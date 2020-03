Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – Toutes les différences entre les jeux originaux et le nouveau

Source: The Pokémon Company

Alors que Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX est techniquement un remake de Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team pour Gameboy Advance et Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team pour Nintendo DS, il y a beaucoup de nouvelles dans ce jeu. Entre de nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités empruntées à d’autres jeux de la série et de nouveaux graphismes époustouflants, Rescue Team DX ressemble vraiment à un tout nouveau jeu.

À quel point Rescue Team DX est-il différent?

Bien que l’histoire et les prémisses de Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX restent les mêmes que Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team et Blue Rescue Team, les gens de The Pokémon Company n’ont pas simplement porté les jeux originaux de Mystery Dungeon sur Switch . Ils ont ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités et retravaillé certaines des anciennes fonctionnalités. Ils ont apporté des fonctionnalités de jeux ultérieurs de Mystery Dungeon, comme Pokémon Super Mystery Dungeon. Ils ont ajouté de nouveaux graphismes incroyables. Si je ne savais pas mieux, vous auriez pu me convaincre que Rescue Team DX était un tout nouveau jeu, pas un remake d’un jeu de quinze ans.

Nouvelles fonctionnalités:

Pokémon de départ

Source: iMore / Casian holly

L’un des changements les plus importants concerne la façon dont vous sélectionnez votre Pokémon Starter et votre Pokémon Partenaire. Dans les jeux originaux, les joueurs ont répondu à un questionnaire de personnalité composé de plusieurs questions choisies au hasard. Chaque réponse possible avait des points attribués à différentes natures et selon la nature dans laquelle vous avez obtenu le meilleur score et le sexe que vous avez sélectionné, un Pokémon Starter parmi 16 espèces possibles vous serait attribué. Parce que le pool de questions était si grand et que les questions posées étaient choisies au hasard, les joueurs recommençaient souvent le jeu encore et encore juste pour obtenir le Pokémon qu’ils voulaient vraiment – en supposant qu’ils avaient un guide du joueur avec les bonnes réponses pour tricher.

Alors que Rescue Team DX a toujours le quiz sur la personnalité, les joueurs ne sont pas liés par les résultats. Si vous n’aimez pas le Pokémon qui vous est attribué, vous pouvez en choisir un autre, permettant à votre démarreur d’avoir n’importe quelle combinaison de nature et de sexe. Maintenant que vous avez votre mot à dire sur qui vous jouez et avec qui vous vous associez, la vraie question est de savoir quel Pokémon fait la meilleure équipe?

Mécanique de combat

Source: iMore / Casian Holly

Les jeux Mystery Dungeon ont toujours joué plus comme des RPG tactiques que les jeux de base, mais Rescue Team DX a eu quelques améliorations des mécanismes de combat. La première nouvelle fonctionnalité est un mode automatique. En appuyant sur le bouton L, le joueur et son équipe se déplacent automatiquement dans le donjon jusqu’à ce qu’un ennemi soit approché ou que le bouton soit à nouveau enfoncé. De plus, l’utilisation du bouton A sélectionne désormais automatiquement le meilleur coup contre un adversaire. En pratique, cela rend le gameplay plus fluide et plus rapide. Également ajoutée à l’automatisation, Rescue Team DX Auto enregistre votre progression.

Source: iMore / Casian Holly

Un autre changement est la taille de vos équipes de sauvetage. Les joueurs peuvent sélectionner jusqu’à cinq membres d’équipe supplémentaires dans un donjon, pour un total de huit Pokémon. Cela donne aux joueurs la possibilité de construire une équipe beaucoup plus diversifiée, mieux équipée pour les différents adversaires auxquels ils seront confrontés dans les donjons les plus difficiles. Cependant, une grande fête signifie plus à suivre. Les fonctions Mode automatique, Sélection automatique et Enregistrement automatique aident à gérer cette équipe de sauvetage plus importante.

Boostez votre Pokémon

Source: iMore / Casian Holly

Alors que combattre d’autres Pokémon dans les donjons est un excellent moyen de mettre votre équipe à niveau, les jeux Mystery Dungeon ont également d’autres moyens d’améliorer votre Pokémon. Le Makuhita Dojo est l’un de ces outils. Au sein du Dojo, vous pouvez passer par des donjons d’entraînement pour affiner vos compétences et gagner des prix incroyables. Cependant, cela fonctionne différemment dans Rescue Team DX. Un seul Pokémon peut entrer dans le Dojo à la fois maintenant et il y a une limite de temps pour certains donjons, mais le Pokémon que vous apportez au Dojo obtient beaucoup plus d’XP.

