Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. Les Rainbow Gummies sont plus communs et les Gold Gummies DX sont plus rares. Les deux améliorent vos statistiques Pokémon, mais les DX Gummies sont garantis pour donner à votre Pokémon une nouvelle qualité rare.

Qualités rares?

Les qualités rares sont des capacités spéciales que certains Pokémon du monde du donjon mystère possèdent. Ces capacités s’appliquent à toute votre équipe de sauvetage et sont très utiles lorsque vous entrez dans des donjons. Si votre Pokémon n’a pas déjà une Qualité Rare ou si vous n’aimez pas la Qualité Rare qu’il a, vous pouvez utiliser des Gummies pour lui en donner une nouvelle. Les Rainbow Gummies ont une chance de changer la qualité rare de votre Pokémon, tandis qu’un DX Gummi doré garantit une nouvelle qualité rare.

Gardez à l’esprit, cependant, qu’il existe de nombreuses qualités rares et celle que votre Pokémon obtient est choisie au hasard. Mais, si vous n’aimez pas la nouvelle qualité rare de votre Pokémon, vous pouvez choisir de conserver l’ancienne.

Où puis-je obtenir des gummies?

Bien que des gummies soient parfois accordés en récompense pour avoir terminé des travaux de sauvetage, le moyen le plus rapide de les gagner est dans les coffres au trésor. Les coffres au trésor sont les récompenses larguées occasionnellement par les Pokémon que vous battez dans les donjons. Alors que n’importe quel Pokémon a une chance de laisser tomber une boîte au trésor, les Pokémon se battant dans des zones avec une animation étincelante et une flèche verte au-dessus d’une icône de la boîte au trésor ont une chance accrue de la laisser tomber.

Vous pouvez également sélectionner des domaines dans lesquels vous avez plus d’emplois. Plus vous avez d’emplois dans une zone, plus vous visiterez d’étages et donc, plus vous affronterez de Pokémon.

Comment utiliser les gummies?

Contrairement à la plupart de vos objets, les Gummies n’existent pas dans votre inventaire. Ils vont automatiquement dans le stockage de Kangaskhan et y restent jusqu’à ce que vous décidiez de les utiliser. Du côté positif, cela signifie que vous n’avez pas à tenir compte de leur place dans votre inventaire. Pour utiliser vos Gummies, vous vous dirigez vers vos camps de l’équipe de sauvetage, à gauche de votre base d’attache.

Sélectionnez le camp de l’équipe de sauvetage avec le Pokémon que vous souhaitez nourrir un Gummi. Remarque: Votre Pokémon Starter et Pokémon Partenaire sont accessibles depuis chaque Camp.

Sélectionnez le Pokémon que vous souhaitez nourrir un Gummi.

Sélectionner Mangez un gummi.

Sélectionnez soit Rainbow Gummi ou DX Gummi.

Confirmer.

Si votre Pokémon peut acquérir une nouvelle qualité rare, comparez la nouvelle avec l’ancienne et sélectionnez celle que vous souhaitez que votre Pokémon possède.

Et voila. Votre Pokémon a reçu un boost de statistiques et peut-être même une nouvelle qualité rare.

Des questions sur les gummies?

Avez-vous des questions sur la façon d’obtenir ou d’utiliser des Gummies dans Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX? Vous voulez montrer vos meilleurs statistiques et votre qualité rare? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos autres guides Pokémon Donjon Mystère afin que vous aussi puissiez devenir un maître Pokémon!