Source: iMore / Casian Holly

Un autre changement dans Rescue Team DX est le Wigglytuff’s Camp Corner et les Rescue Team Camps. Il s’agit du Club Wigglytuff et des zones d’amis, des endroits où les joueurs peuvent aller pour recruter de nouveaux Pokémon pour leur équipe de sauvetage. En plus de changer les noms de ces lieux, ainsi que les noms de certains des camps individuels de l’équipe de sauvetage, les Gummies, qui augmentent le QI d’un Pokémon et améliorent leurs statistiques, ne sont plus conservés dans votre inventaire. Au lieu de cela, les Gummies sont conservés dans le stockage de Kangaskhan jusqu’à ce que vous soyez prêt à les utiliser dans un camp de sauvetage.

Modifications des éléments

De nouveaux objets ont été ajoutés à Rescue Team DX, comme le Bank Orb. D’autres éléments peuvent fonctionner un peu différemment, comme les MT, qui ne peuvent plus être recyclées. Les graines simples peuvent être recyclées maintenant et deviendront des baies d’Oran ou des graines différentes. Le Friend Bow a également obtenu une mise à niveau dans Rescue Team DX – il peut désormais recruter Shiny Pokémon!

Autres nouvelles fonctionnalités

Source: iMore / Casian Holly

Il y a quelques autres modifications mineures apportées à Rescue Team DX. Les joueurs peuvent changer les noms de leur Pokémon Starter, Pokémon Partenaire et Rescue Team à tout moment. De plus, au début du jeu, une Diglett apparaît pour créer un raccourci du bureau de poste de Pelipper vers la base d’équipe.

Caractéristiques des jeux Mystery Dungeon ultérieurs:

Bien que certaines fonctionnalités soient toutes nouvelles, d’autres fonctionnalités de Rescue Team DX ont été reprises d’autres titres de la série Pokémon.

Mouvements et Pokémon

Lorsque Red Rescue Team et Blue Rescue Team ont été libérés, les jeux Pokémon n’étaient arrivés qu’en Gen III et se composaient de 386 Pokémon. Maintenant, la franchise appartient à la génération VIII et compte près de 900 Pokémon différents! Bien que Rescue Team DX n’ait pas autant de Pokémon, il en a plus que les trois premières générations. Plus de 400 espèces différentes de Pokémon sont disponibles, y compris Mega Evolutions, et des mouvements de générations ultérieures, comme Foul Play et Charge Beam, sont également dans le jeu.

Pour voir quels Pokémon peuvent être rencontrés dans Mystery Dungeon: Rescue Team DX, notre Pokédex complet peut être filtré par jeu.

Mécanique de combat

Une fonctionnalité apportée par Pokémon Super Mystery Dungeon, les joueurs peuvent se sauver s’ils sont vaincus. De plus, comme mentionné précédemment, Mega Evolution peut être utilisé dans Rescue Team DX, donnant à certains Pokémon des bonus de puissance incroyables!

Autres fonctionnalités empruntées

Source: iMore / Casian Holly

Certaines autres fonctionnalités incluent:

Les coffres au trésor, récompenses spéciales trouvées dans les donjons mystères, s’ouvrent automatiquement à la sortie du donjon.

Les Pokémon avec deux capacités ne peuvent plus avoir les deux simultanément.

Les joueurs peuvent changer de chef en appuyant sur + à tout moment dans n’importe quel donjon.

Graphiques aquarelles

Source: iMore / Casian Holly

Tous ces changements sont assez impressionnants, mais probablement la différence la plus notable dans Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX réside dans l’apparence du jeu lui-même. Alors que les jeux originaux étaient excellents pour leur temps, Rescue Team DX a les plus beaux graphismes inspirés de l’aquarelle – c’est une œuvre d’art absolue! Même si vous n’avez pas joué les originaux et que le facteur de nostalgie ne vous pousse pas à prendre ce jeu, les graphismes en valent la peine.

Source: iMore / Casian Holly

Source: iMore / Casian Holly

Des questions sur Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX?

Avez-vous des questions sur Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX et en quoi il diffère des originaux? Avez-vous attrapé quelque chose que nous avons manqué? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter nos Pokédex complets, ainsi que nos autres guides Pokémon Donjon Mystère afin que vous aussi puissiez devenir un maître Pokémon!

